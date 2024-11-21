Крапивник о том, если ли у Запада ресурсы, чтобы организовать против России интервенцию на Украине
В настоящее время Россия уже фактически воюет с оружием и наемниками из 30 стран НАТО. Даже если США отправят свою группировку на Украину, эти войска все равно понесут серьезные потери, к которым Америка политически не готова. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал офицер ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
Ранее глава военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр заявил, что если бы у русских не было ядерного оружия, "мы уже были бы на Украине и вышвырнули бы их оттуда".
По мнению эксперта, в настоящее время Россия уже фактически воюет с оружием и наемниками из 30 стран НАТО. При этом в Германии только сейчас опять стали создавать танки. До этого десять лет немцы ими не занимались, указал он.
"И когда высокопоставленные генералы Бундесвера говорят, что их ресурсов хватит для защиты какого-то небольшого города, а не Берлина, мне хочется спросить у Бауэра: "Какая европейская армия нас выгонит из Украины?" — отметил Крапивник.
По его словам, натовский адмирал Бауэр говорит об этом лишь потому, что его слова нельзя проверить. Он сидит в своей Голландии, зная, что "ему по голове ничего не прилетит", указал военный.
Он сообщил, что теоретически США могут собрать и отправить на Украину группировку численностью от 60 до 80 тысяч человек. Но даже если это произойдет, то эти войска все равно понесут серьезные потери, к которым Америка политически не готова.
"Я уже не говорю о том, что будет, если мы вдруг уничтожим один американский авианосец на 5 тысяч человек", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Их мало и они жирные, но политически очень опасны. Станислав Крапивник о том, чего нам ждать от США на сайте Украина.ру.
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