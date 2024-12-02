https://ukraina.ru/20241202/1059331000.html

Козин раскрыл, почему Трамп не комментирует удары по России и готов ли он к реальным шагам по Украине

Козин раскрыл, почему Трамп не комментирует удары по России и готов ли он к реальным шагам по Украине - 02.12.2024 Украина.ру

Козин раскрыл, почему Трамп не комментирует удары по России и готов ли он к реальным шагам по Украине

Если бы Трамп был заинтересован в прекращении агрессии НАТО против РФ, то уже давно выступил бы против ракетных ударов по РФ. Я не уверен, что он пойдет на какие-то реальные шаги, чтобы урегулировать конфликт на Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член-корреспондент Академии военных наук России, историк, дипломат Владимир Козин

2024-12-02T03:30

2024-12-02T03:30

2024-12-02T03:30

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Избранный президент США Дональд Трамп до сих пор не прокомментировал ракетные удары по территории России. По мнению дипломата, если бы он был заинтересован в прекращении агрессии Украины и НАТО , то уже давно бы выступил против такого решения.Он обратил внимание на то, что у Трампа есть хороший привилегированный друг — бизнесмен Илон Маск, который поддерживает свою информационно-разведывательную программу Starlink. Она работает в интересах Украины, указал историк.Дипломат обратил внимание на то, что во время прошлого президентского срока Трампа были опубликованы 6 ключевых военных стратегий США: стратегия по нацбезопасности, по нацобороне, ядерная стратегия, противоракетная, военно-космическая и киберстратегия."Они наверняка будут препарированы, когда он вступит должность, но суть останется. И они тоже будут мешать Трампу разрешить украинский кризис. Исходя из всего вышесказанного я не уверен, что Трамп пойдет на какие-то реальные шаги, чтобы урегулировать конфликт, спонсируемый Белым домом", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Козина: За каждую новую ракету НАТО по России Украина будет терять новый "Южмаш" на сайте Украина.ру.О том, какими темпами восстанавливается Мариуполь, сколько людей вернулось в город и чем сейчас занимаются местные металлурги — в материале Мэр Мариуполя Олег Моргун: 200 тысяч мариупольцев уже вернулось, всего в городе живет 320 тысяч человек на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241130/1059314268.html

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