Крапивник о том, если ли у Запада ресурсы, чтобы организовать против России интервенцию на Украине - 21.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241121/1059070098.html
Крапивник о том, если ли у Запада ресурсы, чтобы организовать против России интервенцию на Украине
Крапивник о том, если ли у Запада ресурсы, чтобы организовать против России интервенцию на Украине - 21.11.2024 Украина.ру
Крапивник о том, если ли у Запада ресурсы, чтобы организовать против России интервенцию на Украине
В настоящее время Россия уже фактически воюет с оружием и наемниками из 30 стран НАТО. Даже если США отправят свою группировку на Украину, эти войска все равно понесут серьезные потери, к которым Америка политически не готова. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал офицер ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
2024-11-21T04:30
2024-11-21T04:30
новости
украина
россия
станислав крапивник
нато
бундесвер
сша
военные
ядерное оружие
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/13/1056354983_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_e1fa83d22f52f1f5e399c841fd5d6d1c.jpg
Ранее глава военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр заявил, что если бы у русских не было ядерного оружия, "мы уже были бы на Украине и вышвырнули бы их оттуда".По мнению эксперта, в настоящее время Россия уже фактически воюет с оружием и наемниками из 30 стран НАТО. При этом в Германии только сейчас опять стали создавать танки. До этого десять лет немцы ими не занимались, указал он.По его словам, натовский адмирал Бауэр говорит об этом лишь потому, что его слова нельзя проверить. Он сидит в своей Голландии, зная, что "ему по голове ничего не прилетит", указал военный.Он сообщил, что теоретически США могут собрать и отправить на Украину группировку численностью от 60 до 80 тысяч человек. Но даже если это произойдет, то эти войска все равно понесут серьезные потери, к которым Америка политически не готова."Я уже не говорю о том, что будет, если мы вдруг уничтожим один американский авианосец на 5 тысяч человек", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Их мало и они жирные, но политически очень опасны. Станислав Крапивник о том, чего нам ждать от США на сайте Украина.ру.О других аспектах геополитики - в интервью Ростислава Ищенко: Россия и Китай после конца Украины заставят США глотать пыль в экономической гонке на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241120/1059040288.html
украина
россия
сша
германия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/13/1056354983_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_b1b9d0effd2b0707a61627e8ecf4351a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, станислав крапивник, нато, бундесвер, сша, военные, ядерное оружие, германия, танки, сво, детали, потери
Новости, Украина, Россия, Станислав Крапивник, НАТО, Бундесвер, США, военные, Ядерное оружие, Германия, танки, СВО, детали, потери

Крапивник о том, если ли у Запада ресурсы, чтобы организовать против России интервенцию на Украине

04:30 21.11.2024
 
© РИА Новости . Сергей Степанов / Перейти в фотобанкУчения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии
Учения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости . Сергей Степанов
Перейти в фотобанк
Читать в
В настоящее время Россия уже фактически воюет с оружием и наемниками из 30 стран НАТО. Даже если США отправят свою группировку на Украину, эти войска все равно понесут серьезные потери, к которым Америка политически не готова. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал офицер ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
Ранее глава военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр заявил, что если бы у русских не было ядерного оружия, "мы уже были бы на Украине и вышвырнули бы их оттуда".
По мнению эксперта, в настоящее время Россия уже фактически воюет с оружием и наемниками из 30 стран НАТО. При этом в Германии только сейчас опять стали создавать танки. До этого десять лет немцы ими не занимались, указал он.
"И когда высокопоставленные генералы Бундесвера говорят, что их ресурсов хватит для защиты какого-то небольшого города, а не Берлина, мне хочется спросить у Бауэра: "Какая европейская армия нас выгонит из Украины?" — отметил Крапивник.
По его словам, натовский адмирал Бауэр говорит об этом лишь потому, что его слова нельзя проверить. Он сидит в своей Голландии, зная, что "ему по голове ничего не прилетит", указал военный.
Он сообщил, что теоретически США могут собрать и отправить на Украину группировку численностью от 60 до 80 тысяч человек. Но даже если это произойдет, то эти войска все равно понесут серьезные потери, к которым Америка политически не готова.
"Я уже не говорю о том, что будет, если мы вдруг уничтожим один американский авианосец на 5 тысяч человек", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Их мало и они жирные, но политически очень опасны. Станислав Крапивник о том, чего нам ждать от США на сайте Украина.ру.
О других аспектах геополитики - в интервью Ростислава Ищенко: Россия и Китай после конца Украины заставят США глотать пыль в экономической гонке на сайте Украина.ру.
Алексей Волынец интервью
Вчера, 07:00
Алексей Волынец: Хоббиты Запада боятся воевать, поэтому насчитали тысячи мифических корейцев под КурскомДаже если, предположим, какие-то военные специалисты из КНДР появились в Курской области, то явно не десятками тысяч и не тысячами. Но даже такие слухи вызывают серьезную истерику на Западе. Это связано с тем, что человеческого потенциала, способного воевать на западной стороне не так много
 
НовостиУкраинаРоссияСтанислав КрапивникНАТОБундесверСШАвоенныеЯдерное оружиеГерманиятанкиСВОдеталипотери
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:15"Будет мобилизация и объявление войны": Крапивник о том, чем ответит Россия на возможную интервенцию НАТО
05:00Пытаются идти на прорыв и несут потери: Кнутов рассказал об окружении группировки ВСУ в районе Ольговки
04:45Кнутов: разрешение применять ракеты по "старым" территориям означает, что Запад объявляет войну России
04:30Крапивник о том, если ли у Запада ресурсы, чтобы организовать против России интервенцию на Украине
04:15Вышли из строя 64 объекта: эксперт рассказал про цели массированного налета на энергосистему Украины
04:00"У США кишка тонка": Крапивник рассказал, способен ли Запад отправить группировку войск на Украину
03:45Кнутов: ответные меры на разрешение США бить ракетами вглубь России могут быть "очень чувствительными"
03:30"На носу война с Ираном": эксперт о том, что ждет США после прихода к власти "христианских сионистов"
03:15Крапивник: Запад может выставить против России 500-тысячную армию, но массовая мобилизация "не прокатит"
20:31Зеленский потужился в Верховной Раде
19:00Алексей Малинин: Пенсионер Байден дал добро на удары по России, но перед этим заключил договор с Трампом
18:39БРИКС — антидот против мышления Запада. А есть ли детокс от Украины и Зеленского?
18:26На Украине заочно конфисковали имущество российского актёра Машкова
18:16ВСУ впервые запустили британские ракеты Storm Shadow по России - СМИ
18:14Новый пакет помощи: в ФРГ посчитали, сколько уже потратили на Украину и ужаснулись, сколько еще нужно
18:09В украинском Белгород-Днестровском "декоммунизировали" памятник Зое Космодемьянской
18:00В Киеве готовились к обстрелу, ВС РФ продвигаются, у Путина новые БПЛА, у Кулебы — тату. Итоги 20 ноября
17:34Мошенники крадут деньги у участников СВО, но почему-то в гривнах и по киевскому времени
17:26У Путина есть несколько тузов: когда, где и кому он их выложит на стол - Веселовский
17:03G20 отодвинула Украину на задний план − Запад утратил силу и не захотел ссориться из-за России
Лента новостейМолния