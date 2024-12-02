Украине придется выплатить нанесенный Крыму ущерб — Константинов
09:37 02.12.2024 (обновлено: 10:03 02.12.2024)
© пресс-служба Владимира КонстантиноваВладимир Константинов
© пресс-служба Владимира Константинова
Украине придется выплатить ущерб, нанесенный Крыму различными блокадами. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости
"И сколько бы ни прошло времени, мы будем предъявлять эти убытки бенефициарам украинского кризиса. Срока давности их преступлениям нет. Украине придется выплатить ущерб", - сказал Константинов.
По его мнению, этот вопрос может быть поднят, в том числе, в случае начала мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта.
"Убежден, когда бы ни начались мирные переговоры, тема ущерба, в том числе Крыму, будет живой и дискуссионной. А все что сможем взыскать - потратим на благо Крыма. Вот на это крымчане могут определенно рассчитывать", - заверил глава парламента.
Ранее он сообщал, что ущерб полуострову от водной и энергетической блокад суммарно превысил 14 триллионов рублей.
Начата работа по подсчету ущерба от продуктовой, транспортной и банковской блокад, а также от террористических атак.
Подробнее - в материале Константинов озвучил сумму ущерба Крыму от двух блокад на сайте Украина.ру.