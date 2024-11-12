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Трамп может обострить ситуацию с Китаем при помощи нового госсекретаря - СМИ

Трамп может обострить ситуацию с Китаем при помощи нового госсекретаря - СМИ - 12.11.2024 Украина.ру

Трамп может обострить ситуацию с Китаем при помощи нового госсекретаря - СМИ

Выигравший президентские выборы в США Дональд Трамп может назначить на пост государственного секретаря сенатора-республиканца Марко Рубио, передаетThe Hill

2024-11-12T10:56

2024-11-12T10:56

2024-11-12T10:56

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Еще одним претендентом на пост, по данным издания, является американский предприниматель Вивек Рамасвами.Отмечается, что и Рамасвами, и Рубио якобы находятся в шорт-листе кандидатов на эту должность. В свою очередь телеканал CNN предупредил, что возможное назначение сенатора Марко Рубио госсекретарем будет сигналом о готовности Трампа обострить ситуацию с Китаем.Источник телеканала заявил, что для Китая назначение Рубио будет хуже, чем повторное назначение бывшего госсекретаря США Майка Помпео.Американские СМИ ранее сообщали, что пост главы государственного департамента может уйти сенатору-республиканцу от штата Теннесси Биллу Хагерти, который рассматривается на эту должность наряду с рядом других кандидатов. Хагерти при Трампе работал послом США в Японии с 2017 по 2019 годы, а позднее оставил дипмиссию с целью бороться за место в сенате США.Сейчас пост госсекретаря США занимает Энтони Блинкен. Он приступил к работе при Джо Байдене, в январе 2021 года Сенат одобрил кандидатуру чиновника большинством голосов.Подробнее о его антироссийской деятельности - в материале Обсудить удары по России? Блинкен и глава МИД Британии прибыли в Киев на сайте Украина.ру.

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новости, сша, дональд трамп, япония, энтони блинкен, майк помпео, республиканская партия