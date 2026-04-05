В Харькове прогремел взрыв в Киевском районе. Главное к этому часу
В Харькове прогремел взрыв в Киевском районе. Главное к этому часу - 05.04.2026 Украина.ру
В Киевском районе Харькова прогремел взрыв, над городом поднялся столб дыма. Об этом и других новостях к этому часу 5 апреля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-04-05T10:04
10:04 05.04.2026 (обновлено: 10:17 05.04.2026)
🟥 Российские войска продвинулись в районе Приволья на Славянском направлении, сообщает украинский OSINT-паблик Deep State;
🟥 Беспилотная опасность действует в Краснодарском крае;
🟥 В результате удара по селу Замостье Грайворонского городского округа пострадали семь мирных жителей. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии, ещё двое мужчин с баротравмами были доставлены бригадой скорой помощи.
Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что атака произошла в один из главных православных праздников, что, по его словам, свидетельствует о пренебрежении к мирному населению;
🟥 Новогорьковская ТЭЦ и несколько жилых домов получили повреждения в результате падения обломков БПЛА в Нижегородской области, сообщил губернатор Глеб Никитин.
Также повреждены два объекта "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", возгорание ликвидировали;
🟥 В Ровно 43-летний военный угрожал полицейским гранатами во время проверки документов. После трёхчасовых переговоров его задержали: один боеприпас оказался в реке, второй обезвредили;
🟥 Обломки БПЛА повредили один из участков нефтепровода в районе порта Приморск. Пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
