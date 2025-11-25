https://ukraina.ru/20251125/1043469422.html

Гибель белого орла: 230 лет со дня отречения Станислава Понятовского – последнего короля Речи Посполитой

Станислав Август Понятовский вряд ли худший политический деятель в истории. Скорее даже наоборот образованный, обаятельный красавец, умеющий, если надо, принимать жесткие решения. Увы, судьба его была такого, что главным событием в жизни стало отречение от фактически уже не существующего престола первой Речи Посполитой 25 ноября 1795 года

история

Станислав Понятовский родился 17 января 1732 года в Волчине в Брестском воеводстве Речи Посполитой. Родителями будущего короля были Станислав Понятовский и Констанция Чарторыйская. Отец будущего короля тогда уже был мазовецким воеводой, а его брак с Чарторыйской лишь усилил в будущем позицию амбициозного, но не слишком богатого Понятовского.Связав себя с родом Чарторыйских, которых тогда в Речи Посполитой называли просто "Фамилия", Станислав-старший оказал непосредственное влияние и на дальнейшую судьбу своего сына, который оказался вовлечённым в широкие планы Чарторыйских, с 1730-х годов – одной из самых мощных политических группировок Речи Посполитой.Семейное воспитание и традиционные образовательные путешествия сформировали представление о мире, и в определённой степени вовлекли в омут международной политики. Знакомство в Берлине с британским послом Чарльзом Уильямсом кардинально изменило его жизнь. Симпатия Уильямса привела к тому, что Понятовский стал его частным секретарём в новой миссии в Санкт-Петербурге в 1755 году.В столице России молодой красавец Станислав стал любовником Екатерины Алексеевны, будущей императрицы Екатерины II, и Уильямс от греха подальше отослал своего секретаря в Польшу. Но благодаря усилиям Екатерины, императрицы Елизаветы и канцлера Бестужева-Рюмина в январе следующего года Понятовский вновь приехал в Петербург – уже в качестве саксонского посла. Но в 1758-м Станислава с Екатериной поймал с поличным её муж, и Понятовскому пришлось вернуться в Польшу.Он участвовал в работе Сеймов 1758, 1760 и 1762 годов (в том числе и от земель воеводства Русского, то есть Галичины), во время которых поддерживал сторонников сближения с Россией. Некоторое время Чарторыйские рассматривали возможность переворота в Польше с целью свержения тогдашнего короля Августа III, но Екатерина рекомендовала воздержаться от этого.В октябре 1763 года, сразу после смерти Августа III, начались переговоры относительно кандидатуры нового монарха. Екатерина выступила в поддержку Понятовского, кандидатура которого устраивала также Пруссию, и тот ввиду отсутствия серьезных соперников на сейме 7 сентября 1764 года был избран королём.Понятовский был коронован 25 ноября того же года, взяв двойное имя Станислав Август в честь двух своих предшественников.В первые годы правления Станислав Август пытался провести государственные реформы. Он основал Рыцарскую школу (аналог Кадетского корпуса в России), начал формировать дипломатическую службу для создания серьёзных представительств при дворах Европы и Оттоманской империи. 7 мая 1765 года был учрежден Орден Святого Станислава – второй по значимости польский орден после Ордена Белого орла.Вместе с Фамилией Станислав Август попытался реформировать малоэффективное правительство, передав часть полномочий гетманов и казначеев комиссиям, созданным Сеймом и нёсшим ответственность перед королём. В армии стали внедряться новые виды вооружения, стала возрастать роль пехоты. Позже в своих мемуарах Понятовский назвал это время "годами надежд".Однако реформы в Речи Посполитой не устраивали Россию и Пруссию, а также Австрию. Им нужен был большой, но слабый сосед. А Екатерина II и вовсе воспринимала деятельность Станислава Августа как предательство России – да и личное.Кроме всего прочего, в то время особо остро встал так называемый "диссидентский вопрос". Диссиденты – граждане некатолического вероисповедания (православные и протестанты) – требовали равных прав с католиками (возможности избрания в сейм, занятия государственных должностей, постройки новых храмов).Соседи Речи Посполитой, в первую очередь Россия и Пруссия, поддерживали диссидентов. Станислав Август был готов пойти на уступки при условии отмены liberum veto – права любого участника Сейма заблокировать принимаемое решение. Но против этого выступали Чарторыйские и остальные поборники "золотой шляхетской вольности".В 1767 году Россия ввела в Речь Посполитую 40-тысячное войско и инспирировала создание в Слуцке и Торуни двух диссидентских конфедераций – так тогда называли объединения шляхты, как правило, выступавшие против центральной власти. Однако эти конфедерации не нашли поддержки у большинства шляхты. Тогда 3 июня Россия создала в Вильно генеральную конфедерацию, к которой примкнули как диссиденты, так и католики – противники реформ короля.Целью новой конфедерации было свержение Станислава Августа и Чарторыйских. Её делегаты были отправлены в Радом, где сформировалась совместная литовско-польская конфедерация. Её возглавил виленский воевода Кароль Станислав Радзивилл по прозвищу "Пане Коханку" ("господин любовник").В октябре 1767 года в окруженной русскими войсками Варшаве начал работу сейм, фактически организованный русским послом графом Николаем Репниным (получил название "Репнинский сейм"). Станислав Август был вынужден поддержать конфедератов и Россию, сохранив старый порядок с так называемыми "кардинальными" правами знати: правом не подчиняться правителю, свободными выборами и слегка ограниченным liberum veto. 24 февраля 1768 года диссиденты были уравнены в правах с католиками, а Екатерина II была признана гарантом сохранения внутреннего политического порядка Речи Посполитой, то есть это государство оказалось в политической зависимости от России."Репнинский сейм" называют прологом к дальнейшим разделам Польши, но их фундаментальной причиной стала не политика, а религия. Созданная 29 февраля 1768 года в городке Бар в Подолье конфедерация выступила в первую очередь против уравнивания в правах католиков с православными и протестантами.Барская конфедерация в своём манифесте обошла короля молчанием. Однако уже 26 марта 1768 года Понятовский обратился к Екатерине Великой с просьбой о помощи. Боевые действия в разных частях Речи Посполитой, – а Россия использовала против конфедератов не только регулярные войска, но и прокси-силы типа гайдамаков Гонты и Железняка– продолжались до 1772 года и закончились первым разделом Речи Посполитой.Россия, Пруссия и Австрия заключили союз, известный как "Союз Трёх Чёрных Орлов" (на гербах трёх стран присутствовали чёрные орлы, в отличие от герба Польши, где был белый орёл), однако России тогда досталась лишь часть нынешних земель Литвы, Латвии и Белоруссии. Галичина же отошла Австрии.С этого времени Станислав Август перестал играть значительную политическую роль в жизни Речи Посполитой. Он проводил годы в веселье и удовольствиях светской жизни, не думая о будущем. На упрёки в забвении интересов родины король с бравадой отвечал, что ему лично нужно столько земли, сколько уместится под его треугольной шляпой.Похоже, Станислав Август не верил в успех программы политических и социальных реформ, призванных укрепить польское государство, которую выдвинули деятели польского просвещения Станислав Сташиц и Гуго Коллонтай. Эта программа определила деятельность Четырехлетнего сейма 1788-1792 годов, принявшего ряд реформ, направленных на укрепление армии, изменение государственно-правового строя. Этот сейм окончательно отменил liberum veto и принял "Основной закон" Речи Посполитой (так называемую "Конституцию третьего мая 1791 года").Станислав Август присягнул на верность этой конституции, но не сопротивлялся реакционным магнатам, которые выступили против ущемления своих привилегий и в 1792 году образовали Тарговицкую конфедерацию. По её призыву Россия и Пруссия оккупировали территорию Речи Посполитой, после чего король незамедлительно отрёкся от конституции и присоединился к "тарговичанам".В 1793 году состоялся второй раздел Речи Посполитой между Пруссией и Россией, по которому Россия получила значительную часть Правобережной Украины. Именно тогда в России стал популярен лозунг "Отторженная возвратихъ". Он отсылает к формулировке в "Манифесте по случаю присоединения к России губернии Изяславской, Брацлавской, Минской", подписанном императрицей Екатериной II. Там было сказано, что раздел Речи Посполитой позволил России "возвратить ей древнее ее достояние, большею части единоверного с нами население, от предков наших до времени внутренних мятежей и внешних нашествий неправедно отторгнутое, (…) без выстрела присоединить".В ответ на второй раздел Речи Посполитой и отмену реформ Четырехлетнего сейма в 1794 году вспыхнуло восстание под руководством Тадеуша Костюшко. Восставшие первым казнили некоторых деятелей Тарговицкой конфедерации. Станислав Август старался не вмешиваться в ход событий, хотя и опасался за свою жизнь, помня о судьбе Людовика XVI Бурбона.После подавления восстания в 1795 году состоялся третий, окончательный раздел Польши между Россией, Пруссией и Австрией. Из земель нынешней Украины по нему к России отошла Западная Волынь – с Ровно и Луцком. Станислав Август Понятовский оставил Варшаву и под конвоем 120 российских драгун прибыл в Гродно под опеку и надзор российского наместника, где и подписал акт отречения от престола Речи Посполитой. Произошло это 25 ноября 1795 года, в день именин российской императрицы.Последние годы жизни бывший король провёл в Санкт-Петербурге. Ему предоставили великолепный Мраморный дворец на берегу Невы. Здесь Понятовский устраивал балы и обеды, на них бывали видные сановники, дипломаты и ученые, ценившие компанию остроумного, образованного экс-короля.Последний король Польши умер 12 февраля 1798 года в Санкт-Петербурге. Он пережил Екатерину II всего на полтора года. Похоронили его с королевскими почестями, словно и не было отречения. После многодневного прощания гроб с забальзамированным телом в сопровождении войск доставили в костел святой Екатерины Александрийской на Невском проспекте. Там император Павел лично попрощался с покойным и надел на его голову копию короны польских королей.Но и после смерти Станиславу Августу Понятовскому не было покоя. В 1938 году Сталин решил вернуть его останки Польше в качестве дружеского знака. Но Варшава принимать бывшего короля особо не желала – его там считали предателем. Сошлись на том, что прах перезахоронили на родине – в Троицком костеле в поселке Волчин, где ранее находилось родовое имение Понятовских. Но уже через год он снова вернулся в СССР вместе с этими землями Западной Белоруссии.В годы войны Троицкий костёл пострадал от огня, а после неё костёл был закрыт и использовался как склад. Захоронение Понятовского было разграблено – при этом даже польские историки не имеют общего мнения о том, когда именно это произошло. В декабре 1988 года то, что осталось от захоронения – фрагменты одежды, обуви и коронационного плаща – было передано польской стороне и вернулось в Варшаву. Но символическая церемония перезахоронения Станислава Августа Понятовского в Костеле Святого Иакова прошла лишь через пять лет.

