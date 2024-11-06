Украина — ненадежный транзит, но Европе придется договариваться по газу именно с ней, заявил Новак - 06.11.2024 Украина.ру
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Украина — ненадежный транзит, но Европе придется договариваться по газу именно с ней, заявил Новак
Украина — ненадежный транзит, но Европе придется договариваться по газу именно с ней, заявил Новак - 06.11.2024 Украина.ру
Украина — ненадежный транзит, но Европе придется договариваться по газу именно с ней, заявил Новак
Европа заинтересована в получении российского газа путем транзита через Украину, но ее заявления ставят надежность данного транзита под сомнение. Об этом 6 ноября сообщил Александр Новак, зампредседателя правительства РФ, на форуме "Валдай", передает телеканал "Россия 1"
2024-11-06T14:32
2024-11-06T14:32
новости
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россия
европа
владимир путин
камил новак
валдай
российский газ
газ
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На полях Валдайского форума Александр Новак прокомментировал ситуацию, которая складывается между Россией и Европой относительно поставляемого газа, с посредником в виде Украины. Новак напомнил, что договор о поставках газа в Европу через Украину заканчивает свое действие 31 декабря 2024 года.Продление договора, по словам зампредседателя правительства РФ, не зависит от России; решением данного вопроса должны заниматься непосредственно Европа и Украина. Новак отметил, что заявления Украины выставляют ее ненадежной страной-транзитом.Ранее Bloomberg сообщил, что Венгрия и Словакия приближаются к соглашению с Азербайджаном по поставкам природного газа в Европу после завершения транзитного договора между Россией и Украиной.Рассуждения по этом поводу — в статье Экономика Украины и война: энергетическая стабильность, транзит газа и штраф за дроваПрезидент РФ Владимир Путин 25 октября в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" заявил, что Россия не отказывается от продолжения транзита газа через Украину после 2024 года, однако, судя по всему, Украина не планирует продлевать контракт.Подробнее об этом — в материале Хроника энергетической войны: последние события
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новости, украина, россия, европа, владимир путин, камил новак, валдай, российский газ, газ
Новости, Украина, Россия, Европа, Владимир Путин, Камил Новак, Валдай, российский газ, газ

Украина — ненадежный транзит, но Европе придется договариваться по газу именно с ней, заявил Новак

14:32 06.11.2024
 
© РИА Новости . Иван Руднев / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция «Несвижская» в Белоруссии
Газокомпрессорная станция «Несвижская» в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости . Иван Руднев
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Европа заинтересована в получении российского газа путем транзита через Украину, но ее заявления ставят надежность данного транзита под сомнение. Об этом 6 ноября сообщил Александр Новак, зампредседателя правительства РФ, на форуме "Валдай", передает телеканал "Россия 1"
На полях Валдайского форума Александр Новак прокомментировал ситуацию, которая складывается между Россией и Европой относительно поставляемого газа, с посредником в виде Украины. Новак напомнил, что договор о поставках газа в Европу через Украину заканчивает свое действие 31 декабря 2024 года.
Продление договора, по словам зампредседателя правительства РФ, не зависит от России; решением данного вопроса должны заниматься непосредственно Европа и Украина. Новак отметил, что заявления Украины выставляют ее ненадежной страной-транзитом.
"Европейские страны, которые сегодня получают газ по данному коридору, заинтересованы в продолжении такого сотрудничества. Его продолжение зависит от тех договоренностей, которые будут достигнуты между европейскими странами и Украиной. Из заявлений Украины мы видим, что она продолжает быть ненадежной страной-транзитом, тем самым ставя в сложное положение страны, которые нуждаются в дешевом экологическом ресурсе. Мы готовы поставлять газ, но от нас мало что зависит. Об этом должны договариваться непосредственно потребитель и страна, через которую обеспечивается транзит", — объяснил Новак.
Ранее Bloomberg сообщил, что Венгрия и Словакия приближаются к соглашению с Азербайджаном по поставкам природного газа в Европу после завершения транзитного договора между Россией и Украиной.
Рассуждения по этом поводу — в статье Экономика Украины и война: энергетическая стабильность, транзит газа и штраф за дрова
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области. - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
24 октября, 07:15
Вице-премьер Сербии предупредил о росте цен на газ в Европе из-за УкраиныОккупация Суджи и возможное прекращение транзита газа через Украину могут привести к повышению цен на голубое топливо в Европе. Об этом заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин "на полях" саммита БРИКС, передает РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин 25 октября в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" заявил, что Россия не отказывается от продолжения транзита газа через Украину после 2024 года, однако, судя по всему, Украина не планирует продлевать контракт.
Подробнее об этом — в материале Хроника энергетической войны: последние события
 
НовостиУкраинаРоссияЕвропаВладимир ПутинКамил НовакВалдайроссийский газгаз
 
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