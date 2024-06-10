Константинов озвучил сумму ущерба Крыму от двух блокад - 10.06.2024 Украина.ру
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Константинов озвучил сумму ущерба Крыму от двух блокад
Константинов озвучил сумму ущерба Крыму от двух блокад - 10.06.2024 Украина.ру
Константинов озвучил сумму ущерба Крыму от двух блокад
Украина нанесла ущерб Крыму энергетической и водной блокадой на сумму более 14 триллионов рублей. Об этом рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума
2024-06-10T08:40
2024-06-10T08:40
новости
крым
украина
россия
владимир константинов
владимир путин
блокада
водная блокада
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"По водной блокаде — это цифра за 7 триллионов рублей, по энергетической блокаде — итоговая цифра тоже вырисовывается за 7 триллионов рублей, но, возможно, она увеличится после выявления новых пострадавших", — заявил Константинов.Помимо этого, в Крыму подсчитают ущерб, который полуострову нанесла Украина транспортной и продовольственной блокадами, террористическими актами. Также оценят разрушение инфраструктуры полуострова во времена нахождения в составе Украины.Крым вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 года по итогам референдума, на котором 96,77% избирателей высказались за вхождение в состав России.Украина и ряд западных стран не признают российский статус Крыма, несмотря на то, что референдум был проведён демократическим путём, в соответствии с международным правом и Уставом ООН.Как заявлял президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно“.В ночь на 22 ноября 2015 года Крым был полностью обесточен. В Херсонской области подорвали опоры, что привело к тому, что четыре ЛЭП, которые питали Крым, вышли из строя.После этого российские власти запустили энергомост из Краснодарского края в Крым. Также позднее ввели новые мощности генерации: две новые ТЭС — "Таврическую" и "Балаклавскую", а также построили новую электростанцию на Сакской ТЭЦ.
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новости, крым, украина, россия, владимир константинов, владимир путин, блокада, водная блокада
Новости, Крым, Украина, Россия, Владимир Константинов, Владимир Путин, блокада, водная блокада

Константинов озвучил сумму ущерба Крыму от двух блокад

08:40 10.06.2024
 
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© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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Украина нанесла ущерб Крыму энергетической и водной блокадой на сумму более 14 триллионов рублей. Об этом рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума
"По водной блокаде — это цифра за 7 триллионов рублей, по энергетической блокаде — итоговая цифра тоже вырисовывается за 7 триллионов рублей, но, возможно, она увеличится после выявления новых пострадавших", — заявил Константинов.
Помимо этого, в Крыму подсчитают ущерб, который полуострову нанесла Украина транспортной и продовольственной блокадами, террористическими актами. Также оценят разрушение инфраструктуры полуострова во времена нахождения в составе Украины.
Крым вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 года по итогам референдума, на котором 96,77% избирателей высказались за вхождение в состав России.
Украина и ряд западных стран не признают российский статус Крыма, несмотря на то, что референдум был проведён демократическим путём, в соответствии с международным правом и Уставом ООН.
Как заявлял президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно“.
В ночь на 22 ноября 2015 года Крым был полностью обесточен. В Херсонской области подорвали опоры, что привело к тому, что четыре ЛЭП, которые питали Крым, вышли из строя.
После этого российские власти запустили энергомост из Краснодарского края в Крым. Также позднее ввели новые мощности генерации: две новые ТЭС — "Таврическую" и "Балаклавскую", а также построили новую электростанцию на Сакской ТЭЦ.
 
НовостиКрымУкраинаРоссияВладимир КонстантиновВладимир Путинблокадаводная блокада
 
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