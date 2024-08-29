https://ukraina.ru/20240829/1057122609.html

"Чтоб наконец расцвести фиалкой": Кличко променял Достоевского на поэта-нациста

"Чтоб наконец расцвести фиалкой": Кличко променял Достоевского на поэта-нациста - 29.08.2024 Украина.ру

"Чтоб наконец расцвести фиалкой": Кличко променял Достоевского на поэта-нациста

В украинской столице продолжается декоммунизация. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в скором времени еще несколько улиц города сменят свое название. На имена погибших украинских нацистов, воевавших против мирных жителей Донбасса

2024-08-29T15:23

2024-08-29T15:23

2024-08-29T15:23

владимир кличко

киевсовет

правый сектор

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федор достоевский

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В числе этих семи улиц оказался, например, переулок великого русского писателя Федора Достоевского. Теперь эта улица будет носить имя украинского поэта-нациста с позывным "Дали" Максима Кривцова.Максим Кривцов - уроженец города Ровно. В 2014 году активно поддержал Евромайдан, а потом пошел добровольцем на фронт, где воевал против мирных жителей Донбасса. Через какое-то время пыл последователя Бандеры поутих, но в феврале 2022-го поэт решил снова встать под ружье.В январе текущего года 33-летний Кравцов был ликвидирован в зоне СВО. Украинские СМИ сделали из него "героя-патриота", рассказав украинцам, что погиб мужчина вместе со своим рыжим котом, а в одной из последних публикаций в сети оставил стихотворение "Поскорей бы уже весна, чтоб наконец расцвести фиалкой".В 2015 году власти Украины приняли закон о декоммунизации, который узаконил борьбу местных националистов со всем советским и российским. С тех пор на Украине были демонтированы более двух тысяч памятников, изменены названия более сотни населенных пунктов, а также свыше 50 тысяч улиц и парков.Многие новые названия носят имена идейных последователей Бандеры. Например, один из скверов в центре украинской столицы назвали в честь боевика "Правого сектора"* Дмитрия Коцюбайло, известного по кличке Да Винчи.Националист Да Винчи был ликвидирован российской армией в ходе СВО в марте 2023 года. Перед смертью представитель "Правого сектора" получил награду "Героя Украины" лично из рук Владимира Зеленского.В Киеве "воскресили" националиста Да Винчи*Организация, признанная в РФ террористической, ее деятельность запрещена в России

https://ukraina.ru/20240829/1057117399.html

донбасс

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