Гибель белого орла: 230 лет со дня отречения Станислава Понятовского – последнего короля Речи Посполитой - 25.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
История обложка
История
https://ukraina.ru/20251125/1043469422.html
Гибель белого орла: 230 лет со дня отречения Станислава Понятовского – последнего короля Речи Посполитой
Гибель белого орла: 230 лет со дня отречения Станислава Понятовского – последнего короля Речи Посполитой - 25.11.2025 Украина.ру
Гибель белого орла: 230 лет со дня отречения Станислава Понятовского – последнего короля Речи Посполитой
Станислав Август Понятовский вряд ли худший политический деятель в истории. Скорее даже наоборот образованный, обаятельный красавец, умеющий, если надо, принимать жесткие решения. Увы, судьба его была такого, что главным событием в жизни стало отречение от фактически уже не существующего престола первой Речи Посполитой 25 ноября 1795 года
2025-11-25T08:00
2025-11-25T08:00
история
история
история украины
польша
речь посполитая
король
екатерина ii
российская империя
xviii век
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/0a/1043475137_0:78:800:528_1920x0_80_0_0_726a6e330f762fee503d8cc6e939fb14.jpg
Станислав Понятовский родился 17 января 1732 года в Волчине в Брестском воеводстве Речи Посполитой. Родителями будущего короля были Станислав Понятовский и Констанция Чарторыйская. Отец будущего короля тогда уже был мазовецким воеводой, а его брак с Чарторыйской лишь усилил в будущем позицию амбициозного, но не слишком богатого Понятовского.Связав себя с родом Чарторыйских, которых тогда в Речи Посполитой называли просто "Фамилия", Станислав-старший оказал непосредственное влияние и на дальнейшую судьбу своего сына, который оказался вовлечённым в широкие планы Чарторыйских, с 1730-х годов – одной из самых мощных политических группировок Речи Посполитой.Семейное воспитание и традиционные образовательные путешествия сформировали представление о мире, и в определённой степени вовлекли в омут международной политики. Знакомство в Берлине с британским послом Чарльзом Уильямсом кардинально изменило его жизнь. Симпатия Уильямса привела к тому, что Понятовский стал его частным секретарём в новой миссии в Санкт-Петербурге в 1755 году.В столице России молодой красавец Станислав стал любовником Екатерины Алексеевны, будущей императрицы Екатерины II, и Уильямс от греха подальше отослал своего секретаря в Польшу. Но благодаря усилиям Екатерины, императрицы Елизаветы и канцлера Бестужева-Рюмина в январе следующего года Понятовский вновь приехал в Петербург – уже в качестве саксонского посла. Но в 1758-м Станислава с Екатериной поймал с поличным её муж, и Понятовскому пришлось вернуться в Польшу.Он участвовал в работе Сеймов 1758, 1760 и 1762 годов (в том числе и от земель воеводства Русского, то есть Галичины), во время которых поддерживал сторонников сближения с Россией. Некоторое время Чарторыйские рассматривали возможность переворота в Польше с целью свержения тогдашнего короля Августа III, но Екатерина рекомендовала воздержаться от этого.В октябре 1763 года, сразу после смерти Августа III, начались переговоры относительно кандидатуры нового монарха. Екатерина выступила в поддержку Понятовского, кандидатура которого устраивала также Пруссию, и тот ввиду отсутствия серьезных соперников на сейме 7 сентября 1764 года был избран королём.Понятовский был коронован 25 ноября того же года, взяв двойное имя Станислав Август в честь двух своих предшественников.В первые годы правления Станислав Август пытался провести государственные реформы. Он основал Рыцарскую школу (аналог Кадетского корпуса в России), начал формировать дипломатическую службу для создания серьёзных представительств при дворах Европы и Оттоманской империи. 7 мая 1765 года был учрежден Орден Святого Станислава – второй по значимости польский орден после Ордена Белого орла.Вместе с Фамилией Станислав Август попытался реформировать малоэффективное правительство, передав часть полномочий гетманов и казначеев комиссиям, созданным Сеймом и нёсшим ответственность перед королём. В армии стали внедряться новые виды вооружения, стала возрастать роль пехоты. Позже в своих мемуарах Понятовский назвал это время "годами надежд".Однако реформы в Речи Посполитой не устраивали Россию и Пруссию, а также Австрию. Им нужен был большой, но слабый сосед. А Екатерина II и вовсе воспринимала деятельность Станислава Августа как предательство России – да и личное.Кроме всего прочего, в то время особо остро встал так называемый "диссидентский вопрос". Диссиденты – граждане некатолического вероисповедания (православные и протестанты) – требовали равных прав с католиками (возможности избрания в сейм, занятия государственных должностей, постройки новых храмов).Соседи Речи Посполитой, в первую очередь Россия и Пруссия, поддерживали диссидентов. Станислав Август был готов пойти на уступки при условии отмены liberum veto – права любого участника Сейма заблокировать принимаемое решение. Но против этого выступали Чарторыйские и остальные поборники "золотой шляхетской вольности".В 1767 году Россия ввела в Речь Посполитую 40-тысячное войско и инспирировала создание в Слуцке и Торуни двух диссидентских конфедераций – так тогда называли объединения шляхты, как правило, выступавшие против центральной власти. Однако эти конфедерации не нашли поддержки у большинства шляхты. Тогда 3 июня Россия создала в Вильно генеральную конфедерацию, к которой примкнули как диссиденты, так и католики – противники реформ короля.Целью новой конфедерации было свержение Станислава Августа и Чарторыйских. Её делегаты были отправлены в Радом, где сформировалась совместная литовско-польская конфедерация. Её возглавил виленский воевода Кароль Станислав Радзивилл по прозвищу "Пане Коханку" ("господин любовник").В октябре 1767 года в окруженной русскими войсками Варшаве начал работу сейм, фактически организованный русским послом графом Николаем Репниным (получил название "Репнинский сейм"). Станислав Август был вынужден поддержать конфедератов и Россию, сохранив старый порядок с так называемыми "кардинальными" правами знати: правом не подчиняться правителю, свободными выборами и слегка ограниченным liberum veto. 24 февраля 1768 года диссиденты были уравнены в правах с католиками, а Екатерина II была признана гарантом сохранения внутреннего политического порядка Речи Посполитой, то есть это государство оказалось в политической зависимости от России."Репнинский сейм" называют прологом к дальнейшим разделам Польши, но их фундаментальной причиной стала не политика, а религия. Созданная 29 февраля 1768 года в городке Бар в Подолье конфедерация выступила в первую очередь против уравнивания в правах католиков с православными и протестантами.Барская конфедерация в своём манифесте обошла короля молчанием. Однако уже 26 марта 1768 года Понятовский обратился к Екатерине Великой с просьбой о помощи. Боевые действия в разных частях Речи Посполитой, – а Россия использовала против конфедератов не только регулярные войска, но и прокси-силы типа гайдамаков Гонты и Железняка– продолжались до 1772 года и закончились первым разделом Речи Посполитой.Россия, Пруссия и Австрия заключили союз, известный как "Союз Трёх Чёрных Орлов" (на гербах трёх стран присутствовали чёрные орлы, в отличие от герба Польши, где был белый орёл), однако России тогда досталась лишь часть нынешних земель Литвы, Латвии и Белоруссии. Галичина же отошла Австрии.С этого времени Станислав Август перестал играть значительную политическую роль в жизни Речи Посполитой. Он проводил годы в веселье и удовольствиях светской жизни, не думая о будущем. На упрёки в забвении интересов родины король с бравадой отвечал, что ему лично нужно столько земли, сколько уместится под его треугольной шляпой.Похоже, Станислав Август не верил в успех программы политических и социальных реформ, призванных укрепить польское государство, которую выдвинули деятели польского просвещения Станислав Сташиц и Гуго Коллонтай. Эта программа определила деятельность Четырехлетнего сейма 1788-1792 годов, принявшего ряд реформ, направленных на укрепление армии, изменение государственно-правового строя. Этот сейм окончательно отменил liberum veto и принял "Основной закон" Речи Посполитой (так называемую "Конституцию третьего мая 1791 года").Станислав Август присягнул на верность этой конституции, но не сопротивлялся реакционным магнатам, которые выступили против ущемления своих привилегий и в 1792 году образовали Тарговицкую конфедерацию. По её призыву Россия и Пруссия оккупировали территорию Речи Посполитой, после чего король незамедлительно отрёкся от конституции и присоединился к "тарговичанам".В 1793 году состоялся второй раздел Речи Посполитой между Пруссией и Россией, по которому Россия получила значительную часть Правобережной Украины. Именно тогда в России стал популярен лозунг "Отторженная возвратихъ". Он отсылает к формулировке в "Манифесте по случаю присоединения к России губернии Изяславской, Брацлавской, Минской", подписанном императрицей Екатериной II. Там было сказано, что раздел Речи Посполитой позволил России "возвратить ей древнее ее достояние, большею части единоверного с нами население, от предков наших до времени внутренних мятежей и внешних нашествий неправедно отторгнутое, (…) без выстрела присоединить".В ответ на второй раздел Речи Посполитой и отмену реформ Четырехлетнего сейма в 1794 году вспыхнуло восстание под руководством Тадеуша Костюшко. Восставшие первым казнили некоторых деятелей Тарговицкой конфедерации. Станислав Август старался не вмешиваться в ход событий, хотя и опасался за свою жизнь, помня о судьбе Людовика XVI Бурбона.После подавления восстания в 1795 году состоялся третий, окончательный раздел Польши между Россией, Пруссией и Австрией. Из земель нынешней Украины по нему к России отошла Западная Волынь – с Ровно и Луцком. Станислав Август Понятовский оставил Варшаву и под конвоем 120 российских драгун прибыл в Гродно под опеку и надзор российского наместника, где и подписал акт отречения от престола Речи Посполитой. Произошло это 25 ноября 1795 года, в день именин российской императрицы.Последние годы жизни бывший король провёл в Санкт-Петербурге. Ему предоставили великолепный Мраморный дворец на берегу Невы. Здесь Понятовский устраивал балы и обеды, на них бывали видные сановники, дипломаты и ученые, ценившие компанию остроумного, образованного экс-короля.Последний король Польши умер 12 февраля 1798 года в Санкт-Петербурге. Он пережил Екатерину II всего на полтора года. Похоронили его с королевскими почестями, словно и не было отречения. После многодневного прощания гроб с забальзамированным телом в сопровождении войск доставили в костел святой Екатерины Александрийской на Невском проспекте. Там император Павел лично попрощался с покойным и надел на его голову копию короны польских королей.Но и после смерти Станиславу Августу Понятовскому не было покоя. В 1938 году Сталин решил вернуть его останки Польше в качестве дружеского знака. Но Варшава принимать бывшего короля особо не желала – его там считали предателем. Сошлись на том, что прах перезахоронили на родине – в Троицком костеле в поселке Волчин, где ранее находилось родовое имение Понятовских. Но уже через год он снова вернулся в СССР вместе с этими землями Западной Белоруссии.В годы войны Троицкий костёл пострадал от огня, а после неё костёл был закрыт и использовался как склад. Захоронение Понятовского было разграблено – при этом даже польские историки не имеют общего мнения о том, когда именно это произошло. В декабре 1988 года то, что осталось от захоронения – фрагменты одежды, обуви и коронационного плаща – было передано польской стороне и вернулось в Варшаву. Но символическая церемония перезахоронения Станислава Августа Понятовского в Костеле Святого Иакова прошла лишь через пять лет.
https://ukraina.ru/20201026/1029385612.html
https://ukraina.ru/20200229/1026864490.html
https://ukraina.ru/20231130/1051606503.html
https://ukraina.ru/20200326/1027142472.html
https://ukraina.ru/20230204/1043201553.html
польша
речь посполитая
российская империя
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Олег Хавич
Олег Хавич
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/0a/1043475137_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_fc75425f122f8ec3a2dd75e3fb5bef89.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, история украины, польша, речь посполитая, король, екатерина ii, российская империя, xviii век, россия, сейм
История, История, история Украины, Польша, Речь Посполитая, король, Екатерина II, Российская империя, XVIII век, Россия, сейм

Гибель белого орла: 230 лет со дня отречения Станислава Понятовского – последнего короля Речи Посполитой

08:00 25.11.2025
 
© Public domainКороль Речи Посполитой Станислав Август Понятовский
Король Речи Посполитой Станислав Август Понятовский
© Public domain
Читать в
ДзенTelegram
Олег Хавич
автор издания Украина.ру
Все материалы
Станислав Август Понятовский вряд ли худший политический деятель в истории. Скорее даже наоборот образованный, обаятельный красавец, умеющий, если надо, принимать жесткие решения. Увы, судьба его была такого, что главным событием в жизни стало отречение от фактически уже не существующего престола первой Речи Посполитой 25 ноября 1795 года
Станислав Понятовский родился 17 января 1732 года в Волчине в Брестском воеводстве Речи Посполитой. Родителями будущего короля были Станислав Понятовский и Констанция Чарторыйская. Отец будущего короля тогда уже был мазовецким воеводой, а его брак с Чарторыйской лишь усилил в будущем позицию амбициозного, но не слишком богатого Понятовского.
Связав себя с родом Чарторыйских, которых тогда в Речи Посполитой называли просто "Фамилия", Станислав-старший оказал непосредственное влияние и на дальнейшую судьбу своего сына, который оказался вовлечённым в широкие планы Чарторыйских, с 1730-х годов – одной из самых мощных политических группировок Речи Посполитой.
Семейное воспитание и традиционные образовательные путешествия сформировали представление о мире, и в определённой степени вовлекли в омут международной политики. Знакомство в Берлине с британским послом Чарльзом Уильямсом кардинально изменило его жизнь. Симпатия Уильямса привела к тому, что Понятовский стал его частным секретарём в новой миссии в Санкт-Петербурге в 1755 году.
В столице России молодой красавец Станислав стал любовником Екатерины Алексеевны, будущей императрицы Екатерины II, и Уильямс от греха подальше отослал своего секретаря в Польшу. Но благодаря усилиям Екатерины, императрицы Елизаветы и канцлера Бестужева-Рюмина в январе следующего года Понятовский вновь приехал в Петербург – уже в качестве саксонского посла. Но в 1758-м Станислава с Екатериной поймал с поличным её муж, и Понятовскому пришлось вернуться в Польшу.
Он участвовал в работе Сеймов 1758, 1760 и 1762 годов (в том числе и от земель воеводства Русского, то есть Галичины), во время которых поддерживал сторонников сближения с Россией. Некоторое время Чарторыйские рассматривали возможность переворота в Польше с целью свержения тогдашнего короля Августа III, но Екатерина рекомендовала воздержаться от этого.
Акции против исламизации Европы в европейских странах - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
26 октября 2020, 01:30
Два исторических мифа Речи Посполитой. В чём польский национализм врёт сам себеЛюбой национализм, если говорить о чувстве единой общности, опирается на некий набор мифов и стереотипов. Именно они становятся тем скелетом, на котором обрастает плотью националистическая идеология, а их совокупность называется национальным мифом. Свой национальный миф есть у любого народа - вопрос лишь в его обоснованности.
В октябре 1763 года, сразу после смерти Августа III, начались переговоры относительно кандидатуры нового монарха. Екатерина выступила в поддержку Понятовского, кандидатура которого устраивала также Пруссию, и тот ввиду отсутствия серьезных соперников на сейме 7 сентября 1764 года был избран королём.
Понятовский был коронован 25 ноября того же года, взяв двойное имя Станислав Август в честь двух своих предшественников.
В первые годы правления Станислав Август пытался провести государственные реформы. Он основал Рыцарскую школу (аналог Кадетского корпуса в России), начал формировать дипломатическую службу для создания серьёзных представительств при дворах Европы и Оттоманской империи. 7 мая 1765 года был учрежден Орден Святого Станислава – второй по значимости польский орден после Ордена Белого орла.
Вместе с Фамилией Станислав Август попытался реформировать малоэффективное правительство, передав часть полномочий гетманов и казначеев комиссиям, созданным Сеймом и нёсшим ответственность перед королём. В армии стали внедряться новые виды вооружения, стала возрастать роль пехоты. Позже в своих мемуарах Понятовский назвал это время "годами надежд".
Однако реформы в Речи Посполитой не устраивали Россию и Пруссию, а также Австрию. Им нужен был большой, но слабый сосед. А Екатерина II и вовсе воспринимала деятельность Станислава Августа как предательство России – да и личное.
Артур Гротгер. Молитва барских конфедератов перед битвой под Лянцкороной (1863) - РИА Новости, 1920, 29.02.2020
29 февраля 2020, 01:03
День в истории. 29 февраля: поляки подняли восстание, спровоцировавшее первый раздел ПольшиВ этот день в 1768 году в городке Бар на Подолье польские магнаты начали вооружённое выступление с целью сохранить привилегии для католиков, получившее наименование Барской конфедерации. Это движение вошло в основы польского национального мифа, повлияло на становление армии США, но самих поляков привело к плачевному для них результату
Кроме всего прочего, в то время особо остро встал так называемый "диссидентский вопрос". Диссиденты – граждане некатолического вероисповедания (православные и протестанты) – требовали равных прав с католиками (возможности избрания в сейм, занятия государственных должностей, постройки новых храмов).
Соседи Речи Посполитой, в первую очередь Россия и Пруссия, поддерживали диссидентов. Станислав Август был готов пойти на уступки при условии отмены liberum veto – права любого участника Сейма заблокировать принимаемое решение. Но против этого выступали Чарторыйские и остальные поборники "золотой шляхетской вольности".
В 1767 году Россия ввела в Речь Посполитую 40-тысячное войско и инспирировала создание в Слуцке и Торуни двух диссидентских конфедераций – так тогда называли объединения шляхты, как правило, выступавшие против центральной власти. Однако эти конфедерации не нашли поддержки у большинства шляхты. Тогда 3 июня Россия создала в Вильно генеральную конфедерацию, к которой примкнули как диссиденты, так и католики – противники реформ короля.
Целью новой конфедерации было свержение Станислава Августа и Чарторыйских. Её делегаты были отправлены в Радом, где сформировалась совместная литовско-польская конфедерация. Её возглавил виленский воевода Кароль Станислав Радзивилл по прозвищу "Пане Коханку" ("господин любовник").
В октябре 1767 года в окруженной русскими войсками Варшаве начал работу сейм, фактически организованный русским послом графом Николаем Репниным (получил название "Репнинский сейм"). Станислав Август был вынужден поддержать конфедератов и Россию, сохранив старый порядок с так называемыми "кардинальными" правами знати: правом не подчиняться правителю, свободными выборами и слегка ограниченным liberum veto. 24 февраля 1768 года диссиденты были уравнены в правах с католиками, а Екатерина II была признана гарантом сохранения внутреннего политического порядка Речи Посполитой, то есть это государство оказалось в политической зависимости от России.
Портрет А. Суворова - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
30 ноября 2023, 08:00История
Александр Суворов: великий полководец Новороссии9 декабря в России празднуется День Героев Отечества. Героев у России было много, но наверное в первой десятке - генералиссимус, светлейший князь Италийский граф Александр Васильевич Суворов-Рымникский. Первый в России не представитель царской семьи, которому был установлен памятник и первый россиянин, которому памятник был установлен при жизни.
"Репнинский сейм" называют прологом к дальнейшим разделам Польши, но их фундаментальной причиной стала не политика, а религия. Созданная 29 февраля 1768 года в городке Бар в Подолье конфедерация выступила в первую очередь против уравнивания в правах католиков с православными и протестантами.
Барская конфедерация в своём манифесте обошла короля молчанием. Однако уже 26 марта 1768 года Понятовский обратился к Екатерине Великой с просьбой о помощи. Боевые действия в разных частях Речи Посполитой, – а Россия использовала против конфедератов не только регулярные войска, но и прокси-силы типа гайдамаков Гонты и Железняка– продолжались до 1772 года и закончились первым разделом Речи Посполитой.
Россия, Пруссия и Австрия заключили союз, известный как "Союз Трёх Чёрных Орлов" (на гербах трёх стран присутствовали чёрные орлы, в отличие от герба Польши, где был белый орёл), однако России тогда досталась лишь часть нынешних земель Литвы, Латвии и Белоруссии. Галичина же отошла Австрии.
С этого времени Станислав Август перестал играть значительную политическую роль в жизни Речи Посполитой. Он проводил годы в веселье и удовольствиях светской жизни, не думая о будущем. На упрёки в забвении интересов родины король с бравадой отвечал, что ему лично нужно столько земли, сколько уместится под его треугольной шляпой.
Похоже, Станислав Август не верил в успех программы политических и социальных реформ, призванных укрепить польское государство, которую выдвинули деятели польского просвещения Станислав Сташиц и Гуго Коллонтай. Эта программа определила деятельность Четырехлетнего сейма 1788-1792 годов, принявшего ряд реформ, направленных на укрепление армии, изменение государственно-правового строя. Этот сейм окончательно отменил liberum veto и принял "Основной закон" Речи Посполитой (так называемую "Конституцию третьего мая 1791 года").
26 марта 2020, 01:05
Начало социального бандитизма на Правобережной Украине: причины и следствиеВесной 1750 года на Правобережье Днепра было неспокойно — на глазах поднималось народное восстание, вошедшее в историю под именем Гайдаматчины
Станислав Август присягнул на верность этой конституции, но не сопротивлялся реакционным магнатам, которые выступили против ущемления своих привилегий и в 1792 году образовали Тарговицкую конфедерацию. По её призыву Россия и Пруссия оккупировали территорию Речи Посполитой, после чего король незамедлительно отрёкся от конституции и присоединился к "тарговичанам".
В 1793 году состоялся второй раздел Речи Посполитой между Пруссией и Россией, по которому Россия получила значительную часть Правобережной Украины. Именно тогда в России стал популярен лозунг "Отторженная возвратихъ". Он отсылает к формулировке в "Манифесте по случаю присоединения к России губернии Изяславской, Брацлавской, Минской", подписанном императрицей Екатериной II. Там было сказано, что раздел Речи Посполитой позволил России "возвратить ей древнее ее достояние, большею части единоверного с нами население, от предков наших до времени внутренних мятежей и внешних нашествий неправедно отторгнутое, (…) без выстрела присоединить".
В ответ на второй раздел Речи Посполитой и отмену реформ Четырехлетнего сейма в 1794 году вспыхнуло восстание под руководством Тадеуша Костюшко. Восставшие первым казнили некоторых деятелей Тарговицкой конфедерации. Станислав Август старался не вмешиваться в ход событий, хотя и опасался за свою жизнь, помня о судьбе Людовика XVI Бурбона.
После подавления восстания в 1795 году состоялся третий, окончательный раздел Польши между Россией, Пруссией и Австрией. Из земель нынешней Украины по нему к России отошла Западная Волынь – с Ровно и Луцком. Станислав Август Понятовский оставил Варшаву и под конвоем 120 российских драгун прибыл в Гродно под опеку и надзор российского наместника, где и подписал акт отречения от престола Речи Посполитой. Произошло это 25 ноября 1795 года, в день именин российской императрицы.
Последние годы жизни бывший король провёл в Санкт-Петербурге. Ему предоставили великолепный Мраморный дворец на берегу Невы. Здесь Понятовский устраивал балы и обеды, на них бывали видные сановники, дипломаты и ученые, ценившие компанию остроумного, образованного экс-короля.
Тадеуш Костюшко
4 февраля 2023, 08:00История
"Белорусский" герой для Тихановской и Зеленского - Тадеуш Костюшко
Последний король Польши умер 12 февраля 1798 года в Санкт-Петербурге. Он пережил Екатерину II всего на полтора года. Похоронили его с королевскими почестями, словно и не было отречения. После многодневного прощания гроб с забальзамированным телом в сопровождении войск доставили в костел святой Екатерины Александрийской на Невском проспекте. Там император Павел лично попрощался с покойным и надел на его голову копию короны польских королей.
Но и после смерти Станиславу Августу Понятовскому не было покоя. В 1938 году Сталин решил вернуть его останки Польше в качестве дружеского знака. Но Варшава принимать бывшего короля особо не желала – его там считали предателем. Сошлись на том, что прах перезахоронили на родине – в Троицком костеле в поселке Волчин, где ранее находилось родовое имение Понятовских. Но уже через год он снова вернулся в СССР вместе с этими землями Западной Белоруссии.
В годы войны Троицкий костёл пострадал от огня, а после неё костёл был закрыт и использовался как склад. Захоронение Понятовского было разграблено – при этом даже польские историки не имеют общего мнения о том, когда именно это произошло. В декабре 1988 года то, что осталось от захоронения – фрагменты одежды, обуви и коронационного плаща – было передано польской стороне и вернулось в Варшаву. Но символическая церемония перезахоронения Станислава Августа Понятовского в Костеле Святого Иакова прошла лишь через пять лет.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИсторияИсторияистория УкраиныПольшаРечь ПосполитаякорольЕкатерина IIРоссийская империяXVIII векРоссиясейм
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:00За кулисами дипломатии: США и РФ провели раунд переговоров в ОАЭ. Хроника событий на утро 25 ноября
08:43Налёт БПЛА ВСУ на Таганрог: погибших стало больше
08:30США обсуждают "план Трампа" с Россией, "Кинжалы" летят в Киев. Главное к этому часу
08:12ПВО России ночью отбила атаку почти 250 украинских дронов
08:00Гибель белого орла: 230 лет со дня отречения Станислава Понятовского – последнего короля Речи Посполитой
07:50"Люди разорвут всех — и власть, и оппозицию". Эксперты и политики о ситуации на Украине
07:50Кубань ночью подверглась одной из самых массированных атак ВСУ
07:23ВС РФ бьют по целям в Одессе и области
07:00Влад Шлепченко: России пора выключать украинские АЭС и растягивать фронт ВСУ за счет Чернигова и Херсона
05:50"Люди с психологией гангстеров": эксперт Брутер дал характеристику американским элитам
05:40"Сеют ужас в рядах ВСУ" — военный аналитик рассказал, за что бойцы хвалят северокорейские пушки
05:30"Трамп устроил этот цирк с Миндичем, чтобы надавить на Зеленского": Владимир Брутер о тактике Запада
05:20"Абрамс" застрял в прошлом веке: аналитик объяснил феномен южнокорейского танкостроения
05:10Ищенко: Трамп собирает с союзников "компенсации" за проигрыш США в противостоянии с Россией
05:00Эксперт о двойных стандартах США: "Санкции не работают, но они будут их вводить и пугать"
04:50США и Тайвань оценивают баланс сил в пользу Китая, но Пекин не решится на авантюру — Лебедев
04:40Нерешительность Трампа: Дробницкий о том, почему лидер США "задвинул" приоритеты MAGA-базы
04:30Балансируют на грани: эксперт раскрыл, почему Европа боится испортить отношения с Трампом
04:29Атака БПЛА вызвала лесной пожар под Геленджиком
04:20Брутер: "Несмотря на сложности, Москва согласна с предложениями США по урегулированию"
Лента новостейМолния