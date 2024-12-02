Зеленского предали западные хозяева — Захарова - 02.12.2024 Украина.ру
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Зеленского предали западные хозяева — Захарова
Зеленского предали западные хозяева — Захарова - 02.12.2024 Украина.ру
Зеленского предали западные хозяева — Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале прокомментировала заявления помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что Киев должен сам принимать решение о территориальных уступках России
2024-12-02T08:24
2024-12-02T08:24
новости
россия
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украина
владимир зеленский
джейк салливан
рада
мария захарова
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"Сначала Киеву надо подумать о том, как мобилизовать детей Вашингтону на умиление, а когда и тех не останется, начать думать о территориальных уступках. Предали Зеленского хозяева. Так они всегда предают. Потому что цель их была не помощь Украине, а ущерб России. Проблема в том, что многим украинцам преступно внушили, что это одно и то же", - написала Захарова.Салливан в воскресном интервью телеканалу CNN заявил, что Украина должна самостоятельно определять свои позиции в отношении территориальных уступок для достижения мира с Россией.На прошлой неделе США призывали Киев снизить минимальный возраст мобилизации с 25 до 18 лет для быстрого наращивания численности армии.Подробнее - в материале "И женщин, и собак, и кошек". Депутат Рады назвал условие для мобилизации детей на Украине на сайте Украина.ру.
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новости, россия, киев, украина, владимир зеленский, джейк салливан, рада, мария захарова
Новости, Россия, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Джейк Салливан, Рада, Мария Захарова

Зеленского предали западные хозяева — Захарова

08:24 02.12.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости
ПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале прокомментировала заявления помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что Киев должен сам принимать решение о территориальных уступках России
"Сначала Киеву надо подумать о том, как мобилизовать детей Вашингтону на умиление, а когда и тех не останется, начать думать о территориальных уступках. Предали Зеленского хозяева. Так они всегда предают. Потому что цель их была не помощь Украине, а ущерб России. Проблема в том, что многим украинцам преступно внушили, что это одно и то же", - написала Захарова.
Салливан в воскресном интервью телеканалу CNN заявил, что Украина должна самостоятельно определять свои позиции в отношении территориальных уступок для достижения мира с Россией.
На прошлой неделе США призывали Киев снизить минимальный возраст мобилизации с 25 до 18 лет для быстрого наращивания численности армии.
Подробнее - в материале "И женщин, и собак, и кошек". Депутат Рады назвал условие для мобилизации детей на Украине на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияКиевУкраинаВладимир ЗеленскийДжейк СалливанРадаМария Захарова
 
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