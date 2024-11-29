ВС РФ уничтожили группу азовцев* в Харьковской области и вышли к новым рубежам
© Фото : МВС України / Telegram"Азов"* (запрещённая в РФ организация - Ред.) на учениях
© Фото : МВС України / Telegram
Российская Армия ликвидировала более 20 членов украинского нацистского батальона "Азов*" в районе населенного пункта Копанки в Харьковской области. Об этом 29 ноября написал военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем телеграм-канале
"Уничтожение боевиков "Азова*" ВС РФ позволило занять более выгодные рубежи и позиции, улучшить тактическое положение юго-западнее Копанок, а также расширить зону контроля у населенного пункта", — сообщил Марочко, уточнив, что также были уничтожены три опорных пункта нацистов.
На той неделе основатель неонацистского полка "Азов*", командир 3-ей штурмовой бригады ВСУ, собранной из выходцев из этой террористической организации, Андрей Билецкий** по кличке "Белый вождь" жаловался на проблемы на Запорожском направлении.
Он отметил, что угроза для боевиков полка заключается в близости к Днепру, равниной местности и почти полном отсутствии больших населенных пунктов, где можно долго удерживать оборону.
22 ноября, 16:50Нацист Билецкий* пожаловался на поля, мешающие "азовцам"** на Запорожском направленииОснователь неонацистского полка "Азов"**, командир 3-ей штурмовой бригады ВСУ, собранной из выходцев из этой террористической организации, Андрей Билецкий по кличке "Белый вождь" пожаловался "Украинской правде" на проблемы на Запорожском направлении
Кстати, не так давно жаловался на фронтовые проблемы и другой одиозный неонацист — один из главарей группировки "Нацкорпус"***, бывший командир неонацистского полка "Азов*" Максим Жорин.
Он возмутился, что бойцам ВСУ приходится самим "зарываться под обстрелами" в и без того неблагоприятных зимних условиях, так как обещанные им ранее фортификационные сооружения все еще отсутствуют.
ВС РФ активно продвигаются и на других направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 городов и поселков, включая Угледар и Селидово. Также российские военные освободили несколько населенных пунктов в Луганской Народной Республике и Запорожской областях.
10:51"Мы не знаем, где мобилизованные": у ВСУ под Часовым Яром "отбирают" остатки солдат У Часова Яра Донецкой Народной Республики (ДНР) ВСУ ощущают острую нехватку боеприпасов и личного состава из-за того, что подкрепление не прибывает, а часть военнослужащих забирают на другие направления. Об этом 29 ноября в интервью американскому телеканалу PBS рассказали офицеры подразделений ВСУ
* Признан террористической организацией и запрещен в РФ.
** Признан террористом и экстремистом в РФ.
*** Запрещенная в РФ террористическая организация.