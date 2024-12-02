Козин раскрыл, почему Трамп не комментирует удары по России и готов ли он к реальным шагам по Украине
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп встретился с лидерами ЕС в Брюсселе
Если бы Трамп был заинтересован в прекращении агрессии НАТО против РФ, то уже давно выступил бы против ракетных ударов по РФ. Я не уверен, что он пойдет на какие-то реальные шаги, чтобы урегулировать конфликт на Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член-корреспондент Академии военных наук России, историк, дипломат Владимир Козин
Избранный президент США Дональд Трамп до сих пор не прокомментировал ракетные удары по территории России. По мнению дипломата, если бы он был заинтересован в прекращении агрессии Украины и НАТО , то уже давно бы выступил против такого решения.
Он обратил внимание на то, что у Трампа есть хороший привилегированный друг — бизнесмен Илон Маск, который поддерживает свою информационно-разведывательную программу Starlink. Она работает в интересах Украины, указал историк.
"Почему Трамп, если он искренне заинтересован в прекращении украинского конфликта, не посоветовал Маску приостановить эту деятельность, которая способствует затягиванию кризиса, усиливая ВСУ?" — подчеркнул Козин.
Дипломат обратил внимание на то, что во время прошлого президентского срока Трампа были опубликованы 6 ключевых военных стратегий США: стратегия по нацбезопасности, по нацобороне, ядерная стратегия, противоракетная, военно-космическая и киберстратегия.
"Они наверняка будут препарированы, когда он вступит должность, но суть останется. И они тоже будут мешать Трампу разрешить украинский кризис. Исходя из всего вышесказанного я не уверен, что Трамп пойдет на какие-то реальные шаги, чтобы урегулировать конфликт, спонсируемый Белым домом", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Козина: За каждую новую ракету НАТО по России Украина будет терять новый "Южмаш" на сайте Украина.ру.
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