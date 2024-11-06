Украина — ненадежный транзит, но Европе придется договариваться по газу именно с ней, заявил Новак
Европа заинтересована в получении российского газа путем транзита через Украину, но ее заявления ставят надежность данного транзита под сомнение. Об этом 6 ноября сообщил Александр Новак, зампредседателя правительства РФ, на форуме "Валдай", передает телеканал "Россия 1"
На полях Валдайского форума Александр Новак прокомментировал ситуацию, которая складывается между Россией и Европой относительно поставляемого газа, с посредником в виде Украины. Новак напомнил, что договор о поставках газа в Европу через Украину заканчивает свое действие 31 декабря 2024 года.
Продление договора, по словам зампредседателя правительства РФ, не зависит от России; решением данного вопроса должны заниматься непосредственно Европа и Украина. Новак отметил, что заявления Украины выставляют ее ненадежной страной-транзитом.
"Европейские страны, которые сегодня получают газ по данному коридору, заинтересованы в продолжении такого сотрудничества. Его продолжение зависит от тех договоренностей, которые будут достигнуты между европейскими странами и Украиной. Из заявлений Украины мы видим, что она продолжает быть ненадежной страной-транзитом, тем самым ставя в сложное положение страны, которые нуждаются в дешевом экологическом ресурсе. Мы готовы поставлять газ, но от нас мало что зависит. Об этом должны договариваться непосредственно потребитель и страна, через которую обеспечивается транзит", — объяснил Новак.
Ранее Bloomberg сообщил, что Венгрия и Словакия приближаются к соглашению с Азербайджаном по поставкам природного газа в Европу после завершения транзитного договора между Россией и Украиной.
Рассуждения по этом поводу — в статье Экономика Украины и война: энергетическая стабильность, транзит газа и штраф за дрова
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Подробнее об этом — в материале Хроника энергетической войны: последние события