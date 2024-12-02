Кремль отреагировал на визит канцлера ФРГ в Киев - 02.12.2024 Украина.ру
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Кремль отреагировал на визит канцлера ФРГ в Киев
Кремль отреагировал на визит канцлера ФРГ в Киев - 02.12.2024 Украина.ру
Кремль отреагировал на визит канцлера ФРГ в Киев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 декабря прокомментировал журналистам визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в Киев
2024-12-02T12:51
2024-12-02T12:51
новости
киев
германия
олаф шольц
дмитрий песков
кремль
владимир зеленский
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"Я бы не сказал, что у нас есть какие-то ожидания от этого визита, мы, разумеется, наблюдаем за всеми контактами", - сказал официальный представитель Кремля.Он добавил, что больше здесь прокомментировать нечего.Он также подчеркнул, что Германия продолжает линию на безусловную поддержку УкраиныРанее в понедельник Шольц подтвердил, что прибыл с визитом в Киев и намерен встретиться с Владимиром Зеленским.Подробнее - в материале Шольц прибыл в Киев переговорить с Зеленским на сайте Украина.ру.
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новости, киев, германия, олаф шольц, дмитрий песков, кремль, владимир зеленский
Новости, Киев, Германия, Олаф Шольц, Дмитрий Песков, Кремль, Владимир Зеленский

Кремль отреагировал на визит канцлера ФРГ в Киев

12:51 02.12.2024
 
© commons.wikimedia.orgОлаф Шольц
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© commons.wikimedia.org
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 декабря прокомментировал журналистам визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в Киев
"Я бы не сказал, что у нас есть какие-то ожидания от этого визита, мы, разумеется, наблюдаем за всеми контактами", - сказал официальный представитель Кремля.
Он добавил, что больше здесь прокомментировать нечего.
"Мы отслеживаем все новости, которые будут поступать из Киева на этот счет", - заверил Песков.
Он также подчеркнул, что Германия продолжает линию на безусловную поддержку Украины
Ранее в понедельник Шольц подтвердил, что прибыл с визитом в Киев и намерен встретиться с Владимиром Зеленским.
Подробнее - в материале Шольц прибыл в Киев переговорить с Зеленским на сайте Украина.ру.
 
НовостиКиевГерманияОлаф ШольцДмитрий ПесковКремльВладимир Зеленский
 
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