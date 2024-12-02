https://ukraina.ru/20241202/1059295906.html

Погар, Суземка или Гомель? Эксперт предположил, могут ли ВСУ напасть на Брянскую область или Белоруссию

Погар, Суземка или Гомель? Эксперт предположил, могут ли ВСУ напасть на Брянскую область или Белоруссию - 02.12.2024 Украина.ру

Погар, Суземка или Гомель? Эксперт предположил, могут ли ВСУ напасть на Брянскую область или Белоруссию

Украина может атаковать Брянскую область со стороны Знобь-Новгородского района Сумской области, чтобы овладеть Погаром. Наступление со стороны Середино-Будского района на Суземку тоже вполне реально. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь

2024-12-02T05:15

2024-12-02T05:15

2024-12-02T05:15

новости

украина

брянская область

сумская область

наступление

всу

белоруссия

граница

дороги

зима

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0e/1058906518_0:26:1590:920_1920x0_80_0_0_f2e152e67bfb3a6af114c8e7ab81b1ba.jpg

Когда ВСУ заходили в Курскую область, левый фланг у них был прикрыт рекой Сейм, а правый – рекой Псел. В случае нападении на Брянскую область фланги украинской армии тоже будут прикрыты реками: либо Десна-Днепр, либо Десна-Сейм, сообщил эксперт.Также нельзя исключать, что Украина решится наступать на Гомель, тем самым осуществив акт агрессии в отношении Белоруссии, отметил он."Нужно понимать, что Погар и Суземка – это города, которые находятся очень близко к границе. Украине, чтобы добраться до них, хватит одного рывка. Да, там труднопроходимая местность: дороги, а справа и слева от них - леса и болота", — сообщил ветеран.По его мнению, противник может или дождаться, когда всё скует мороз, либо наступать только по дорогам. Но атаковать только по дорогам опасно, это ставит под угрозу логистику. Но зачастую в действиях киевского режима вообще нет военной логики, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Виктора Кутыря: Россия готовит ответ США за Курскую область, а ВСУ собираются наступать на Погар и Суземку на сайте Украина.ру.О различных аспектах СВО — в интервью Алексея Анпилогова: Запад думает, что делать с "Орешником", а Россия готовит плацдарм для рывка к Харькову на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241128/1059293743.html

украина

брянская область

сумская область

белоруссия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, брянская область, сумская область, наступление, всу, белоруссия, граница, дороги, зима, логистика, лес, сво, спецоперация, детали