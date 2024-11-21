Крапивник: Запад может выставить против России 500-тысячную армию, но массовая мобилизация "не прокатит"
© РИА Новости . Оксана Джадан / Перейти в фотобанкВоенные учения НАТО Operation Summer Shield на полигоне Адажи в Латвии
Максимум, что сейчас НАТО может выставить против российской армии – 500 тысяч человек. Если будет какая-то интервенция на Украину, то численность натовской группировки составит 100-150 тысяч человек. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал офицер ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
По словам эксперта, прямо сейчас Штаты могут собрать и отправить на Украину группировку численностью от 60 до 80 тысяч человек. При этом авиацию они применять не будут. Но в запасе у НАТО еще есть 20-30 тысяч французов и столько же остальных европейцев, рассказал эксперт.
"Но эффективность личного состава и вооружений будет отличаться от страны к стране. В таких условиях наладить логистику – это страшное дело", — отметил Крапивник.
Общая численность ВС Франции – 250 тысяч солдат. Но активных штыков там только 20-40 тысяч. Потому что каждого бойца в окопе обслуживают девять человек в тылу (механики, водители, повара, бухгалтера)
"Это не армия Наполеона, которая шагала по Европе, питаясь тем, что находила по пути, и в которой солдат обслуживали жены и проститутки, когда они лагерь разбивали. Это крайне раздутая структура" — иронично заметил эксперт.
Максимум, что сейчас НАТО может выставить против российской армии – 500 тысяч человек. Потому что массовая мобилизация на Западе сейчас не прокатит, указал офицер.
"Если какая-то интервенция и будет, то численность натовской группировки составит 100-150 тысяч человек. Ну еще по бригаде из трех стран Прибалтики привезут (смеется). Что они могут сделать?" — резюмировал собеседник издания.
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