Крапивник: Запад может выставить против России 500-тысячную армию, но массовая мобилизация "не прокатит" - 21.11.2024 Украина.ру
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Крапивник: Запад может выставить против России 500-тысячную армию, но массовая мобилизация "не прокатит"
Крапивник: Запад может выставить против России 500-тысячную армию, но массовая мобилизация "не прокатит" - 21.11.2024 Украина.ру
Крапивник: Запад может выставить против России 500-тысячную армию, но массовая мобилизация "не прокатит"
Максимум, что сейчас НАТО может выставить против российской армии – 500 тысяч человек. Если будет какая-то интервенция на Украину, то численность натовской группировки составит 100-150 тысяч человек. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал офицер ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
2024-11-21T03:15
2024-11-21T03:15
новости
сша
украина
франция
станислав крапивник
нато
запад
мобилизация
наполеон бонапарт
логистика
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По словам эксперта, прямо сейчас Штаты могут собрать и отправить на Украину группировку численностью от 60 до 80 тысяч человек. При этом авиацию они применять не будут. Но в запасе у НАТО еще есть 20-30 тысяч французов и столько же остальных европейцев, рассказал эксперт.Общая численность ВС Франции – 250 тысяч солдат. Но активных штыков там только 20-40 тысяч. Потому что каждого бойца в окопе обслуживают девять человек в тылу (механики, водители, повара, бухгалтера)"Это не армия Наполеона, которая шагала по Европе, питаясь тем, что находила по пути, и в которой солдат обслуживали жены и проститутки, когда они лагерь разбивали. Это крайне раздутая структура" — иронично заметил эксперт.Максимум, что сейчас НАТО может выставить против российской армии – 500 тысяч человек. Потому что массовая мобилизация на Западе сейчас не прокатит, указал офицер."Если какая-то интервенция и будет, то численность натовской группировки составит 100-150 тысяч человек. Ну еще по бригаде из трех стран Прибалтики привезут (смеется). Что они могут сделать?" — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Их мало и они жирные, но политически очень опасны. Станислав Крапивник о том, чего нам ждать от США на сайте Украина.ру.О том, почему БРИКС стало чудом политики — в интервью Пусть иллюзии рассеются. Захар Прилепин о чуде БРИКС, нечестном Трампе и феномене Путина на сайте Украина.ру
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новости, сша, украина, франция, станислав крапивник, нато, запад, мобилизация, наполеон бонапарт, логистика, европа, группировки, сво, свобода слова, детали, спецоперация
Новости, США, Украина, Франция, Станислав Крапивник, НАТО, Запад, мобилизация, Наполеон Бонапарт, логистика, Европа, группировки, СВО, свобода слова, детали, Спецоперация

Крапивник: Запад может выставить против России 500-тысячную армию, но массовая мобилизация "не прокатит"

03:15 21.11.2024
 
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© РИА Новости . Оксана Джадан
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Максимум, что сейчас НАТО может выставить против российской армии – 500 тысяч человек. Если будет какая-то интервенция на Украину, то численность натовской группировки составит 100-150 тысяч человек. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал офицер ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
По словам эксперта, прямо сейчас Штаты могут собрать и отправить на Украину группировку численностью от 60 до 80 тысяч человек. При этом авиацию они применять не будут. Но в запасе у НАТО еще есть 20-30 тысяч французов и столько же остальных европейцев, рассказал эксперт.

"Но эффективность личного состава и вооружений будет отличаться от страны к стране. В таких условиях наладить логистику – это страшное дело", — отметил Крапивник.

Общая численность ВС Франции – 250 тысяч солдат. Но активных штыков там только 20-40 тысяч. Потому что каждого бойца в окопе обслуживают девять человек в тылу (механики, водители, повара, бухгалтера)
"Это не армия Наполеона, которая шагала по Европе, питаясь тем, что находила по пути, и в которой солдат обслуживали жены и проститутки, когда они лагерь разбивали. Это крайне раздутая структура" — иронично заметил эксперт.
Максимум, что сейчас НАТО может выставить против российской армии – 500 тысяч человек. Потому что массовая мобилизация на Западе сейчас не прокатит, указал офицер.
"Если какая-то интервенция и будет, то численность натовской группировки составит 100-150 тысяч человек. Ну еще по бригаде из трех стран Прибалтики привезут (смеется). Что они могут сделать?" — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Их мало и они жирные, но политически очень опасны. Станислав Крапивник о том, чего нам ждать от США на сайте Украина.ру.
О том, почему БРИКС стало чудом политики — в интервью Пусть иллюзии рассеются. Захар Прилепин о чуде БРИКС, нечестном Трампе и феномене Путина на сайте Украина.ру
Алексей Малинин интервью - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Вчера, 19:00
Алексей Малинин: Пенсионер Байден дал добро на удары по России, но перед этим заключил договор с ТрампомЕсть два сценария относительно того, почему американские власти прияли именно такое решение. Первый сценарий заключается в том, что Байден и Трамп договорились о такой схеме: Байден, уходя на политическую пенсию, эскалирует конфликт, а Трамп в виде миротворца предлагает тот или иной мирный алгоритм, имея возможность понижать планку противостояния.
 
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Заголовок открываемого материала
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