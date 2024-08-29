"Чтоб наконец расцвести фиалкой": Кличко променял Достоевского на поэта-нациста - 29.08.2024 Украина.ру
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"Чтоб наконец расцвести фиалкой": Кличко променял Достоевского на поэта-нациста
"Чтоб наконец расцвести фиалкой": Кличко променял Достоевского на поэта-нациста - 29.08.2024 Украина.ру
"Чтоб наконец расцвести фиалкой": Кличко променял Достоевского на поэта-нациста
В украинской столице продолжается декоммунизация. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в скором времени еще несколько улиц города сменят свое название. На имена погибших украинских нацистов, воевавших против мирных жителей Донбасса
2024-08-29T15:23
2024-08-29T15:23
владимир кличко
киевсовет
правый сектор
степан бандера
донбасс
киев
улица
переименование
федор достоевский
нацисты
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В числе этих семи улиц оказался, например, переулок великого русского писателя Федора Достоевского. Теперь эта улица будет носить имя украинского поэта-нациста с позывным "Дали" Максима Кривцова.Максим Кривцов - уроженец города Ровно. В 2014 году активно поддержал Евромайдан, а потом пошел добровольцем на фронт, где воевал против мирных жителей Донбасса. Через какое-то время пыл последователя Бандеры поутих, но в феврале 2022-го поэт решил снова встать под ружье.В январе текущего года 33-летний Кравцов был ликвидирован в зоне СВО. Украинские СМИ сделали из него "героя-патриота", рассказав украинцам, что погиб мужчина вместе со своим рыжим котом, а в одной из последних публикаций в сети оставил стихотворение "Поскорей бы уже весна, чтоб наконец расцвести фиалкой".В 2015 году власти Украины приняли закон о декоммунизации, который узаконил борьбу местных националистов со всем советским и российским. С тех пор на Украине были демонтированы более двух тысяч памятников, изменены названия более сотни населенных пунктов, а также свыше 50 тысяч улиц и парков.Многие новые названия носят имена идейных последователей Бандеры. Например, один из скверов в центре украинской столицы назвали в честь боевика "Правого сектора"* Дмитрия Коцюбайло, известного по кличке Да Винчи.Националист Да Винчи был ликвидирован российской армией в ходе СВО в марте 2023 года. Перед смертью представитель "Правого сектора" получил награду "Героя Украины" лично из рук Владимира Зеленского.В Киеве "воскресили" националиста Да Винчи*Организация, признанная в РФ террористической, ее деятельность запрещена в России
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донбасс
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владимир кличко, киевсовет, правый сектор, степан бандера, донбасс, киев, улица, переименование, федор достоевский, нацисты
Владимир Кличко, Киевсовет, Правый сектор, Степан Бандера, Донбасс, Киев, улица, переименование, Федор Достоевский, нацисты

"Чтоб наконец расцвести фиалкой": Кличко променял Достоевского на поэта-нациста

15:23 29.08.2024
 
© Віталій Кличко телеграм-канал
© Віталій Кличко телеграм-канал
Читать в
В украинской столице продолжается декоммунизация. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в скором времени еще несколько улиц города сменят свое название. На имена погибших украинских нацистов, воевавших против мирных жителей Донбасса
"Процесс дерусификации в столице продолжается. И сегодня Киевсовет должен переименовать еще семь киевских улиц и переулков, названия которых связаны с Россией и советским прошлым", - сообщил Кличко.
В числе этих семи улиц оказался, например, переулок великого русского писателя Федора Достоевского. Теперь эта улица будет носить имя украинского поэта-нациста с позывным "Дали" Максима Кривцова.
Максим Кривцов - уроженец города Ровно. В 2014 году активно поддержал Евромайдан, а потом пошел добровольцем на фронт, где воевал против мирных жителей Донбасса. Через какое-то время пыл последователя Бандеры поутих, но в феврале 2022-го поэт решил снова встать под ружье.
В январе текущего года 33-летний Кравцов был ликвидирован в зоне СВО. Украинские СМИ сделали из него "героя-патриота", рассказав украинцам, что погиб мужчина вместе со своим рыжим котом, а в одной из последних публикаций в сети оставил стихотворение "Поскорей бы уже весна, чтоб наконец расцвести фиалкой".
В 2015 году власти Украины приняли закон о декоммунизации, который узаконил борьбу местных националистов со всем советским и российским. С тех пор на Украине были демонтированы более двух тысяч памятников, изменены названия более сотни населенных пунктов, а также свыше 50 тысяч улиц и парков.
Многие новые названия носят имена идейных последователей Бандеры. Например, один из скверов в центре украинской столицы назвали в честь боевика "Правого сектора"* Дмитрия Коцюбайло, известного по кличке Да Винчи.
Националист Да Винчи был ликвидирован российской армией в ходе СВО в марте 2023 года. Перед смертью представитель "Правого сектора" получил награду "Героя Украины" лично из рук Владимира Зеленского.
В Киеве "воскресили" националиста Да Винчи
*Организация, признанная в РФ террористической, ее деятельность запрещена в России
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Владимир КличкоКиевсоветПравый секторСтепан БандераДонбассКиевулицапереименованиеФедор Достоевскийнацисты
 
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