В Харькове прогремел взрыв в Киевском районе. Главное к этому часу

В Харькове прогремел взрыв в Киевском районе. Главное к этому часу - 05.04.2026 Украина.ру

В Харькове прогремел взрыв в Киевском районе. Главное к этому часу

В Киевском районе Харькова прогремел взрыв, над городом поднялся столб дыма. Об этом и других новостях к этому часу 5 апреля сообщает телеграм-канал Украина.ру

2026-04-05T10:04

2026-04-05T10:04

2026-04-05T10:17

сво

спецоперация

харьков

краснодарский край

нижегородская область

глеб никитин

украина.ру

🟥 Российские войска продвинулись в районе Приволья на Славянском направлении, сообщает украинский OSINT-паблик Deep State;🟥 Беспилотная опасность действует в Краснодарском крае;🟥 В результате удара по селу Замостье Грайворонского городского округа пострадали семь мирных жителей. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии, ещё двое мужчин с баротравмами были доставлены бригадой скорой помощи.Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что атака произошла в один из главных православных праздников, что, по его словам, свидетельствует о пренебрежении к мирному населению;🟥 Новогорьковская ТЭЦ и несколько жилых домов получили повреждения в результате падения обломков БПЛА в Нижегородской области, сообщил губернатор Глеб Никитин. Также повреждены два объекта "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", возгорание ликвидировали; 🟥 В Ровно 43-летний военный угрожал полицейским гранатами во время проверки документов. После трёхчасовых переговоров его задержали: один боеприпас оказался в реке, второй обезвредили;🟥 Обломки БПЛА повредили один из участков нефтепровода в районе порта Приморск. Пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

харьков

краснодарский край

нижегородская область

сво, спецоперация, харьков, краснодарский край, нижегородская область, глеб никитин, украина.ру