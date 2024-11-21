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"Москве и Минску есть чем ответить": Слуцкий о создании нового антироссийского плацдарма в Белоруссии

"Москве и Минску есть чем ответить": Слуцкий о создании нового антироссийского плацдарма в Белоруссии - 21.11.2024 Украина.ру

"Москве и Минску есть чем ответить": Слуцкий о создании нового антироссийского плацдарма в Белоруссии

Западники пытаются открыть второй фронт в Белоруссии с целью создания нового антироссийского плацдарма Об этом заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, передает РИА Новости

2024-11-21T07:32

2024-11-21T07:32

2024-11-21T07:37

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"Расследование белорусских журналистов говорит о том, что западники пытаются открыть в Белоруссии второй фронт. Цель все та же - госпереворот и дальше создание нового антироссийского плацдарма. Но все подобные планы захлебнутся, уверен. И Москве, и Минску есть чем ответить", - сказал политик.Он напомнил, что обновленная ядерная доктрина РФ прямо гласит, что в случае агрессии против Белоруссии как участника Союзного государства Россия может применить в ответ ядерное оружие. Накануне ГосТВ Белоруссии сообщило о плане оппозиции и Запада напасть на четыре территории на юго-западе страны. Привлекать собирались вооруженные группы из Польши, Литвы и Украины. Отмечается, что по плану на Белоруссию сначала должны напасть банды националистов, затем будут привлечены наемники и силы НАТО. Готовить боевиков для нападения помогают польские спецслужбы. Согласно показанному в среду в эфире телеканала сюжету, "официальная Варшава и сейчас видит Беларусь как свои земли".Подробнее о белорусско-российских отношениях - в материале Лукашенко в поздравлении Путину высказался о развитии белорусско-российских отношений на сайте Украина.ру.

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новости, белоруссия, александр лукашенко, минск, россия, владимир путин, госдума, нато