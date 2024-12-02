Погар, Суземка или Гомель? Эксперт предположил, могут ли ВСУ напасть на Брянскую область или Белоруссию - 02.12.2024 Украина.ру
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Погар, Суземка или Гомель? Эксперт предположил, могут ли ВСУ напасть на Брянскую область или Белоруссию
Погар, Суземка или Гомель? Эксперт предположил, могут ли ВСУ напасть на Брянскую область или Белоруссию - 02.12.2024 Украина.ру
Погар, Суземка или Гомель? Эксперт предположил, могут ли ВСУ напасть на Брянскую область или Белоруссию
Украина может атаковать Брянскую область со стороны Знобь-Новгородского района Сумской области, чтобы овладеть Погаром. Наступление со стороны Середино-Будского района на Суземку тоже вполне реально. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
2024-12-02T05:15
2024-12-02T05:15
новости
украина
брянская область
сумская область
наступление
всу
белоруссия
граница
дороги
зима
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Когда ВСУ заходили в Курскую область, левый фланг у них был прикрыт рекой Сейм, а правый – рекой Псел. В случае нападении на Брянскую область фланги украинской армии тоже будут прикрыты реками: либо Десна-Днепр, либо Десна-Сейм, сообщил эксперт.Также нельзя исключать, что Украина решится наступать на Гомель, тем самым осуществив акт агрессии в отношении Белоруссии, отметил он."Нужно понимать, что Погар и Суземка – это города, которые находятся очень близко к границе. Украине, чтобы добраться до них, хватит одного рывка. Да, там труднопроходимая местность: дороги, а справа и слева от них - леса и болота", — сообщил ветеран.По его мнению, противник может или дождаться, когда всё скует мороз, либо наступать только по дорогам. Но атаковать только по дорогам опасно, это ставит под угрозу логистику. Но зачастую в действиях киевского режима вообще нет военной логики, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Виктора Кутыря: Россия готовит ответ США за Курскую область, а ВСУ собираются наступать на Погар и Суземку на сайте Украина.ру.О различных аспектах СВО — в интервью Алексея Анпилогова: Запад думает, что делать с "Орешником", а Россия готовит плацдарм для рывка к Харькову на сайте Украина.ру.
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новости, украина, брянская область, сумская область, наступление, всу, белоруссия, граница, дороги, зима, логистика, лес, сво, спецоперация, детали
Новости, Украина, Брянская область, Сумская область, наступление, ВСУ, Белоруссия, граница, дороги, зима, логистика, Лес, СВО, Спецоперация, детали

Погар, Суземка или Гомель? Эксперт предположил, могут ли ВСУ напасть на Брянскую область или Белоруссию

05:15 02.12.2024
 
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Тероборона ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
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Украина может атаковать Брянскую область со стороны Знобь-Новгородского района Сумской области, чтобы овладеть Погаром. Наступление со стороны Середино-Будского района на Суземку тоже вполне реально. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
Когда ВСУ заходили в Курскую область, левый фланг у них был прикрыт рекой Сейм, а правый – рекой Псел. В случае нападении на Брянскую область фланги украинской армии тоже будут прикрыты реками: либо Десна-Днепр, либо Десна-Сейм, сообщил эксперт.
"Готова ли Украина атаковать Брянскую область со стороны Знобь-Новгородского района Сумской области, чтобы овладеть Погаром? Там болота, но этот вариант тоже не исключен. Наступление со стороны Середино-Будского района на Суземку? Это тоже вполне реально", — указал Кутырь.
Также нельзя исключать, что Украина решится наступать на Гомель, тем самым осуществив акт агрессии в отношении Белоруссии, отметил он.
"Нужно понимать, что Погар и Суземка – это города, которые находятся очень близко к границе. Украине, чтобы добраться до них, хватит одного рывка. Да, там труднопроходимая местность: дороги, а справа и слева от них - леса и болота", — сообщил ветеран.
По его мнению, противник может или дождаться, когда всё скует мороз, либо наступать только по дорогам. Но атаковать только по дорогам опасно, это ставит под угрозу логистику. Но зачастую в действиях киевского режима вообще нет военной логики, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Виктора Кутыря: Россия готовит ответ США за Курскую область, а ВСУ собираются наступать на Погар и Суземку на сайте Украина.ру.
О различных аспектах СВО — в интервью Алексея Анпилогова: Запад думает, что делать с "Орешником", а Россия готовит плацдарм для рывка к Харькову на сайте Украина.ру.
Дмитрий Суслов интервью
28 ноября, 19:50
Дмитрий Суслов: Путин хочет договориться с Трампом по Украине, поэтому готов ударить по КиевуВладимир Путин намекнул на физическую ликвидацию Владимира Зеленского — пока что в логике устрашения. Но если киевский режим и дальше будет следовать по пути эскалации, пытаясь втянуть Запад в прямое столкновение с Россией, ликвидация "верхушки" на Украине неминуема.
 
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