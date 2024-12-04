https://ukraina.ru/20241204/1059395708.html

Алехин рассказал, как ВС РФ закрепляются на правом берегу Оскола и готовятся к продвижению на Печенеги

Алехин рассказал, как ВС РФ закрепляются на правом берегу Оскола и готовятся к продвижению на Печенеги - 04.12.2024 Украина.ру

Алехин рассказал, как ВС РФ закрепляются на правом берегу Оскола и готовятся к продвижению на Печенеги

На Купянском направлении подразделения группировки войск "Запад" продолжают закрепляться на правом берегу реки Оскол. Также ВС РФ наносят поражение противнику в Новомлынском, Ковшаровке, Загрызово, Петропавловке и Двуречной. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2024-12-04T03:45

2024-12-04T03:45

2024-12-04T03:45

новости

оскол

волчанск

харьковская область

геннадий алехин

плацдарм

купянск

река

вс рф

северский донец

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На Харьковском направлении усиливаются бои под Волчанском и Липцами, а также активизировался новый участок в районе Казачьей Лопани и Слатино (Золочевский и Дергачевский районы Харьковской области), отметил эксперт.На Купянском направлении подразделения группировки войск "Запад" продолжают закрепляться на правом берегу реки Оскол. ВСУ пытаются удерживать позиции на левом берегу, но, опасаясь попасть в окружение, оттягиваются вглубь обороны, в район крупного железнодорожного узла Купянск-Узловая, указал обозреватель.Российская армия также наносит поражение живой силе и технике противника в Новомлынском, Ковшаровке, Загрызово, Петропавловке и Двуречной, уточнил он."На мой взгляд, активизация наших войск районе Двуречной являются своеобразным прологом дальнейших наступательных действий вдоль правого берега Оскола в направлении поселка Садовод, а далее к Северскому Донцу в районе населенного пункта Печенеги", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Полковник Геннадий Алехин: Россия после окружения Курахово расправится с ВСУ в лесах под Часов Яром на сайте Украина.ру.Подробно о ситуации в Сирии и на разных направлениях СВО — в интервью Ильи Мощанского: Россия разберется с набегом в Сирии с помощью авиабомб и загонит ВСУ под Днепропетровск на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241203/1059387918.html

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новости, оскол, волчанск, харьковская область, геннадий алехин, плацдарм, купянск, река, вс рф, северский донец , шебекино, наступление, сво, детали, спецоперация