Обсудить удары по России? Блинкен и глава МИД Британии прибыли в Киев - 11.09.2024 Украина.ру
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Обсудить удары по России? Блинкен и глава МИД Британии прибыли в Киев
Обсудить удары по России? Блинкен и глава МИД Британии прибыли в Киев - 11.09.2024 Украина.ру
Обсудить удары по России? Блинкен и глава МИД Британии прибыли в Киев
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми прибыли в Киев.
2024-09-11T12:54
2024-09-11T12:54
новости
киев
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сша
энтони блинкен
джо байден
жозеп боррель
вооруженные силы украины
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Высокопоставленные чиновники прибыли на Украину поездом из Польши. Вместе с ними приехал бывший главком ВСУ Валерий Залужный, который сейчас работает послом Украины в Великобритании. Блинкен во время визита на Украину планирует ознакомиться с ситуацией на поле боя и обсудить потребности ВСУ, заявлял ранее советник Белого дома Джон Кирби. Также он отметил, что в Киеве состоится разговор о продвижении мирных предложений Владимира Зеленского.Накануне Лемм анонсировал свой визит в Киев вместе с американским госсекретарем, чтобы "продемонстрировать приверженность поддержке Украине". Блинкен объявил, что их поездка состоится в "критическое для Украины время". По его словам, в пятницу, 13 сентября, в Киев приедут президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Они якобы обсудят, разрешить ли Киеву нанесение ударов вглубь России дальнобойным западным оружием.Из всех этих сообщений украинские СМИ сделали вывод, что в Киеве Блинкен объявит положительное для ВСУ решение по этому вопросу.На днях верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель на форуме в Италии возмутился, что Киеву до сих пор не разрешили использовать поставляемое Западом оружие для ударов вглубь российской территории."Помимо красивых слов, было бы неплохо, если бы мы позволили Украине эффективно защищать себя", - сказал он.При этом 77-летний Боррель сравнил происходящее на Украине с сектором Газа, который "безнаказанно уничтожает Израиль", забыв, что Запад не поставляет палестинцам оружие "для самообороны" и оправдывает удары по палестинским территориям и гибель тысяч палестинцев "правом Израиля на самооборону".Тема потенциальных ударов западным оружием по территории РФ активно обсуждалась еще в мае этого года. В частности, тогда глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол призывал госсекретаря США Энтони Блинкена отменить запрет для Киева наносить удары по территории России американским оружием.Группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призывала министра обороны США Ллойда Остина разрешить Киеву использовать передаваемое Вашингтоном оружие для "нанесения ударов по стратегическим целям внутри российской территории при определенных обстоятельствах".Чуть раньше американское издание Politico написало, что украинские чиновники предпринимают новые усилия, чтобы заставить администрацию Байдена отменить запрет на использование оружия американского производства для нанесения ударов по территории России.Киев требует от Байдена разрешение бить по РФ. Тот против, но не совсем - PoliticoТогда же российские военные эксперты проанализировали, какое западное вооружение уже есть у ВСУ и как далеко киевский режим может достать им вглубь российских регионов.Названы города РФ, куда Киев может достать "разрешенным" западным оружием
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новости, киев, украина, россия, сша, энтони блинкен, джо байден, жозеп боррель, вооруженные силы украины, удары
Новости, Киев, Украина, Россия, США, Энтони Блинкен, Джо Байден, Жозеп Боррель, Вооруженные силы Украины, удары

Обсудить удары по России? Блинкен и глава МИД Британии прибыли в Киев

12:54 11.09.2024
 
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Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми прибыли в Киев.
Высокопоставленные чиновники прибыли на Украину поездом из Польши. Вместе с ними приехал бывший главком ВСУ Валерий Залужный, который сейчас работает послом Украины в Великобритании.
Блинкен во время визита на Украину планирует ознакомиться с ситуацией на поле боя и обсудить потребности ВСУ, заявлял ранее советник Белого дома Джон Кирби. Также он отметил, что в Киеве состоится разговор о продвижении мирных предложений Владимира Зеленского.
Накануне Лемм анонсировал свой визит в Киев вместе с американским госсекретарем, чтобы "продемонстрировать приверженность поддержке Украине".
Блинкен объявил, что их поездка состоится в "критическое для Украины время". По его словам, в пятницу, 13 сентября, в Киев приедут президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Они якобы обсудят, разрешить ли Киеву нанесение ударов вглубь России дальнобойным западным оружием.
Из всех этих сообщений украинские СМИ сделали вывод, что в Киеве Блинкен объявит положительное для ВСУ решение по этому вопросу.
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За два месяца до отставки: Байден обсудит с Лондоном, давать ли Киеву команду "фас" В пятницу, 13 сентября, президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудят возможность поддержки киевского режима в части нанесения ударов вглубь России дальнобойным западным оружием
На днях верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель на форуме в Италии возмутился, что Киеву до сих пор не разрешили использовать поставляемое Западом оружие для ударов вглубь российской территории.
"Помимо красивых слов, было бы неплохо, если бы мы позволили Украине эффективно защищать себя", - сказал он.
При этом 77-летний Боррель сравнил происходящее на Украине с сектором Газа, который "безнаказанно уничтожает Израиль", забыв, что Запад не поставляет палестинцам оружие "для самообороны" и оправдывает удары по палестинским территориям и гибель тысяч палестинцев "правом Израиля на самооборону".
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
7 сентября, 14:44
Боррель подстрекает Италию разрешить Киеву бить вглубь РоссииВерховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель на форуме в Италии возмутился, что Киеву до сих пор не разрешили использовать поставляемое Западом оружие для ударов вглубь российской территории
Тема потенциальных ударов западным оружием по территории РФ активно обсуждалась еще в мае этого года. В частности, тогда глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол призывал госсекретаря США Энтони Блинкена отменить запрет для Киева наносить удары по территории России американским оружием.
Группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призывала министра обороны США Ллойда Остина разрешить Киеву использовать передаваемое Вашингтоном оружие для "нанесения ударов по стратегическим целям внутри российской территории при определенных обстоятельствах".
Чуть раньше американское издание Politico написало, что украинские чиновники предпринимают новые усилия, чтобы заставить администрацию Байдена отменить запрет на использование оружия американского производства для нанесения ударов по территории России.
Киев требует от Байдена разрешение бить по РФ. Тот против, но не совсем - Politico
Тогда же российские военные эксперты проанализировали, какое западное вооружение уже есть у ВСУ и как далеко киевский режим может достать им вглубь российских регионов.
Названы города РФ, куда Киев может достать "разрешенным" западным оружием
 
НовостиКиевУкраинаРоссияСШАЭнтони БлинкенДжо БайденЖозеп БоррельВооруженные силы Украиныудары
 
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