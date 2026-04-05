Ужгород в центре скандала, спасение американского лётчика. Хроника событий на утро 5 апреля - 05.04.2026 Украина.ру
Ужгород в центре скандала, спасение американского лётчика. Хроника событий на утро 5 апреля
Ужгород в центре скандала, спасение американского лётчика. Хроника событий на утро 5 апреля - 05.04.2026 Украина.ру
Ужгород в центре скандала, спасение американского лётчика. Хроника событий на утро 5 апреля
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец назвал ужгородский ТЦК местом несвободы и антисанитарии, военкомы ответили. Президент США Дональд Трамп заявил об успешной эвакуации сбитого над Ираном американского лётчика
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец после мониторинга Ужгородского районного ТЦК и СП (аналог российского военкомата – Ред.) его представителем заявил о незаконном содержании, антисанитариии и игнорировании болезней в помещении центра."Сегодня система мобилизационных мероприятий выстроила собственную модель вседозволенности. Помещения ТЦК и СП фактически превратились в места несвободы без каких-либо юридических оснований. В обществе до сих пор существует мнение, что поднимать такие факты — значит подыгрывать российской пропаганде. На самом деле врагу подыгрывает именно беззаконие, ведь юридические механизмы защиты не работают, и с каждым днем ситуация только ухудшается", – подчеркнул Лубинец.Он указал на то, что военнослужащие ТЦК игнорировали очевидные болезни у мобилизованных. Так, на одной из фотографий мужчина был со сросшимися пальцами руки. Но его всё равно удерживали, отметил Лубинец. Кроме того, омбудсмен рассказал о том, что только после вмешательства его представителя вызвали скорую мужчине с давлением 190 на 100, который несколько дней просил о помощи. Мужчину госпитализировали с угрозой жизни"Здесь (в Ужгородском РТЦК – Ред.) люди находились неделями — зафиксировано содержание в течение 21, 24, 30 и даже 50 дней! На видео — ветеран, который демонстрирует удостоверение УБД, однако даже этот статус не стал основанием для его освобождения. У людей без надлежащего оформления изымали документы и телефоны, лишая их права на защиту", – негодовал Лубинец.Он также обратил внимание на неподобающие условия содержания задержанных."Условия пребывания унижают человеческое достоинство: на 40–60 человек — всего 3 кружки и 8 металлических тарелок, люди вынуждены есть по очереди из одной посуды без обработки, отсутствуют подтверждения организации питания. Полная антисанитария — один туалет и один душ на такое количество людей, отсутствует постельное бельё", – заявил омбудсмен.По его словам, если не будет существенных изменений в мобилизационном процессе, ситуация будет ухудшаться."Обороноспособность нельзя строить на грубом нарушении Конституции", – добавил Лубинец.В то же время украинский омбудсмен подчеркнул, что мобилизация необходима, но должна происходить исключительно в правовом поле.На заявление Лубинца ответило украинское оперативное командование "Запад". Там заявили, что инициировали работу специальной комиссии для проверки указанных фактов."В связи с обнародованием представителем уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Закарпатской области Андреем Крючковым информации о выявленных им нарушениях в Ужгородском РТЦК и СП, командование ОК "Запад" сообщает: инициирована работа специальной комиссии для проверки указанных в заявлении представителя омбудсмена фактов, выяснения других правонарушений; по результатам работы комиссии все материалы будут переданы в правоохранительные органы, где им будет дана надлежащая правовая оценка", – указывалось в заявлении командования ОК "Запад".Там же подчеркнули, что последовательно придерживаются "принципа нулевой толерантности к любым проявлениям нарушений прав человека, служебной халатности или превышения полномочий со стороны руководящего состава и военнослужащих ТЦК и СП".При этом сами украинцы не поверили военным."Заявление оперативного командования "Запад", что они проверят Ужгородский ТЦК после скандала с условиями содержания мобилизованных, проведут служебное расследования и потом передадут данные в правоохранительные органы - технология "забалтывания" проблемы, чтобы погасить нарастающий негатив", – отмечал популярный украинский телеграм-канал "Легитимный".Авторы канала подчеркнули, что "в реальности ситуация не изменится"."В реальности ситуация не изменится пока: все тюрьмы ТЦК не будут закрыты; пока народ молчит и терпит, а не объединяется и протестует; пока ТЦК продолжают похищать по беспределу крепостных; пока идёт война, а штабные крысы кидают живую силу в мясорубку; пока не будут открыты тысячи уголовных дел против ТЦК, титушек, не будет сотен публичных дел и реальных сроков; пока Зеленский и власть покрывают действия людоловов ТЦК", – отмечалось в публикации.Таким образом, украинцы уверены, что даже после заявления Лубинца ничего не изменится.Успешная эвакуацияПрезидент США Дональд Трамп заявил, что второй пилот американского истребителя-бомбардировщика F-15E, сбитого в Иране, находится в безопасности."Дорогие соотечественники, за последние несколько часов Вооруженные силы США провели одну из самых смелых поисково-спасательных операций в истории США по спасению одного из наших &lt;...&gt; членов экипажа, офицера, который также является весьма уважаемым полковником, и я рад сообщить вам, что он теперь в безопасности", — говорилось в его сообщении в соцсети Truth Social.Военные следили за местом нахождения пилота в течении 24 часов, добавил глава Белого дома. Лётчик получил ранения, но, по словам Трампа, с ним всё в порядке."По моему указанию американские военные направили десятки самолетов, вооруженных самым смертоносным оружием в мире, чтобы забрать его. &lt;...&gt; Это первый случай в военной истории, когда двух американских пилотов спасли по отдельности в глубине вражеской территории", — добавил Трамп.Ранее издание Axios со ссылкой на трёх американских чиновников сообщало о спасении лётчика.В публикации отмечалось, что этот член экипажа, офицер, получил ранение после катапультирования из самолёта в пятницу, однако мог ходить и более суток скрывался в горах, избежав плена.Axios указывало, что поражение самолёта стало ужасом для американских военных, поскольку Корпус Стражей Исламской Революции также спешил найти пропавшего американского офицера на юго-западе Ирана. Оба члена экипажа были спасены в ходе операции спецподразделений на территории Ирана.Один из источников издания сообщил, что операция 4 апреля была проведена подразделением спецназначения при значительной воздушной поддержке, что американские войска открыли шквальный огонь, и что все силы на данный момент выведены из Ирана.При этом ранее иранское агентство Tasnim передавало, что иранские военные могли взять в плен американского пилота, который катапультировался после поражения самолёта силами ПВО Исламской Республики.Подробнее о происходящем в Иране – в статье Елены Мурзиной "План мечты Путина". "Состояние унижения и позора". "Обрушится настоящий ад!" Хроники мировой катастрофы".
эксклюзив, дональд трамп, владимир зеленский, тцк, верховная рада, украина, сша, иран, хроники
Эксклюзив, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ТЦК, Верховная Рада, Украина, США, Иран, Хроники

Ужгород в центре скандала, спасение американского лётчика. Хроника событий на утро 5 апреля

10:19 05.04.2026 (обновлено: 10:26 05.04.2026)
 
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец назвал ужгородский ТЦК местом несвободы и антисанитарии, военкомы ответили. Президент США Дональд Трамп заявил об успешной эвакуации сбитого над Ираном американского лётчика
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец после мониторинга Ужгородского районного ТЦК и СП (аналог российского военкомата – Ред.) его представителем заявил о незаконном содержании, антисанитариии и игнорировании болезней в помещении центра.
"Сегодня система мобилизационных мероприятий выстроила собственную модель вседозволенности. Помещения ТЦК и СП фактически превратились в места несвободы без каких-либо юридических оснований. В обществе до сих пор существует мнение, что поднимать такие факты — значит подыгрывать российской пропаганде. На самом деле врагу подыгрывает именно беззаконие, ведь юридические механизмы защиты не работают, и с каждым днем ситуация только ухудшается", – подчеркнул Лубинец.
Он указал на то, что военнослужащие ТЦК игнорировали очевидные болезни у мобилизованных. Так, на одной из фотографий мужчина был со сросшимися пальцами руки. Но его всё равно удерживали, отметил Лубинец. Кроме того, омбудсмен рассказал о том, что только после вмешательства его представителя вызвали скорую мужчине с давлением 190 на 100, который несколько дней просил о помощи. Мужчину госпитализировали с угрозой жизни
"Здесь (в Ужгородском РТЦК – Ред.) люди находились неделями — зафиксировано содержание в течение 21, 24, 30 и даже 50 дней! На видео — ветеран, который демонстрирует удостоверение УБД, однако даже этот статус не стал основанием для его освобождения. У людей без надлежащего оформления изымали документы и телефоны, лишая их права на защиту", – негодовал Лубинец.
Он также обратил внимание на неподобающие условия содержания задержанных.
"Условия пребывания унижают человеческое достоинство: на 40–60 человек — всего 3 кружки и 8 металлических тарелок, люди вынуждены есть по очереди из одной посуды без обработки, отсутствуют подтверждения организации питания. Полная антисанитария — один туалет и один душ на такое количество людей, отсутствует постельное бельё", – заявил омбудсмен.
По его словам, если не будет существенных изменений в мобилизационном процессе, ситуация будет ухудшаться.
"Обороноспособность нельзя строить на грубом нарушении Конституции", – добавил Лубинец.
В то же время украинский омбудсмен подчеркнул, что мобилизация необходима, но должна происходить исключительно в правовом поле.
На заявление Лубинца ответило украинское оперативное командование "Запад". Там заявили, что инициировали работу специальной комиссии для проверки указанных фактов.
"В связи с обнародованием представителем уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Закарпатской области Андреем Крючковым информации о выявленных им нарушениях в Ужгородском РТЦК и СП, командование ОК "Запад" сообщает: инициирована работа специальной комиссии для проверки указанных в заявлении представителя омбудсмена фактов, выяснения других правонарушений; по результатам работы комиссии все материалы будут переданы в правоохранительные органы, где им будет дана надлежащая правовая оценка", – указывалось в заявлении командования ОК "Запад".
- РИА Новости, 1920, 04.04.2026
4 апреля, 18:47
Удар по АЭС "Бушер", Трамп начал обратный отсчёт до "настоящего ада". Итоги 4 апреляМинистерство иностранных дел России осудило удары Израиля и США по АЭС "Бушер". Президент США Дональд Трамп назвал срок, по истечению которого на Иран обрушится "настоящий ад"
Там же подчеркнули, что последовательно придерживаются "принципа нулевой толерантности к любым проявлениям нарушений прав человека, служебной халатности или превышения полномочий со стороны руководящего состава и военнослужащих ТЦК и СП".
При этом сами украинцы не поверили военным.
"Заявление оперативного командования "Запад", что они проверят Ужгородский ТЦК после скандала с условиями содержания мобилизованных, проведут служебное расследования и потом передадут данные в правоохранительные органы - технология "забалтывания" проблемы, чтобы погасить нарастающий негатив", – отмечал популярный украинский телеграм-канал "Легитимный".
Авторы канала подчеркнули, что "в реальности ситуация не изменится".
"В реальности ситуация не изменится пока: все тюрьмы ТЦК не будут закрыты; пока народ молчит и терпит, а не объединяется и протестует; пока ТЦК продолжают похищать по беспределу крепостных; пока идёт война, а штабные крысы кидают живую силу в мясорубку; пока не будут открыты тысячи уголовных дел против ТЦК, титушек, не будет сотен публичных дел и реальных сроков; пока Зеленский и власть покрывают действия людоловов ТЦК", – отмечалось в публикации.
Таким образом, украинцы уверены, что даже после заявления Лубинца ничего не изменится.
Совместные военные учения США и Румынии в рамках операции Атлантическая решимость - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
4 апреля, 13:05
Американский спецназ в Иране, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 4 апреляСША перебросили спецназ в Иран. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Успешная эвакуация
Президент США Дональд Трамп заявил, что второй пилот американского истребителя-бомбардировщика F-15E, сбитого в Иране, находится в безопасности.
"Дорогие соотечественники, за последние несколько часов Вооруженные силы США провели одну из самых смелых поисково-спасательных операций в истории США по спасению одного из наших <...> членов экипажа, офицера, который также является весьма уважаемым полковником, и я рад сообщить вам, что он теперь в безопасности", — говорилось в его сообщении в соцсети Truth Social.
Военные следили за местом нахождения пилота в течении 24 часов, добавил глава Белого дома. Лётчик получил ранения, но, по словам Трампа, с ним всё в порядке.
"По моему указанию американские военные направили десятки самолетов, вооруженных самым смертоносным оружием в мире, чтобы забрать его. <...> Это первый случай в военной истории, когда двух американских пилотов спасли по отдельности в глубине вражеской территории", — добавил Трамп.
Ранее издание Axios со ссылкой на трёх американских чиновников сообщало о спасении лётчика.
В публикации отмечалось, что этот член экипажа, офицер, получил ранение после катапультирования из самолёта в пятницу, однако мог ходить и более суток скрывался в горах, избежав плена.
В Николаеве задержали мужчину, который ударил ножом сотрудников ТЦК и полиции при проверке учётных документов, сообщает полиция - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
4 апреля, 10:19
ТЦК дали карт-бланш. Хроника событий на утро 4 апреляГлава Офиса президента Украины Кирилл Буданов* прокомментировал изменения в работе ТЦК
Axios указывало, что поражение самолёта стало ужасом для американских военных, поскольку Корпус Стражей Исламской Революции также спешил найти пропавшего американского офицера на юго-западе Ирана. Оба члена экипажа были спасены в ходе операции спецподразделений на территории Ирана.
Один из источников издания сообщил, что операция 4 апреля была проведена подразделением спецназначения при значительной воздушной поддержке, что американские войска открыли шквальный огонь, и что все силы на данный момент выведены из Ирана.
При этом ранее иранское агентство Tasnim передавало, что иранские военные могли взять в плен американского пилота, который катапультировался после поражения самолёта силами ПВО Исламской Республики.
Подробнее о происходящем в Иране – в статье Елены Мурзиной "План мечты Путина". "Состояние унижения и позора". "Обрушится настоящий ад!" Хроники мировой катастрофы".
04:30"Снабжение ВСУ на левом берегу Оскола держится на дронах": военный эксперт про значение логистики
04:27Ракетная опасность, угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
04:15Ситуация в Константиновке: войска продвигаются на флангах, "откусывая" логистику ВСУ — эксперт
03:43Европа "по тихому" испытывает в зоне СВО новые военные технологии
03:16Посольство в Париже сообщило о числе граждан России, удерживаемых под арестом во Франции
02:57Лавров и Аракчи призвали отказаться от действий, подрывающих урегулирование. Другие заявления глав МИД
02:27Посольства Ирана иронично ответили на матерный призыв Трампа открыть пролив
02:00Силы ПВО сбивают украинские БПЛА в пригороде Краснодара
01:47Силы ПВО за девять часов сбили 206 украинских БПЛА над регионами России. Сводка Минобороны РФ
01:28Краснодарский край отражает массированную атаку БПЛА, в Новороссийске ранены восемь человек
01:00Падение патриарха. События 5 апреля "одной строкой" от канала "Украина.ру"
00:31Женщина и ребёнок, спасённые из реки в Дербентском районе, скончались
00:09Венгрия, Россия, Сербия и Турция договорились защищать "Турецкий поток". Главное к этому часу
18:01Лечить так лечить, играть так играть. Роль детского футбола в национальном единстве
17:46В Севастополе восстановлено электроснабжение. Главное к этому часу
17:42Кто и зачем создавал Украину после революции 1917 года: неизвестные подробности известных событий
17:39На Харьковском направлении продолжаются ожесточённые бои
17:26ВС РФ нанесли ракетный удар по заводу "ХИММАШ" в Житомирской области
17:00Трамп перешёл на ругательства и вспомнил об Аллахе. Итоге 5 апреля
16:57Трамп допустил заключение сделки с Ираном в ближайший понедельник
Лента новостейМолния