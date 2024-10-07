Лукашенко в поздравлении Путину высказался о развитии белорусско-российских отношений
09:10 07.10.2024 (обновлено: 09:11 07.10.2024)
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко 7 октября поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения
"Ваши глубокое понимание исторической миссии России, личная ответственность за судьбу народа и Отчизны стали надежным залогом укрепления ее государственности и суверенитета, наращивания социально-экономического потенциала и международного авторитета", - говорится в поздравлении.
Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии "высоко ценят последовательную твердую позицию Владимира Путина и его принципиальный настрой на дальнейшее развитие белорусско-российских отношений союзничества и стратегического партнерства, которые способствовали значительной активизации экономической интеграции".
"Уверен, сообща нам удастся открыть новые горизонты и наметить перспективные направления сотрудничества, отвечающие современным вызовам и обеспечивающие расширение многоплановых связей между нашими странами", - отметил он.
Лукашенко пожелал Путину доброго здоровья и долголетия, счастья и успехов в государственной деятельности на благо российского народа и России.
О праздничных планах президента - в материале Песков рассказал о встречах Путина в день рождения на сайте Украина.ру.