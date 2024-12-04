Алехин рассказал, как ВС РФ закрепляются на правом берегу Оскола и готовятся к продвижению на Печенеги - 04.12.2024 Украина.ру
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Алехин рассказал, как ВС РФ закрепляются на правом берегу Оскола и готовятся к продвижению на Печенеги
Алехин рассказал, как ВС РФ закрепляются на правом берегу Оскола и готовятся к продвижению на Печенеги - 04.12.2024 Украина.ру
Алехин рассказал, как ВС РФ закрепляются на правом берегу Оскола и готовятся к продвижению на Печенеги
На Купянском направлении подразделения группировки войск "Запад" продолжают закрепляться на правом берегу реки Оскол. Также ВС РФ наносят поражение противнику в Новомлынском, Ковшаровке, Загрызово, Петропавловке и Двуречной. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-12-04T03:45
2024-12-04T03:45
новости
оскол
волчанск
харьковская область
геннадий алехин
плацдарм
купянск
река
вс рф
северский донец
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На Харьковском направлении усиливаются бои под Волчанском и Липцами, а также активизировался новый участок в районе Казачьей Лопани и Слатино (Золочевский и Дергачевский районы Харьковской области), отметил эксперт.На Купянском направлении подразделения группировки войск "Запад" продолжают закрепляться на правом берегу реки Оскол. ВСУ пытаются удерживать позиции на левом берегу, но, опасаясь попасть в окружение, оттягиваются вглубь обороны, в район крупного железнодорожного узла Купянск-Узловая, указал обозреватель.Российская армия также наносит поражение живой силе и технике противника в Новомлынском, Ковшаровке, Загрызово, Петропавловке и Двуречной, уточнил он."На мой взгляд, активизация наших войск районе Двуречной являются своеобразным прологом дальнейших наступательных действий вдоль правого берега Оскола в направлении поселка Садовод, а далее к Северскому Донцу в районе населенного пункта Печенеги", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Полковник Геннадий Алехин: Россия после окружения Курахово расправится с ВСУ в лесах под Часов Яром на сайте Украина.ру.Подробно о ситуации в Сирии и на разных направлениях СВО — в интервью Ильи Мощанского: Россия разберется с набегом в Сирии с помощью авиабомб и загонит ВСУ под Днепропетровск на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241203/1059387918.html
оскол
волчанск
харьковская область
купянск
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Новости
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новости, оскол, волчанск, харьковская область, геннадий алехин, плацдарм, купянск, река, вс рф, северский донец , шебекино, наступление, сво, детали, спецоперация
Новости, Оскол, Волчанск, Харьковская область, Геннадий Алехин, плацдарм, Купянск, река, ВС РФ, Северский Донец , Шебекино, наступление, СВО, детали, Спецоперация

Алехин рассказал, как ВС РФ закрепляются на правом берегу Оскола и готовятся к продвижению на Печенеги

03:45 04.12.2024
 
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Боевая работа расчета 2С4 Тюльпан самоходно-артиллерийского полка ЦВО на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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На Купянском направлении подразделения группировки войск "Запад" продолжают закрепляться на правом берегу реки Оскол. Также ВС РФ наносят поражение противнику в Новомлынском, Ковшаровке, Загрызово, Петропавловке и Двуречной. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
На Харьковском направлении усиливаются бои под Волчанском и Липцами, а также активизировался новый участок в районе Казачьей Лопани и Слатино (Золочевский и Дергачевский районы Харьковской области), отметил эксперт.

"Противник продолжает обстреливать Белгородский район и Шебекинский городской округ. Ранения получили два мирных жителя", — сообщил Алехин.

На Купянском направлении подразделения группировки войск "Запад" продолжают закрепляться на правом берегу реки Оскол. ВСУ пытаются удерживать позиции на левом берегу, но, опасаясь попасть в окружение, оттягиваются вглубь обороны, в район крупного железнодорожного узла Купянск-Узловая, указал обозреватель.
Российская армия также наносит поражение живой силе и технике противника в Новомлынском, Ковшаровке, Загрызово, Петропавловке и Двуречной, уточнил он.
"На мой взгляд, активизация наших войск районе Двуречной являются своеобразным прологом дальнейших наступательных действий вдоль правого берега Оскола в направлении поселка Садовод, а далее к Северскому Донцу в районе населенного пункта Печенеги", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Полковник Геннадий Алехин: Россия после окружения Курахово расправится с ВСУ в лесах под Часов Яром на сайте Украина.ру.
Подробно о ситуации в Сирии и на разных направлениях СВО — в интервью Ильи Мощанского: Россия разберется с набегом в Сирии с помощью авиабомб и загонит ВСУ под Днепропетровск на сайте Украина.ру.
Елена Бобкова
Вчера, 18:57
Елена Бобкова: Волонтеры спасли жителей Мариуполя и Волновахи от голодаДонецкий волонтер Елена Бобкова рассказала интернет-изданию Украина.ру о том, как она и ее коллеги помогают людям Донбасса выжить на войне.
 
НовостиОсколВолчанскХарьковская областьГеннадий АлехинплацдармКупянскрекаВС РФСеверский ДонецШебекинонаступлениеСВОдеталиСпецоперация
 
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Заголовок открываемого материала
04:00России нужно как можно быстрее одержать победу на Украине и выскочить из военной части кризиса — Ищенко
03:45Алехин рассказал, как ВС РФ закрепляются на правом берегу Оскола и готовятся к продвижению на Печенеги
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