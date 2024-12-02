Кремль отреагировал на визит канцлера ФРГ в Киев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 декабря прокомментировал журналистам визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в Киев
"Я бы не сказал, что у нас есть какие-то ожидания от этого визита, мы, разумеется, наблюдаем за всеми контактами", - сказал официальный представитель Кремля.
Он добавил, что больше здесь прокомментировать нечего.
"Мы отслеживаем все новости, которые будут поступать из Киева на этот счет", - заверил Песков.
Он также подчеркнул, что Германия продолжает линию на безусловную поддержку Украины
Ранее в понедельник Шольц подтвердил, что прибыл с визитом в Киев и намерен встретиться с Владимиром Зеленским.
Подробнее - в материале Шольц прибыл в Киев переговорить с Зеленским на сайте Украина.ру.