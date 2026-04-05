Он ещё и "Хирург": что происходит с делом Миндича на Украине, и какие "сюрпризы" ждут Ермака

Украина направила в Израиль запрос об экстрадиции бизнесмена Тимура Миндича, подозреваемого в масштабной коррупции. Самого бизнесмена связывают с бывшим главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком

2026-04-05T07:27

Офис генпрокурора (ОГП) отправил в Израиль запрос в 24 томах об экстрадиции бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана."После окончательного устранения недостатков и ошибок запрос о выдаче направлен в Министерство юстиции Государства Израиль", - заявила 31 марта спикер ОГП Марьяна Гаевская-Ковбасюк.Таким образом она фактически ответила на обвинение главного детектива по делу Национального антикоррупционного бюро Украины о коррупции в украинской энергетике Александра Абакумова."Две недели назад мы направили в Офис генерального прокурора все материалы для экстрадиции и, насколько мне известно, они всё ещё на подписи у генерального прокурора", – рассказывал тот журналистке Елене Трибушной в интервью, обнародованном днём ранее, 30 марта.Журналистка переспросила: получается, генпрокурор Украины Руслан Кравченко не подписывает необходимые документы две недели."Это буквально апдейт от детективов, которые занимаются этим производством, – буквально час назад я получил. Там есть ряд процедур, которые… Вы должны понимать, что Израиль – это очень сложная страна для экстрадиции", - пояснил Абакумов.Детектив рассказал о нюансах экстрадиции из этого ближневосточного государства."Для того чтобы экстрадировать человека из Израиля, им нужно передать фактически материалы всего уголовного производства. Мы подготовили и перевели на их язык большой объём доказательств для того, чтобы подтвердить, что наше подозрение обоснованно и именно поэтому мы хотим экстрадировать этих двоих наших подозреваемых из Израиля", – отметил Абакумов.Затем НАБУ передало документы в Офис генпрокурора на подпись, где те и задержались. Впрочем, детектив признал, что и в Офисе генпрокурора могут быть длительные процедуры по изучению документов.И хотя Израиль, как правило, не выдаёт своих граждан, Абакумов надеется на чудо."Были случаи, что выдавали на Украину гражданина Израиля. И по законодательству Израиль может выдавать, но это крайне, прям очень редко. Как исключение. Поэтому рассчитывать, что мы их получим очень легко, не стоит", – признал детектив.По словам Абакумова, "как показывает международно-правовое взаимодействие, то, что нам близко, не всегда близко другим государствам"."Поэтому я бы не давал никаких оценок, поэтому я посмотрел бы на то, как они отреагируют на наш запрос", – подчеркнул Абакумов.Тем временем Миндич в Израиле не сидит сложа руки.И снова НайемВ среду, 1 апреля, депутат Верховной Рады Ярослав Железняк, который в своё время уделил много внимания делу Миндича и связи бизнесмена с экс-главой Офиса президента Андреем Ермаком, напомнил о том, что сбежавший в Израиль бизнесмен подал на него в суд."Друзья, как вы помните, Тимур Миндич недавно подал против меня иск. Хочет защитить честь, достоинство и даже деловую репутацию. И я рад сообщить, что мою защиту будет представлять AO Miller. Более того, лично партнёр Miller Маси Найем вместе с чудесной командой: старшей юристкой и адвокатом практики решения споров Алёной Боднар, младшей юристкой практики решения споров Катериной Кужель", – заявил Железняк.Он рассказал, что рад бы сообщить ещё детали, но по состоянию на тот день материалы иска ещё не получены, поэтому содержание оспариваемых высказываний пока Железняку неизвестно."Но уверен, что тема, связанная с Тимуром Миндичем, имеет большую общественную значимость. Поэтому с нетерпением ожидаю встречи с Миндичем в суде. Тем более там вчера запрос на его экстрадицию в Израиль должен был прийти. Ну и как только – сразу будет держать в курсе. Не каждый день такие уважаемые господа и друзья президента на тебя же в суд подают", – поддел Владимира Зеленского депутат.Он также процитировал Маси Найема – брата печально известного Мустафы Найема, созвавшего людей на Евромайдан в 2013 году, что в итоге привело к государственному перевороту на Украине и последующим событиям."Есть старая фраза, которую часто приписывают Вольтеру, хотя на самом деле она принадлежит Эвелин Беатрис Холл: "Я не согласен с тем, что вы говорите, но готов отдать жизнь за ваше право это говорить". В таких делах это всегда больше, чем просто юридический спор. Это скорее баланс между свободой слова и правом на репутацию", – писал старший из братьев Найемов в соцсетях.Он также подтвердил, что материалы иска он и его коллеги не получали."Я не видел, что именно оспаривается, какие требования заявлены и на чём они базируются", – указал Найем.По его словам, лишь после получения иска возможен будет разговор по сути.А депутат Железняк отреагировал не только на иск Миндича, но и на слова Абакумова, касавшиеся непосредственно экс-главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.Он ещё и "Хирург"Прозвищ у Ермака прибавилось."C этого момента к "Али-Бабе" и "Маге", просим добавить ещё и "Хирурга". По традиции после этого Ермак должен возгласить какой-то комитет в Ассоциации врачей", – писал Железняк в своём телеграм-канале.Так он отреагировал на слова Абакумова, которые некоторые украинские и российские СМИ истолковали по-своему."Есть отдельные псевдонимы, которые могут быть связаны с этой личностью (Ермаком – ред.)", - заявил Абакумов.На уточняющий вопрос Трибушной, идёт ли речь о прозвище "Али-Баба", детектив ответил уклончиво."Я его знаю под другим псевдонимом. Именно так [у Ермака были другие псевдонимы]", – указал детектив.Вопрос о псевдониме "Али-Баба" он предложил задать другому человеку."Я его (этот псевдоним – ред.) не озвучивал. Вы можете спросить у руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Я знаю того человека, которого вы назвали, под псевдонимом "Хирург". Я сказал то, что сказал. А Офис президента как "хирургическое отделение", – отметил Абакумов.Некоторые СМИ поспешили сделать вывод, что детектив отрицал, что у Ермака было прозвище "Али-Баба", однако Абакумов просто уклонился от ответа на данный вопрос.Позднее Трибушная выпустила материал, в котором оценила слова Абакумова как "переданный привет" Ермаку и всем, кто был с ним связан в деле о коррупции, а также бывшему замглавы Офиса президента Украины Ростиславу Шурме и создателю ракеты "Фламинго", главе компании Fire Point Денису Штилерману.Последний уже начал информационную кампанию по отбеливанию репутации. Так, 1 апреля интервью с ним выпустил Дмитрий Гордон*, в котором он рассказывал о грядущих ударах по Москве. Но вряд ли это впечатлит НАБУ, которое расследует завышение компанией стоимости комплектующих и дронов при выполнении заказов для Минобороны Украины. Также частью расследования является выявление связей между компанией Fire Point и Миндичем. В общем, ни Ермаку, ни Миндичу скучать не придётся.

Егор Леев

