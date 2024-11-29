https://ukraina.ru/20241129/1059307240.html

План раздела Украины, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 29 ноября

План раздела Украины, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 29 ноября - 29.11.2024 Украина.ру

План раздела Украины, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 29 ноября

Запад планирует разделить Украину на несколько зон для ввода своих военных. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-11-29T13:00

2024-11-29T13:00

2024-11-29T13:00

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вооруженные силы украины

служба внешней разведки

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Запад для восстановления боеспособности Украины развернёт в стране так называемый "миротворческий контингент" численностью около 100 тыс. человек, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ."Для решения указанных задач от Запада потребуется фактическая оккупация Украины. Естественно, это будет делаться под видом развертывания в стране "миротворческого контингента"... Всего планируется ввести на Украину 100 тысяч так называемых миротворцев", - говорится в сообщении.По информации СВР, территории, которые предполагается распределить между оккупантами, определены следующим образом: Черноморское побережье должно отойти Румынии, западные области Украины - Польше, центр и восток страны - Германии, северные области, в том числе столичный регион, - Великобритании.Также в пресс-бюро СВР собщили, что в Германии пришли к выводу, что осуществление полицейских функций на Украине будет невозможно без зондеркоманд из националистов."По поступающей информации, немецкие военные уже обратились к опыту установления немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны оккупационного режима на Украине. При этом в бундесвере пришли к выводу, что осуществление полицейских функций будет невозможно без зондеркоманд из украинских националистов. Им придумают новое название, но по сути это будут те же бандеровские каратели", - отмечалось в сообщении.Ранее лидер группировки С14* (запрещённая в РФ организация — Ред.), командир 413 отдельного батальона "Рейд" Сил беспилотных систем ВСУ Евгений Карась рассказывал, что на Западе рады ультраправым радикалам в составе ВСУ."Правда, не единожды проверенная, состоит в том, что: националисты, те, кого шельмы обзывают "радикалы" воюют все и с повышенной мотивацией: партнёры на разговорах на Западе видели в упор "радикальные" шевроны — ржут, выдают нетолерантные шутки, это их радует; западные солдаты гораздо больше доверяют фанатикам. Некоторые фанатики принимали участие в переговорах и контракты были подписаны. Т.е. Запад прямо вручал оружие радикалам, ведь они военнослужащие, эффективные, лучшие, те, кого отобрали. Сегодня много об этом услышал от товарищей из других подразделений", - заявлял Карась в феврале 2023 года.При этом в украинских формированиях есть ряд подразделений с названиями, в честь дивизий СС. К таким относится один из батальонов 14-го полка БПЛА под названием "Нахтигаль". Также 10-я огшбр ВСУ носит название "Эдельвейс". Ранее такое же неофициальное название носила 1-я отдельная горнопехотная дивизия вермахта.Обстрелы и налётыУтром 29 ноября Минобороны России рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 47 украинских беспилотных летательных аппаратов. 29 БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области, восемь - над территорией Краснодарского края, по три – над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей и один – над территорией Республики Крым", - отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства.В ночь на 29 ноября временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об атаке украинских БПЛА на этот регион России."Средства ПВО отражают массированную воздушную атаку врага. На данный момент на северо-западе Ростовской области уже уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 30 БПЛА. К сожалению, есть последствия на земле. Так, в хуторе Масаловка Каменского района повреждена кровля частного дома. Там постоянно никто не проживал, поэтому люди не пострадали. В слободу Дьячкино Тарасовского района из-за падения обломков на частное подворье повреждено остекление в жилом доме. Тут тоже обошлось без погибших и пострадавших. На место выехали оперативные дежурные службы. Поручил главам организовать утром подворовые обходы, чтобы уточнить объемы повреждения имущества и помочь людям в его восстановлении. Силы и средства ПВО продолжают отражать воздушную атаку", - написал Слюсарь в своём телеграм-канале в 02:22.Позднее, в 04:45, он заявил, что в Каменском районе дежурно-спасательные подразделения тушат крупный пожар на промобъекте. Всего было задействовано 109 человек, 38 единиц техники.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 10 ударов.Все обстрелы были совершены на горловском направлении. ВСУ выпустили в общей сложности 28 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении гражданского лица. Огнём ВСУ были повреждены 9 жилых домостроений и 1 объект гражданской инфраструктуры.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 60 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 60 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 11; Каховка — 9; Алёшки — 7; Малая Лепетиха — 1; Князе-Григоровка — 6; Великая Лепетиха — 9; Горностаевка — 4; Малокаховка — 5; Песчаное — 2; Любимовка — 6", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 17 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Райское, Рыбальче, Солонцы и Софиевка.Со ссылкой на экстренные службы канал сообщил о том, что в Каховке в результате обстрела ВСУ произошёл пожар."Пожар ликвидирован. Пострадавших и погибших нет", - указывалось в сообщении.Утром 29 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."Над Алексеевским муниципальным округом системой ПВО сбиты 2 беспилотника. Без последствий. В Белгородском районе посёлок Октябрьский, сёла Репное, Устинка и Черемошное атакованы 4 БПЛА, один из которых сбит системой ПВО. Также село Щетиновка подверглось обстрелу, в ходе которого выпущено 7 боеприпасов. В селе Устинка в результате атаки дрона по легковому автомобилю пострадали двое. Бригадой скорой они были доставлены в городскую больницу №2 г. Белгорода. После обследования у одного мужчины исключили баротравму, он отпущен домой. Второй мужчина с осколочными ранениями спины госпитализирован. Вся необходимая помощь оказывается. За день повреждены один легковой автомобиль и оборудование промышленного предприятия", - писал Гладков.В Борисовском районе по сёлам Берёзовка и Грузское нанесены удары с помощью 3 беспилотников. В селе Грузское повреждены один частный дом и 4 легковых автомобиля.В Валуйском муниципальном округе в селе Долгое в результате атаки беспилотника на территории сельхозпредприятия повреждено оборудование.В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Дроновка, Замостье и Смородино выпущены 44 боеприпаса в ходе 5 обстрелов и 4 беспилотника. Пострадавших и повреждений нет."Над Губкинским городским округом сбиты 3 беспилотника самолётного типа. В селе Скородное в результате падения обломков беспилотника повреждены 4 частных домовладения, один легковой автомобиль и газовая труба", - отмечалось в сводке.В Краснояружском районе по сёлам Вязовое, Графовка и Колотиловка выпущено 14 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и нанесены удары с помощью 10 беспилотников. Повреждены 2 частных дома, 2 легковых автомобиля, инфраструктурный объект и помещение социального объекта."В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино и село Ржевка атакованы 3 беспилотниками. Повреждены 2 частных домовладения, хозпостройка и линия электропередачи", - сообщал губернатор.В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями Украины.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О результатах визита президента России Владимира Путина в Казахстан — в статье Павла Котова "Путин объявляет Западу последний и решительный бой. Что дальше?".

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, запад, евгений карась, вячеслав гладков, владимир путин, вооруженные силы украины, служба внешней разведки , сс