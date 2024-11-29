"Все гораздо глубже": в Кремле отреагировали на сообщение о планах Запада ввести миротворцев на Украину - 29.11.2024 Украина.ру
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"Все гораздо глубже": в Кремле отреагировали на сообщение о планах Запада ввести миротворцев на Украину
"Все гораздо глубже": в Кремле отреагировали на сообщение о планах Запада ввести миротворцев на Украину - 29.11.2024 Украина.ру
"Все гораздо глубже": в Кремле отреагировали на сообщение о планах Запада ввести миротворцев на Украину
Для урегулирования украинского конфликта главным образом нужно решить "корень" проблемы. Об этом 29 ноября заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о допустимости размещения иностранного миротворческого контингента на территории Украины
2024-11-29T13:49
2024-11-29T13:49
новости
украина
россия
запад
служба внешней разведки
дмитрий песков
сво
всу
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Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что Запад намерен разделить страну, а также ввести так называемый "миротворческий контингент"."Всего планируется ввести на Украину 100 тысяч так называемых миротворцев", — отметили в пресс-бюро ведомства, назвав планы Запада назвали фактической оккупацией Украины.Подробнее о ситуации — в материале План раздела Украины, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 29 ноябряДругие темы: ВС РФ уничтожили группу азовцев* в Харьковской области и вышли к новым рубежам
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украина
россия
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новости, украина, россия, запад, служба внешней разведки , дмитрий песков, сво, всу
Новости, Украина, Россия, Запад, Служба внешней разведки , Дмитрий Песков, СВО, ВСУ

"Все гораздо глубже": в Кремле отреагировали на сообщение о планах Запада ввести миротворцев на Украину

13:49 29.11.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Для урегулирования украинского конфликта главным образом нужно решить "корень" проблемы. Об этом 29 ноября заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о допустимости размещения иностранного миротворческого контингента на территории Украины
"Здесь все гораздо глубже, чем направление миссии миротворцев. То есть — раз, это первопричины. А еще это, собственно, те тезисы, которые изложил президент, выступая в июне месяце перед руководящим составом министерства иностранных дел", — сказал Песков.
Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что Запад намерен разделить страну, а также ввести так называемый "миротворческий контингент".
"Всего планируется ввести на Украину 100 тысяч так называемых миротворцев", — отметили в пресс-бюро ведомства, назвав планы Запада назвали фактической оккупацией Украины.
09:51
Служба внешней разведки раскрыла планы Запада по разделу УкраиныДля урегулирования украинского конфликта Запад намерен разделить страну, а также ввести так называемый "миротворческий контингент". Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России
Подробнее о ситуации — в материале План раздела Украины, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 29 ноября
Другие темы: ВС РФ уничтожили группу азовцев* в Харьковской области и вышли к новым рубежам
 
НовостиУкраинаРоссияЗападСлужба внешней разведкиДмитрий ПесковСВОВСУ
 
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