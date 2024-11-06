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Украина — ненадежный транзит, но Европе придется договариваться по газу именно с ней, заявил Новак

Украина — ненадежный транзит, но Европе придется договариваться по газу именно с ней, заявил Новак - 06.11.2024 Украина.ру

Украина — ненадежный транзит, но Европе придется договариваться по газу именно с ней, заявил Новак

Европа заинтересована в получении российского газа путем транзита через Украину, но ее заявления ставят надежность данного транзита под сомнение. Об этом 6 ноября сообщил Александр Новак, зампредседателя правительства РФ, на форуме "Валдай", передает телеканал "Россия 1"

2024-11-06T14:32

2024-11-06T14:32

2024-11-06T14:32

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На полях Валдайского форума Александр Новак прокомментировал ситуацию, которая складывается между Россией и Европой относительно поставляемого газа, с посредником в виде Украины. Новак напомнил, что договор о поставках газа в Европу через Украину заканчивает свое действие 31 декабря 2024 года.Продление договора, по словам зампредседателя правительства РФ, не зависит от России; решением данного вопроса должны заниматься непосредственно Европа и Украина. Новак отметил, что заявления Украины выставляют ее ненадежной страной-транзитом.Ранее Bloomberg сообщил, что Венгрия и Словакия приближаются к соглашению с Азербайджаном по поставкам природного газа в Европу после завершения транзитного договора между Россией и Украиной.Рассуждения по этом поводу — в статье Экономика Украины и война: энергетическая стабильность, транзит газа и штраф за дроваПрезидент РФ Владимир Путин 25 октября в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" заявил, что Россия не отказывается от продолжения транзита газа через Украину после 2024 года, однако, судя по всему, Украина не планирует продлевать контракт.Подробнее об этом — в материале Хроника энергетической войны: последние события

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