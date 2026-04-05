https://ukraina.ru/20260405/chelovek-tozhe-ischezal-s-polya-boya-kopylov-obyasnil-chem-svo-pokhozha-na-pervuyu-mirovuyu-voynu-1077537692.html

"Человек тоже исчезал с поля боя": Копылов объяснил, чем СВО похожа на Первую мировую войну

"Человек тоже исчезал с поля боя": Копылов объяснил, чем СВО похожа на Первую мировую войну - 05.04.2026 Украина.ру

"Человек тоже исчезал с поля боя": Копылов объяснил, чем СВО похожа на Первую мировую войну

В Первую мировую войну стороны сталкивались с теми же проблемами, что и сейчас. Тогда с поля боя тоже "исчезли" штурмовые колонны и эшелонированные в глубину построения цепочек пехотинцев. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов

2026-04-05T05:45

2026-04-05T05:45

2026-04-05T22:42

новости

россия

украина

украина.ру

первая мировая война

сво

новости сво сейчас

новости сво россия

дзен новости сво

прогнозы сво

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1e/1060682911_0:176:1024:752_1920x0_80_0_0_f0620578c395b1d80255b9cc3ec42481.jpg

Комментируя численность войск в зоне спецоперации, эксперт объяснил, почему из всех вооруженных конфликтов прошлых лет больше всего СВО похожа на Первую мировую войну."В Первую мировую войну стороны сталкивались с теми же самыми проблемами, что мы сейчас. Серая зона тоже расширялась. Человек тоже исчезал с поля боя. Просто это все достигалось немного другими технологическими средствами", — рассказал Копылов.Он напомнил, что одним из открытий для полководцев Первой мировой стало то, что дальность действия артиллерийского огня расширилась с 5-6 до 15-20 километров. Это средняя зона поражения нынешних FPV-дронов."Сейчас на поле боя действуют "двойки" и "тройки". В Первую мировую войну тоже исчезли штурмовые колонны и эшелонированные в глубину построения цепочек пехотинцев, потому что они расстреливались артиллерией, минометами и навесным огнем пулеметов", — пояснил Копылов.По словам эксперта, серая зона в Первую мировую понемногу расширялась и за счет авиации. "Сначала это были смешные аэропланы, когда пилоты из "Маузера" пытались стрелять по пехотинцам. А к концу войны у самолетов появились более-менее приличные ракеты и бомбы", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Кирилл Копылов: Россия не победит в войне на Украине, если начнет делать тысячу дронов вместо одной БМП" на сайте Украина.ру.О том, как решаются проблемы со связью и военным интернетом в зоне СВО — в материале "Михаил Поликарпов: России надо оставить в покое Telegram и срочно проводить мобилизацию для разгрома ВСУ" на сайте Украина.ру.

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

