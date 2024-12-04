Алехин рассказал, как ВС РФ закрепляются на правом берегу Оскола и готовятся к продвижению на Печенеги
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета 2С4 "Тюльпан" самоходно-артиллерийского полка ЦВО на Красноармейском направлении
На Купянском направлении подразделения группировки войск "Запад" продолжают закрепляться на правом берегу реки Оскол. Также ВС РФ наносят поражение противнику в Новомлынском, Ковшаровке, Загрызово, Петропавловке и Двуречной. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
На Харьковском направлении усиливаются бои под Волчанском и Липцами, а также активизировался новый участок в районе Казачьей Лопани и Слатино (Золочевский и Дергачевский районы Харьковской области), отметил эксперт.
"Противник продолжает обстреливать Белгородский район и Шебекинский городской округ. Ранения получили два мирных жителя", — сообщил Алехин.
На Купянском направлении подразделения группировки войск "Запад" продолжают закрепляться на правом берегу реки Оскол. ВСУ пытаются удерживать позиции на левом берегу, но, опасаясь попасть в окружение, оттягиваются вглубь обороны, в район крупного железнодорожного узла Купянск-Узловая, указал обозреватель.
Российская армия также наносит поражение живой силе и технике противника в Новомлынском, Ковшаровке, Загрызово, Петропавловке и Двуречной, уточнил он.
"На мой взгляд, активизация наших войск районе Двуречной являются своеобразным прологом дальнейших наступательных действий вдоль правого берега Оскола в направлении поселка Садовод, а далее к Северскому Донцу в районе населенного пункта Печенеги", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Полковник Геннадий Алехин: Россия после окружения Курахово расправится с ВСУ в лесах под Часов Яром на сайте Украина.ру.
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