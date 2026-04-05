Ужгород в центре скандала, спасение американского лётчика. Хроника событий на утро 5 апреля

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец назвал ужгородский ТЦК местом несвободы и антисанитарии, военкомы ответили. Президент США Дональд Трамп заявил об успешной эвакуации сбитого над Ираном американского лётчика

2026-04-05T10:19

2026-04-05T10:26

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец после мониторинга Ужгородского районного ТЦК и СП (аналог российского военкомата – Ред.) его представителем заявил о незаконном содержании, антисанитариии и игнорировании болезней в помещении центра."Сегодня система мобилизационных мероприятий выстроила собственную модель вседозволенности. Помещения ТЦК и СП фактически превратились в места несвободы без каких-либо юридических оснований. В обществе до сих пор существует мнение, что поднимать такие факты — значит подыгрывать российской пропаганде. На самом деле врагу подыгрывает именно беззаконие, ведь юридические механизмы защиты не работают, и с каждым днем ситуация только ухудшается", – подчеркнул Лубинец.Он указал на то, что военнослужащие ТЦК игнорировали очевидные болезни у мобилизованных. Так, на одной из фотографий мужчина был со сросшимися пальцами руки. Но его всё равно удерживали, отметил Лубинец. Кроме того, омбудсмен рассказал о том, что только после вмешательства его представителя вызвали скорую мужчине с давлением 190 на 100, который несколько дней просил о помощи. Мужчину госпитализировали с угрозой жизни"Здесь (в Ужгородском РТЦК – Ред.) люди находились неделями — зафиксировано содержание в течение 21, 24, 30 и даже 50 дней! На видео — ветеран, который демонстрирует удостоверение УБД, однако даже этот статус не стал основанием для его освобождения. У людей без надлежащего оформления изымали документы и телефоны, лишая их права на защиту", – негодовал Лубинец.Он также обратил внимание на неподобающие условия содержания задержанных."Условия пребывания унижают человеческое достоинство: на 40–60 человек — всего 3 кружки и 8 металлических тарелок, люди вынуждены есть по очереди из одной посуды без обработки, отсутствуют подтверждения организации питания. Полная антисанитария — один туалет и один душ на такое количество людей, отсутствует постельное бельё", – заявил омбудсмен.По его словам, если не будет существенных изменений в мобилизационном процессе, ситуация будет ухудшаться."Обороноспособность нельзя строить на грубом нарушении Конституции", – добавил Лубинец.В то же время украинский омбудсмен подчеркнул, что мобилизация необходима, но должна происходить исключительно в правовом поле.На заявление Лубинца ответило украинское оперативное командование "Запад". Там заявили, что инициировали работу специальной комиссии для проверки указанных фактов."В связи с обнародованием представителем уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Закарпатской области Андреем Крючковым информации о выявленных им нарушениях в Ужгородском РТЦК и СП, командование ОК "Запад" сообщает: инициирована работа специальной комиссии для проверки указанных в заявлении представителя омбудсмена фактов, выяснения других правонарушений; по результатам работы комиссии все материалы будут переданы в правоохранительные органы, где им будет дана надлежащая правовая оценка", – указывалось в заявлении командования ОК "Запад".Там же подчеркнули, что последовательно придерживаются "принципа нулевой толерантности к любым проявлениям нарушений прав человека, служебной халатности или превышения полномочий со стороны руководящего состава и военнослужащих ТЦК и СП".При этом сами украинцы не поверили военным."Заявление оперативного командования "Запад", что они проверят Ужгородский ТЦК после скандала с условиями содержания мобилизованных, проведут служебное расследования и потом передадут данные в правоохранительные органы - технология "забалтывания" проблемы, чтобы погасить нарастающий негатив", – отмечал популярный украинский телеграм-канал "Легитимный".Авторы канала подчеркнули, что "в реальности ситуация не изменится"."В реальности ситуация не изменится пока: все тюрьмы ТЦК не будут закрыты; пока народ молчит и терпит, а не объединяется и протестует; пока ТЦК продолжают похищать по беспределу крепостных; пока идёт война, а штабные крысы кидают живую силу в мясорубку; пока не будут открыты тысячи уголовных дел против ТЦК, титушек, не будет сотен публичных дел и реальных сроков; пока Зеленский и власть покрывают действия людоловов ТЦК", – отмечалось в публикации.Таким образом, украинцы уверены, что даже после заявления Лубинца ничего не изменится.Успешная эвакуацияПрезидент США Дональд Трамп заявил, что второй пилот американского истребителя-бомбардировщика F-15E, сбитого в Иране, находится в безопасности."Дорогие соотечественники, за последние несколько часов Вооруженные силы США провели одну из самых смелых поисково-спасательных операций в истории США по спасению одного из наших <...> членов экипажа, офицера, который также является весьма уважаемым полковником, и я рад сообщить вам, что он теперь в безопасности", — говорилось в его сообщении в соцсети Truth Social.Военные следили за местом нахождения пилота в течении 24 часов, добавил глава Белого дома. Лётчик получил ранения, но, по словам Трампа, с ним всё в порядке."По моему указанию американские военные направили десятки самолетов, вооруженных самым смертоносным оружием в мире, чтобы забрать его. <...> Это первый случай в военной истории, когда двух американских пилотов спасли по отдельности в глубине вражеской территории", — добавил Трамп.Ранее издание Axios со ссылкой на трёх американских чиновников сообщало о спасении лётчика.В публикации отмечалось, что этот член экипажа, офицер, получил ранение после катапультирования из самолёта в пятницу, однако мог ходить и более суток скрывался в горах, избежав плена.Axios указывало, что поражение самолёта стало ужасом для американских военных, поскольку Корпус Стражей Исламской Революции также спешил найти пропавшего американского офицера на юго-западе Ирана. Оба члена экипажа были спасены в ходе операции спецподразделений на территории Ирана.Один из источников издания сообщил, что операция 4 апреля была проведена подразделением спецназначения при значительной воздушной поддержке, что американские войска открыли шквальный огонь, и что все силы на данный момент выведены из Ирана.При этом ранее иранское агентство Tasnim передавало, что иранские военные могли взять в плен американского пилота, который катапультировался после поражения самолёта силами ПВО Исламской Республики.Подробнее о происходящем в Иране – в статье Елены Мурзиной "План мечты Путина". "Состояние унижения и позора". "Обрушится настоящий ад!" Хроники мировой катастрофы".

Егор Леев

