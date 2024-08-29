"Чтоб наконец расцвести фиалкой": Кличко променял Достоевского на поэта-нациста
© Віталій Кличко телеграм-канал
© Віталій Кличко телеграм-канал
В украинской столице продолжается декоммунизация. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в скором времени еще несколько улиц города сменят свое название. На имена погибших украинских нацистов, воевавших против мирных жителей Донбасса
"Процесс дерусификации в столице продолжается. И сегодня Киевсовет должен переименовать еще семь киевских улиц и переулков, названия которых связаны с Россией и советским прошлым", - сообщил Кличко.
В числе этих семи улиц оказался, например, переулок великого русского писателя Федора Достоевского. Теперь эта улица будет носить имя украинского поэта-нациста с позывным "Дали" Максима Кривцова.
Максим Кривцов - уроженец города Ровно. В 2014 году активно поддержал Евромайдан, а потом пошел добровольцем на фронт, где воевал против мирных жителей Донбасса. Через какое-то время пыл последователя Бандеры поутих, но в феврале 2022-го поэт решил снова встать под ружье.
В январе текущего года 33-летний Кравцов был ликвидирован в зоне СВО. Украинские СМИ сделали из него "героя-патриота", рассказав украинцам, что погиб мужчина вместе со своим рыжим котом, а в одной из последних публикаций в сети оставил стихотворение "Поскорей бы уже весна, чтоб наконец расцвести фиалкой".
В 2015 году власти Украины приняли закон о декоммунизации, который узаконил борьбу местных националистов со всем советским и российским. С тех пор на Украине были демонтированы более двух тысяч памятников, изменены названия более сотни населенных пунктов, а также свыше 50 тысяч улиц и парков.
Многие новые названия носят имена идейных последователей Бандеры. Например, один из скверов в центре украинской столицы назвали в честь боевика "Правого сектора"* Дмитрия Коцюбайло, известного по кличке Да Винчи.
Националист Да Винчи был ликвидирован российской армией в ходе СВО в марте 2023 года. Перед смертью представитель "Правого сектора" получил награду "Героя Украины" лично из рук Владимира Зеленского.
*Организация, признанная в РФ террористической, ее деятельность запрещена в России