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Украине придется выплатить нанесенный Крыму ущерб — Константинов

Украине придется выплатить нанесенный Крыму ущерб — Константинов - 02.12.2024 Украина.ру

Украине придется выплатить нанесенный Крыму ущерб — Константинов

Украине придется выплатить ущерб, нанесенный Крыму различными блокадами. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости

2024-12-02T09:37

2024-12-02T09:37

2024-12-02T10:03

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"И сколько бы ни прошло времени, мы будем предъявлять эти убытки бенефициарам украинского кризиса. Срока давности их преступлениям нет. Украине придется выплатить ущерб", - сказал Константинов.По его мнению, этот вопрос может быть поднят, в том числе, в случае начала мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта.Ранее он сообщал, что ущерб полуострову от водной и энергетической блокад суммарно превысил 14 триллионов рублей.Начата работа по подсчету ущерба от продуктовой, транспортной и банковской блокад, а также от террористических атак.Подробнее - в материале Константинов озвучил сумму ущерба Крыму от двух блокад на сайте Украина.ру.

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новости, крым, владимир константинов, украина