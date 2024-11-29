https://ukraina.ru/20241129/1059304322.html

ВС РФ уничтожили группу азовцев* в Харьковской области и вышли к новым рубежам

ВС РФ уничтожили группу азовцев* в Харьковской области и вышли к новым рубежам - 29.11.2024 Украина.ру

ВС РФ уничтожили группу азовцев* в Харьковской области и вышли к новым рубежам

Российская Армия ликвидировала более 20 членов украинского нацистского батальона "Азов*" в районе населенного пункта Копанки в Харьковской области. Об этом 29 ноября написал военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем телеграм-канале

2024-11-29T12:49

2024-11-29T12:49

2024-11-29T12:49

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На той неделе основатель неонацистского полка "Азов*", командир 3-ей штурмовой бригады ВСУ, собранной из выходцев из этой террористической организации, Андрей Билецкий** по кличке "Белый вождь" жаловался на проблемы на Запорожском направлении.Он отметил, что угроза для боевиков полка заключается в близости к Днепру, равниной местности и почти полном отсутствии больших населенных пунктов, где можно долго удерживать оборону.Кстати, не так давно жаловался на фронтовые проблемы и другой одиозный неонацист — один из главарей группировки "Нацкорпус"***, бывший командир неонацистского полка "Азов*" Максим Жорин.Он возмутился, что бойцам ВСУ приходится самим "зарываться под обстрелами" в и без того неблагоприятных зимних условиях, так как обещанные им ранее фортификационные сооружения все еще отсутствуют."Самый большой ужас": нацист из "Азова"*, мечтавший уничтожить Россию, пожаловался, что приходится копать ВС РФ активно продвигаются и на других направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 городов и поселков, включая Угледар и Селидово. Также российские военные освободили несколько населенных пунктов в Луганской Народной Республике и Запорожской областях.Сообщается также о том, что подразделения ВСУ попали в "огневой мешок" южнее Курахово, а еще об активном продвижении ВС РФ в Торецке (Джержинске).Другие темы: В Минобороны РФ рассказали, как проучили киевский режим за ATACMS.* Признан террористической организацией и запрещен в РФ.** Признан террористом и экстремистом в РФ.*** Запрещенная в РФ террористическая организация.

https://ukraina.ru/20241129/1059300165.html

https://ukraina.ru/20241122/1059142855.html

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новости, россия, харьковская область, луганская народная республика, "азов", вооруженные силы украины, потери всу