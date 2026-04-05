"Человек тоже исчезал с поля боя": Копылов объяснил, чем СВО похожа на Первую мировую войну
В Первую мировую войну стороны сталкивались с теми же проблемами, что и сейчас. Тогда с поля боя тоже "исчезли" штурмовые колонны и эшелонированные в глубину построения цепочек пехотинцев. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов
"Человек тоже исчезал с поля боя": Копылов объяснил, чем СВО похожа на Первую мировую войну

05:45 05.04.2026 (обновлено: 22:42 05.04.2026)
 
В Первую мировую войну стороны сталкивались с теми же проблемами, что и сейчас. Тогда с поля боя тоже "исчезли" штурмовые колонны и эшелонированные в глубину построения цепочек пехотинцев. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов
Комментируя численность войск в зоне спецоперации, эксперт объяснил, почему из всех вооруженных конфликтов прошлых лет больше всего СВО похожа на Первую мировую войну.
"В Первую мировую войну стороны сталкивались с теми же самыми проблемами, что мы сейчас. Серая зона тоже расширялась. Человек тоже исчезал с поля боя. Просто это все достигалось немного другими технологическими средствами", — рассказал Копылов.
Он напомнил, что одним из открытий для полководцев Первой мировой стало то, что дальность действия артиллерийского огня расширилась с 5-6 до 15-20 километров. Это средняя зона поражения нынешних FPV-дронов.
"Сейчас на поле боя действуют "двойки" и "тройки". В Первую мировую войну тоже исчезли штурмовые колонны и эшелонированные в глубину построения цепочек пехотинцев, потому что они расстреливались артиллерией, минометами и навесным огнем пулеметов", — пояснил Копылов.
По словам эксперта, серая зона в Первую мировую понемногу расширялась и за счет авиации.
"Сначала это были смешные аэропланы, когда пилоты из "Маузера" пытались стрелять по пехотинцам. А к концу войны у самолетов появились более-менее приличные ракеты и бомбы", — резюмировал собеседник издания.
