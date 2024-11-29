https://ukraina.ru/20241129/1059309047.html
"Все гораздо глубже": в Кремле отреагировали на сообщение о планах Запада ввести миротворцев на Украину
"Все гораздо глубже": в Кремле отреагировали на сообщение о планах Запада ввести миротворцев на Украину - 29.11.2024 Украина.ру
"Все гораздо глубже": в Кремле отреагировали на сообщение о планах Запада ввести миротворцев на Украину
Для урегулирования украинского конфликта главным образом нужно решить "корень" проблемы. Об этом 29 ноября заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о допустимости размещения иностранного миротворческого контингента на территории Украины
2024-11-29T13:49
2024-11-29T13:49
2024-11-29T13:49
новости
украина
россия
запад
служба внешней разведки
дмитрий песков
сво
всу
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Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что Запад намерен разделить страну, а также ввести так называемый "миротворческий контингент"."Всего планируется ввести на Украину 100 тысяч так называемых миротворцев", — отметили в пресс-бюро ведомства, назвав планы Запада назвали фактической оккупацией Украины.Подробнее о ситуации — в материале План раздела Украины, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 29 ноябряДругие темы: ВС РФ уничтожили группу азовцев* в Харьковской области и вышли к новым рубежам
https://ukraina.ru/20241129/1059299965.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, запад, служба внешней разведки , дмитрий песков, сво, всу
Новости, Украина, Россия, Запад, Служба внешней разведки , Дмитрий Песков, СВО, ВСУ
"Все гораздо глубже": в Кремле отреагировали на сообщение о планах Запада ввести миротворцев на Украину
Для урегулирования украинского конфликта главным образом нужно решить "корень" проблемы. Об этом 29 ноября заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о допустимости размещения иностранного миротворческого контингента на территории Украины