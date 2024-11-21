https://ukraina.ru/20241121/1059081831.html

Крапивник: Запад может выставить против России 500-тысячную армию, но массовая мобилизация "не прокатит"

Крапивник: Запад может выставить против России 500-тысячную армию, но массовая мобилизация "не прокатит" - 21.11.2024 Украина.ру

Крапивник: Запад может выставить против России 500-тысячную армию, но массовая мобилизация "не прокатит"

Максимум, что сейчас НАТО может выставить против российской армии – 500 тысяч человек. Если будет какая-то интервенция на Украину, то численность натовской группировки составит 100-150 тысяч человек. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал офицер ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник

2024-11-21T03:15

2024-11-21T03:15

2024-11-21T03:15

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По словам эксперта, прямо сейчас Штаты могут собрать и отправить на Украину группировку численностью от 60 до 80 тысяч человек. При этом авиацию они применять не будут. Но в запасе у НАТО еще есть 20-30 тысяч французов и столько же остальных европейцев, рассказал эксперт.Общая численность ВС Франции – 250 тысяч солдат. Но активных штыков там только 20-40 тысяч. Потому что каждого бойца в окопе обслуживают девять человек в тылу (механики, водители, повара, бухгалтера)"Это не армия Наполеона, которая шагала по Европе, питаясь тем, что находила по пути, и в которой солдат обслуживали жены и проститутки, когда они лагерь разбивали. Это крайне раздутая структура" — иронично заметил эксперт.Максимум, что сейчас НАТО может выставить против российской армии – 500 тысяч человек. Потому что массовая мобилизация на Западе сейчас не прокатит, указал офицер."Если какая-то интервенция и будет, то численность натовской группировки составит 100-150 тысяч человек. Ну еще по бригаде из трех стран Прибалтики привезут (смеется). Что они могут сделать?" — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Их мало и они жирные, но политически очень опасны. Станислав Крапивник о том, чего нам ждать от США на сайте Украина.ру.О том, почему БРИКС стало чудом политики — в интервью Пусть иллюзии рассеются. Захар Прилепин о чуде БРИКС, нечестном Трампе и феномене Путина на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241120/1059070295.html

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новости, сша, украина, франция, станислав крапивник, нато, запад, мобилизация, наполеон бонапарт, логистика, европа, группировки, сво, свобода слова, детали, спецоперация