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Как Польша снова собирается стать великой и захватить кусок Украины. Скандалы недели

Как Польша снова собирается стать великой и захватить кусок Украины. Скандалы недели - 11.11.2024 Украина.ру

Как Польша снова собирается стать великой и захватить кусок Украины. Скандалы недели

"Почему Украина не считается с Польшей?" Такой вопрос риторически задают политики Польши.

2024-11-11T06:25

2024-11-11T06:25

2024-11-11T06:25

польша

украина

сша

анджей дуда

владимир зеленский

сикорский

ес

нато

рада

т-72 "урал"

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А действительно, почему? Или это Польша не считается с Украиной? Обе страны имеют друг к другу серьёзные претензии.Есть причина такого активного обсуждения "неблагодарности Украины" в Польше. Это даже стало сейчас мейнстримом публичной польской политики.Раньше такого не наблюдалось. Наоборот, президент Дуда крепко обнимал Зеленского и смотрел ему прямо в глаза. Это было даже похоже на встречи влюблённых.Причина же внезапной (на самом деле - нет, не внезапной, а вполне закономерной) нелюбви к украинцам - Польша готовится к уходу сегодняшнего режима Зеленского.И даже готовится поучаствовать в этой акции, потопить этот режим, причём, конечно же, как обычно, не без выгоды для себя."Жизнь жестока"Так президент Анджей Дуда ответил на вопрос ведущего:- Вы знаете, что говорят люди? Теперь Украина не считается с Польшей, так как Польша уже передала ей всё своё оружие?- В каком-то смысле это так и есть, - ответил президент Польши.- Вас лично это не задело? - не унимался ведущий.- "Лайф из брутал", жизнь жестока, - философски ответил хитрый Дуда.И при этом добавил, что "новое оружие, которое куплено за миллиарды долларов, никак не может кому-то передать ответственный политик."Кстати, заодно выяснилось, что Польша до этого передавала Украине "постсоветское вооружение", то есть то, которому уже минимум 35 лет.Вот это по братски!Что Польша отдала Украине- Вы неблагодарные! - звучит уже от множества польских политиков в адрес Украины, - мы ведь столько для вас сделали, пожертвовав собственной безопасностью.На самом деле, это не совсем так. Польша отлично перевооружилась, избавившись от ненужного уже, устаревшего вооружения.Что же такого невероятного поставила Польша Украине?Советские танки, "Грады", гаубицы "Краб" (корейские).Не будем забывать, что за всю эту технику Польша получила от ЕС и НАТО либо денежную компенсацию либо поставки нового вооружения.На базе советского Т-72 поляки производили свои РТ-91 и хвастливо заявляли, что их техника ещё и получше будет.Это оказалось не так. По словам специалистов, РТ-91 невозможно сравнить не то что с Т-90, но даже с модернизированным Т-72.Поляки нахватали контрактов на поставку вооружения с Южной Кореей и США. Развивают свою военную промышленность. Например, выпускают БМП "Барсук".МИГ-29 частично отдали Украине, взамен получат F-16 (уже устаревшие, наверное? "Партнёры по НАТО" тоже своего не упустят).США поставят Польше 200 танков "Абрамс" (эти танки показали себя не с лучшей стороны на СВО, например, имеют лишний вес и сильно зависят от погодных условий, но для Польши сойдёт).180 "Чёрных пантер" должна будет поставить Южная Корея.Но когда Зеленский протянул свои руки к технике из Южной Кореи, пан Дуда посмотрел на него свысока, как на возомнившего невесть что о себе раба.- Техники из Кореи для Украины не будет, - заверил Дуда своих соотечественников.Секретные пункты ЗеленскогоСледом в Польше возник ещё один скандал: Украина не показала Польше "секретные пункты" своего знаменитого плана победы.Пусть Дуда не расстраивается, там всё равно не было ничего ценного. Да он об этом знает и сам.Президента Польши якобы возмутило другое - отношение: Украина показала эти пресловутые секретные пункты Франции, Германии и США. А Польше не показала.Сегодня хорошо известно, что в секретном плане была просьба о ракетах "томагавк", которую в США назвали совершенно несбыточной.Хитрый Дуда прекрасно об этом знает. Но он сделал вид оскорблённого в лучших чувствах.Дуда, конечно, играет роль. И когда вздыхает на публику: "жизнь жестока". И когда возмущается тем, что Зеленский не познакомил его с "ценнейшим" тайным планом.Это игра на публику: его избирателям нравится.А в Польше скоро выборы президента: уже в 2025 году.- Последние слова Зеленского недостойны политика, который многим обязан Польше, - вот так теперь высказывается Дуда о некогда горячо им любимом Зеленском.Не секретные связи политиков ПольшиВ Польше не очень любят и Украину, и украинцев. Это тот самый "секрет Полишинеля", о котором знают все.И "второе дно" этого возмущения Дуды: Польша сыграет в ближайшем будущем немаловажную роль в ликвидации руководства Украины.Конечно, это не самостоятельное решение. Ни шагу не сделает Дуда, как и другие польские политики, без приказа из Вашингтона и БрюсселяПольша давно стала страной - сплошной военной базой НАТО (читай - США).Особенно при сегодняшнем американском после, Марке Бжезинском, сыне Збигнева Бжезинского.Первое же выступление нового посла, кстати, было посвящено тому, как много новых военных баз США построит в Польше.Семейство Бжезинских - это рупор ВПК США. А сама книга папы Бжезинского про "шахматную доску" - это изложение планов Пентагона по дальнейшему захвату мира.Близкие и прочные связи у всей элиты польской - Дуды, Сикорского, Туска, Ярослава Качиньского - со всеми высокопоставленными бюрократами США, во всех лагерях.Сам же хитрейший Дуда активно "топил" за Трампа. Даже ездил перед выборами лично по штату Пенсильвания, агитировал за республиканцев (там проживает много этнических поляков).И даже здесь интересы Дуды и Зеленского - противоположные.Зеленский, как известно, стал участником шумного предвыборного скандала в США, после того как отправился поддержать в штате Пенсильвания конкурентку Трампа - вице-президента Харрис, которая, по всей видимости, выборы проиграла (официальные результаты станут известны только в конце декабря).Польша и ЕСТакие же прочные связи всей польской элиты с бюрократами ЕС.Да они и есть эти самые бюрократы.На различных должностях в ЕС были в свое время все трое.Президент Анджей Дуда был депутатом Европейского парламента от Польши.Премьер Дональд Туск был даже главой Европейского совета (место, которое занимает нынче Шарль Мишель). Был президентом Европейской народной партии. Это крупнейшая партия Европейского парламента.Министр иностранных дел Радослав Сикорский, так же, как и Дуда, был депутатом Европейского парламента от Польши.Кроме того, он - однокурсник Бориса Джонсона, бывшего премьера Англии.Женат на Энн Эпплбаум, известной американской пропагандистке, имеющей большое влияние в кругах бюрократии как американской, так и европейской. Его даже называют "муж Эпплбаум".Поэтому всё, что делают Сикорский, Дуда, Туск и "серый кардинал" польской политики, самый влиятельный человек Польши Ярослав Качиньский - это все придумано в других местах, в "центрах силы".И нападает Польша на Украину просто потому, что стало можно это делать.Они давно ждали этого часа.И тут две оказии сразу: впереди выборы, надо показать себя защитниками интересов польского народа.И вторая: совершенно очевидно, что полякам поступил заказ из США.Зеленскому указывают на его место, а всех украинских чиновников заставляют бесконечно оправдываться. И Польша здесь выступает судьей. Или следователем, "злым", конечно. Роль "хорошего следователя" пока вакантна - то ли для США, то ли для Великобритании. Как карта ляжетШухевич - позор для ЛьвоваТем временем подоспел ещё один скандал.Памятник гауптману абвера, видному украинскому националисту Роману Шухевичу хотят поставить во Львове. Это "очередной" памятник, несколько на Украине уже есть.Шухевич - "головнокомандувач" УПА*, именно эта украинская "армия" уничтожила десятки тысяч поляков и евреев на Украине.Против выступили, ожидаемо, поляки.Лидер польской партии "Конфедерация" назвал эти планы "очередной пощёчиной" жертвам Волынской резни. "Предательством памяти сотен тысяч погибших."Не будем даже говорить о том, что Львов, по мнению поляков - польский город, и об этом даже песни в Польше поют: "только во Львове".И не только песни. По Конституции Польши земли так называемой "западной Украины" - законные польские территории.Бандера - преступник?И на Украине не молчат, по привычке украинских дипломатов, они сразу начинают заносчиво огрызаться.Посол Украины в Польше решил пристыдить поляков:"Достойны ли современные поляки своих великих предков? Польша не предоставляет Киеву МИГ-29. Отказывается сбивать российские ракеты. Считает Бандеру нацистом и преступником."Как интересно все собрано в одном ряду. И МИГи, и предки, и Бандера."Батько наш Бандера" - так считает вся современная нацистская Украина.Но этого никогда не примет Польша."Перекроем хаб!"Украина полностью зависит от польского "хаба", через который идёт всё вооружение НАТО."Хаб" поляки тоже уже угрожают перекрыть, "если не будет перемен в вопросах Волынской резни".Кстати, неоднократно Польша заявляла о намерениях "построить самую мощную армию на континенте".По данным Минобороны России, на Украину приехало около 13 тысяч иностранных наемников. Самая большая группировка - из Польши: снайперы, штурмовики, руководители подразделений.Офицеры увольняются из армии, и воюют как добровольцы. Командиры рот, батальонов. Сидят в украинских штабах. Нарабатывают опыт современной войны.Только этот опыт может обернуться против самой Украины.Патронат над УкраинойВ 2022 году были заключены известные соглашения между Дудой и Зеленским.Зеленский готов был полностью сдать Украину Польше."Не должно быть границ между Украиной и Польшей!" - патетически восклицал в Раде Зеленский.А вся Рада послушно вскакивала и аплодировала.Сейчас ситуация другая. Но соглашения есть, они подписаны действующим президентом, возможно, ждут своего часа.Оккупация по прежнему возможна.Какие области Украины Польша считает "своими" ?Волынь: Ровно и Луцк.Три области Галиции: Ивано-Франковск, Львов, Тернополь.Гиена Европы опять изготовилась к прыжку.Но пока нельзя. Можно только бесконечно шпынять укроэлитных и получать от этого удовольствие. Да и рейтинг сразу растёт.Подождите, то ли ещё будет.Уже есть видео молодого украинца, который демонстрировал плевок поляка ему в лицо где-то на вокзале во Вроцлаве. Был потрясен.Это им ещё не дают в полную силу плевать. Подождите, украинцы."Русских они боятся, а нас ненавидят", - как сказала одна пожившая в Польше эмигрантка с Украины.Ну а президент Дуда благополучно отправился в США. На встречу со своим другом Дональдом Трампом, которому он так хорошо, удачно и вовремя помог на выборах в штате Пенсильвания.Интересные и малоизвестные факты из истории Польши - в статье Игоря Иваненко "Последний крестовый поход. Как Литва уступила Польше"*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

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