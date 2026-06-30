https://ukraina.ru/20260630/drony-protiv-dronov-kak-sokol-okhotitsya-na-ukrainskie-bpla-1080822612.html
Дроны против дронов: как "Сокол" охотится на украинские БПЛА
Дроны против дронов: как "Сокол" охотится на украинские БПЛА - 30.06.2026 Украина.ру
Дроны против дронов: как "Сокол" охотится на украинские БПЛА
Вражеские БПЛА сегодня представляют серьезную угрозу, расчеты противодействия беспилотникам становятся одним из ключевых щитов на передовой. Корреспонденты... Украина.ру, 30.06.2026
2026-06-30T13:05
2026-06-30T13:05
2026-06-30T13:05
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Вражеские БПЛА сегодня представляют серьезную угрозу, расчеты противодействия беспилотникам становятся одним из ключевых щитов на передовой. Корреспонденты "Украина.ру" отправились вместе с бойцами отдельного батальона БПС 90-й гвардейской танковой дивизии "Черные ножи" через тряский путь по полевым дорогам к замаскированной позиции в лесополосе, чтобы показать их работу в условиях жары, постоянных взрывов в небе и напряженного ожидания.На скрытой от вражеской разведки поляне под кронами деревьев бойцы готовят к вылету легкий маневренный дрон‑перехватчик "Сокол‑И", рассказывают и показывают, как с его помощью охотятся на "Хорнеты" и другие беспилотники противники, которые здесь сбивают почти ежедневно.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, украина.ру, бпла, беспилотники, армия, пво, россия, всу, минобороны рф, атака бпла, видео
Видео, Украина.ру, БПЛА, беспилотники, Армия, ПВО, Россия, ВСУ, Минобороны РФ, атака БПЛА
Дроны против дронов: как "Сокол" охотится на украинские БПЛА
Вражеские БПЛА сегодня представляют серьезную угрозу, расчеты противодействия беспилотникам становятся одним из ключевых щитов на передовой.
Корреспонденты "Украина.ру" отправились вместе с бойцами отдельного батальона БПС 90-й гвардейской танковой дивизии "Черные ножи" через тряский путь по полевым дорогам к замаскированной позиции в лесополосе, чтобы показать их работу в условиях жары, постоянных взрывов в небе и напряженного ожидания.
На скрытой от вражеской разведки поляне под кронами деревьев бойцы готовят к вылету легкий маневренный дрон‑перехватчик "Сокол‑И", рассказывают и показывают, как с его помощью охотятся на "Хорнеты" и другие беспилотники противники, которые здесь сбивают почти ежедневно.