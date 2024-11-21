https://ukraina.ru/20241121/1059070098.html

Крапивник о том, если ли у Запада ресурсы, чтобы организовать против России интервенцию на Украине

Крапивник о том, если ли у Запада ресурсы, чтобы организовать против России интервенцию на Украине - 21.11.2024 Украина.ру

Крапивник о том, если ли у Запада ресурсы, чтобы организовать против России интервенцию на Украине

В настоящее время Россия уже фактически воюет с оружием и наемниками из 30 стран НАТО. Даже если США отправят свою группировку на Украину, эти войска все равно понесут серьезные потери, к которым Америка политически не готова. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал офицер ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник

2024-11-21T04:30

2024-11-21T04:30

2024-11-21T04:30

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станислав крапивник

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сша

военные

ядерное оружие

германия

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Ранее глава военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр заявил, что если бы у русских не было ядерного оружия, "мы уже были бы на Украине и вышвырнули бы их оттуда".По мнению эксперта, в настоящее время Россия уже фактически воюет с оружием и наемниками из 30 стран НАТО. При этом в Германии только сейчас опять стали создавать танки. До этого десять лет немцы ими не занимались, указал он.По его словам, натовский адмирал Бауэр говорит об этом лишь потому, что его слова нельзя проверить. Он сидит в своей Голландии, зная, что "ему по голове ничего не прилетит", указал военный.Он сообщил, что теоретически США могут собрать и отправить на Украину группировку численностью от 60 до 80 тысяч человек. Но даже если это произойдет, то эти войска все равно понесут серьезные потери, к которым Америка политически не готова."Я уже не говорю о том, что будет, если мы вдруг уничтожим один американский авианосец на 5 тысяч человек", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Их мало и они жирные, но политически очень опасны. Станислав Крапивник о том, чего нам ждать от США на сайте Украина.ру.О других аспектах геополитики - в интервью Ростислава Ищенко: Россия и Китай после конца Украины заставят США глотать пыль в экономической гонке на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241120/1059040288.html

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