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Кремль отреагировал на визит канцлера ФРГ в Киев

Кремль отреагировал на визит канцлера ФРГ в Киев - 02.12.2024 Украина.ру

Кремль отреагировал на визит канцлера ФРГ в Киев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 декабря прокомментировал журналистам визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в Киев

2024-12-02T12:51

2024-12-02T12:51

2024-12-02T12:51

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"Я бы не сказал, что у нас есть какие-то ожидания от этого визита, мы, разумеется, наблюдаем за всеми контактами", - сказал официальный представитель Кремля.Он добавил, что больше здесь прокомментировать нечего.Он также подчеркнул, что Германия продолжает линию на безусловную поддержку УкраиныРанее в понедельник Шольц подтвердил, что прибыл с визитом в Киев и намерен встретиться с Владимиром Зеленским.Подробнее - в материале Шольц прибыл в Киев переговорить с Зеленским на сайте Украина.ру.

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новости, киев, германия, олаф шольц, дмитрий песков, кремль, владимир зеленский