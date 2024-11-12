Трамп может обострить ситуацию с Китаем при помощи нового госсекретаря - СМИ - 12.11.2024 Украина.ру
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Трамп может обострить ситуацию с Китаем при помощи нового госсекретаря - СМИ
Трамп может обострить ситуацию с Китаем при помощи нового госсекретаря - СМИ - 12.11.2024 Украина.ру
Трамп может обострить ситуацию с Китаем при помощи нового госсекретаря - СМИ
Выигравший президентские выборы в США Дональд Трамп может назначить на пост государственного секретаря сенатора-республиканца Марко Рубио, передаетThe Hill
2024-11-12T10:56
2024-11-12T10:56
новости
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дональд трамп
япония
энтони блинкен
майк помпео
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Еще одним претендентом на пост, по данным издания, является американский предприниматель Вивек Рамасвами.Отмечается, что и Рамасвами, и Рубио якобы находятся в шорт-листе кандидатов на эту должность. В свою очередь телеканал CNN предупредил, что возможное назначение сенатора Марко Рубио госсекретарем будет сигналом о готовности Трампа обострить ситуацию с Китаем.Источник телеканала заявил, что для Китая назначение Рубио будет хуже, чем повторное назначение бывшего госсекретаря США Майка Помпео.Американские СМИ ранее сообщали, что пост главы государственного департамента может уйти сенатору-республиканцу от штата Теннесси Биллу Хагерти, который рассматривается на эту должность наряду с рядом других кандидатов. Хагерти при Трампе работал послом США в Японии с 2017 по 2019 годы, а позднее оставил дипмиссию с целью бороться за место в сенате США.Сейчас пост госсекретаря США занимает Энтони Блинкен. Он приступил к работе при Джо Байдене, в январе 2021 года Сенат одобрил кандидатуру чиновника большинством голосов.Подробнее о его антироссийской деятельности - в материале Обсудить удары по России? Блинкен и глава МИД Британии прибыли в Киев на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, дональд трамп, япония, энтони блинкен, майк помпео, республиканская партия
Новости, США, Дональд Трамп, Япония, Энтони Блинкен, Майк Помпео, Республиканская партия

Трамп может обострить ситуацию с Китаем при помощи нового госсекретаря - СМИ

10:56 12.11.2024
 
Фото: Синьхуа
Фото: Синьхуа
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Выигравший президентские выборы в США Дональд Трамп может назначить на пост государственного секретаря сенатора-республиканца Марко Рубио, передаетThe Hill
Еще одним претендентом на пост, по данным издания, является американский предприниматель Вивек Рамасвами.
"Вивек Рамасвами определенно выглядит фигурой, которая является символичной для MAGA (консервативное движение Make America Great Again - ред.) и частью Республиканской партии. У Марко Рубио может быть преимущество с учетом наличия большего опыта работы по международной политике в комитете по разведке сената", - говорится в материале.
Отмечается, что и Рамасвами, и Рубио якобы находятся в шорт-листе кандидатов на эту должность.
В свою очередь телеканал CNN предупредил, что возможное назначение сенатора Марко Рубио госсекретарем будет сигналом о готовности Трампа обострить ситуацию с Китаем.
Источник телеканала заявил, что для Китая назначение Рубио будет хуже, чем повторное назначение бывшего госсекретаря США Майка Помпео.
Американские СМИ ранее сообщали, что пост главы государственного департамента может уйти сенатору-республиканцу от штата Теннесси Биллу Хагерти, который рассматривается на эту должность наряду с рядом других кандидатов.
Хагерти при Трампе работал послом США в Японии с 2017 по 2019 годы, а позднее оставил дипмиссию с целью бороться за место в сенате США.
Сейчас пост госсекретаря США занимает Энтони Блинкен. Он приступил к работе при Джо Байдене, в январе 2021 года Сенат одобрил кандидатуру чиновника большинством голосов.
Подробнее о его антироссийской деятельности - в материале Обсудить удары по России? Блинкен и глава МИД Британии прибыли в Киев на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАДональд ТрампЯпонияЭнтони БлинкенМайк ПомпеоРеспубликанская партия
 
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