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Лукашенко в поздравлении Путину высказался о развитии белорусско-российских отношений

Лукашенко в поздравлении Путину высказался о развитии белорусско-российских отношений - 07.10.2024 Украина.ру

Лукашенко в поздравлении Путину высказался о развитии белорусско-российских отношений

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 7 октября поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения

2024-10-07T09:10

2024-10-07T09:10

2024-10-07T09:11

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владимир путин

белоруссия

россия

александр лукашенко

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"Ваши глубокое понимание исторической миссии России, личная ответственность за судьбу народа и Отчизны стали надежным залогом укрепления ее государственности и суверенитета, наращивания социально-экономического потенциала и международного авторитета", - говорится в поздравлении.Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии "высоко ценят последовательную твердую позицию Владимира Путина и его принципиальный настрой на дальнейшее развитие белорусско-российских отношений союзничества и стратегического партнерства, которые способствовали значительной активизации экономической интеграции".Лукашенко пожелал Путину доброго здоровья и долголетия, счастья и успехов в государственной деятельности на благо российского народа и России.О праздничных планах президента - в материале Песков рассказал о встречах Путина в день рождения на сайте Украина.ру.

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новости, владимир путин, белоруссия, россия, александр лукашенко