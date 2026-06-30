https://ukraina.ru/20260630/drony-protiv-dronov-kak-sokol-okhotitsya-na-ukrainskie-bpla-1080822612.html

Дроны против дронов: как "Сокол" охотится на украинские БПЛА

Дроны против дронов: как "Сокол" охотится на украинские БПЛА - 30.06.2026 Украина.ру

Дроны против дронов: как "Сокол" охотится на украинские БПЛА

Вражеские БПЛА сегодня представляют серьезную угрозу, расчеты противодействия беспилотникам становятся одним из ключевых щитов на передовой. Корреспонденты... Украина.ру, 30.06.2026

2026-06-30T13:05

2026-06-30T13:05

2026-06-30T13:05

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Вражеские БПЛА сегодня представляют серьезную угрозу, расчеты противодействия беспилотникам становятся одним из ключевых щитов на передовой. Корреспонденты "Украина.ру" отправились вместе с бойцами отдельного батальона БПС 90-й гвардейской танковой дивизии "Черные ножи" через тряский путь по полевым дорогам к замаскированной позиции в лесополосе, чтобы показать их работу в условиях жары, постоянных взрывов в небе и напряженного ожидания.На скрытой от вражеской разведки поляне под кронами деревьев бойцы готовят к вылету легкий маневренный дрон‑перехватчик "Сокол‑И", рассказывают и показывают, как с его помощью охотятся на "Хорнеты" и другие беспилотники противники, которые здесь сбивают почти ежедневно.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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