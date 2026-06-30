Дроны против дронов: как "Сокол" охотится на украинские БПЛА - 30.06.2026 Украина.ру
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Дроны против дронов: как "Сокол" охотится на украинские БПЛА
Дроны против дронов: как "Сокол" охотится на украинские БПЛА - 30.06.2026 Украина.ру
Дроны против дронов: как "Сокол" охотится на украинские БПЛА
Вражеские БПЛА сегодня представляют серьезную угрозу, расчеты противодействия беспилотникам становятся одним из ключевых щитов на передовой. Корреспонденты... Украина.ру, 30.06.2026
2026-06-30T13:05
2026-06-30T13:05
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Вражеские БПЛА сегодня представляют серьезную угрозу, расчеты противодействия беспилотникам становятся одним из ключевых щитов на передовой. Корреспонденты "Украина.ру" отправились вместе с бойцами отдельного батальона БПС 90-й гвардейской танковой дивизии "Черные ножи" через тряский путь по полевым дорогам к замаскированной позиции в лесополосе, чтобы показать их работу в условиях жары, постоянных взрывов в небе и напряженного ожидания.На скрытой от вражеской разведки поляне под кронами деревьев бойцы готовят к вылету легкий маневренный дрон‑перехватчик "Сокол‑И", рассказывают и показывают, как с его помощью охотятся на "Хорнеты" и другие беспилотники противники, которые здесь сбивают почти ежедневно.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, украина.ру, бпла, беспилотники, армия, пво, россия, всу, минобороны рф, атака бпла, видео
Видео, Украина.ру, БПЛА, беспилотники, Армия, ПВО, Россия, ВСУ, Минобороны РФ, атака БПЛА

Дроны против дронов: как "Сокол" охотится на украинские БПЛА

13:05 30.06.2026
 
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Вражеские БПЛА сегодня представляют серьезную угрозу, расчеты противодействия беспилотникам становятся одним из ключевых щитов на передовой.

Корреспонденты "Украина.ру" отправились вместе с бойцами отдельного батальона БПС 90-й гвардейской танковой дивизии "Черные ножи" через тряский путь по полевым дорогам к замаскированной позиции в лесополосе, чтобы показать их работу в условиях жары, постоянных взрывов в небе и напряженного ожидания.
На скрытой от вражеской разведки поляне под кронами деревьев бойцы готовят к вылету легкий маневренный дрон‑перехватчик "Сокол‑И", рассказывают и показывают, как с его помощью охотятся на "Хорнеты" и другие беспилотники противники, которые здесь сбивают почти ежедневно.
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