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Константинов озвучил сумму ущерба Крыму от двух блокад
Константинов озвучил сумму ущерба Крыму от двух блокад - 10.06.2024 Украина.ру
Константинов озвучил сумму ущерба Крыму от двух блокад
Украина нанесла ущерб Крыму энергетической и водной блокадой на сумму более 14 триллионов рублей. Об этом рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума
2024-06-10T08:40
2024-06-10T08:40
2024-06-10T08:40
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украина
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владимир константинов
владимир путин
блокада
водная блокада
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"По водной блокаде — это цифра за 7 триллионов рублей, по энергетической блокаде — итоговая цифра тоже вырисовывается за 7 триллионов рублей, но, возможно, она увеличится после выявления новых пострадавших", — заявил Константинов.Помимо этого, в Крыму подсчитают ущерб, который полуострову нанесла Украина транспортной и продовольственной блокадами, террористическими актами. Также оценят разрушение инфраструктуры полуострова во времена нахождения в составе Украины.Крым вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 года по итогам референдума, на котором 96,77% избирателей высказались за вхождение в состав России.Украина и ряд западных стран не признают российский статус Крыма, несмотря на то, что референдум был проведён демократическим путём, в соответствии с международным правом и Уставом ООН.Как заявлял президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно“.В ночь на 22 ноября 2015 года Крым был полностью обесточен. В Херсонской области подорвали опоры, что привело к тому, что четыре ЛЭП, которые питали Крым, вышли из строя.После этого российские власти запустили энергомост из Краснодарского края в Крым. Также позднее ввели новые мощности генерации: две новые ТЭС — "Таврическую" и "Балаклавскую", а также построили новую электростанцию на Сакской ТЭЦ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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новости, крым, украина, россия, владимир константинов, владимир путин, блокада, водная блокада
Новости, Крым, Украина, Россия, Владимир Константинов, Владимир Путин, блокада, водная блокада
Константинов озвучил сумму ущерба Крыму от двух блокад
Украина нанесла ущерб Крыму энергетической и водной блокадой на сумму более 14 триллионов рублей. Об этом рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума
"По водной блокаде — это цифра за 7 триллионов рублей, по энергетической блокаде — итоговая цифра тоже вырисовывается за 7 триллионов рублей, но, возможно, она увеличится после выявления новых пострадавших", — заявил Константинов.
Помимо этого, в Крыму подсчитают ущерб, который полуострову нанесла Украина транспортной и продовольственной блокадами, террористическими актами. Также оценят разрушение инфраструктуры полуострова во времена нахождения в составе Украины.
Крым вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 года по итогам референдума, на котором 96,77% избирателей высказались за вхождение в состав России.
Украина и ряд западных стран не признают российский статус Крыма, несмотря на то, что референдум был проведён демократическим путём, в соответствии с международным правом и Уставом ООН.
Как заявлял президент России Владимир Путин
, вопрос Крыма "закрыт окончательно“.
В ночь на 22 ноября 2015 года Крым был полностью обесточен. В Херсонской области подорвали опоры, что привело к тому, что четыре ЛЭП, которые питали Крым, вышли из строя.
После этого российские власти запустили энергомост из Краснодарского края в Крым. Также позднее ввели новые мощности генерации: две новые ТЭС — "Таврическую" и "Балаклавскую", а также построили новую электростанцию на Сакской ТЭЦ.