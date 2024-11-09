https://ukraina.ru/20241109/1058759113.html

Россия не собирается уничтожать Украину, поэтому не объявляет ей открытую войну: эксперт про задачи СВО

Россия не собирается уничтожать Украину, поэтому не объявляет ей открытую войну: эксперт про задачи СВО - 09.11.2024 Украина.ру

Россия не собирается уничтожать Украину, поэтому не объявляет ей открытую войну: эксперт про задачи СВО

Россия желает добиться от Украины статуса нейтральной и безядерной страны. Кроме того, там должно прийти к власти правительство, избранное законным способом

2024-11-09T07:25

2024-11-09T07:25

2024-11-09T07:25

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, офицер запаса, ветеран боевых действий Олег Шаландин.Комментируя слухи об отправке на СВО северокорейских военнослужащих, эксперт напомнил, что в соглашении между Москвой и Пхеньяном вполне ясно прописаны действия обоих государств в том случае, если кому-то объявят войну.В пример он привел Вторую мировую войну: если бы не было антигитлеровской коалиции, СССР был бы единственным ее победителем, который мог бы диктовать условия будущего миропорядка. Но тогда мы не могли обойтись без США и Великобритании, добавил эксперт.Подводя итог, Шаландин подчеркнул, что Россия не ставит целью уничтожение Украины как государства, она должна быть нейтральной и безядерной. Кроме того, указал эксперт, там должно прийти к власти правительство, избранное законным способом.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, координатор движения "Русский Союз" Алексей Кочетков упомянул, что помимо разговоров про "дружественную Украину", некоторые россияне за восстановление памятников Ленину, который создавал Украину даже вопреки мнению своих единомышленников.Кочетков напомнил, что даже Роза Люксембург протестовала против ленинской политики. Она не понимала, зачем Ленин создает все эти искусственные Украины, тем самым раскалывая и ослабляя русский пролетариат, рассказал политолог."Надо определиться, чем мы занимаемся: полицейской операцией или освободительным походом. Если мы проводим полицейскую операцию, то получается, что мы на Украине оккупанты, которые вторглись в чужую страну, и у нас нет никаких перспектив. А если мы проводим освободительный поход за единую и неделимую Россию, то причем тут Ленин?", — поделился рассуждениями Кочетков.Он также вспомнил, что в 2022 году российские военные долго не решались снимать украинские флаги в освобожденных городах. А сейчас Москва не решается оставить русские названия городов (Бахмут, Торецк, Покровск) только потому, что Украина сменила советские названия."В этом случае ни о какой Украине вообще не должно идти речи. Это русские земли, искусственные отторгнутые от тела русского государства людьми, которые не питали к нашему народу никаких теплых чувств.Нам надо восстановить историческую перспективу, и забыв про всяких Лениных и других террористов, мечтавших уничтожить нашу государственность ради своих фантастических идей", — заключил Кочетков.Подробнее об этом — в интервью Алексей Кочетков: Пока Южная Корея подставляет Польшу, Россия пытается победить "дружественную Украину"В интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков также высказал свою точку зрения по поводу целей специальной военной операции, но он рассмотрел этот вопрос с другой перспективы.“Давайте разберемся, какие цели преследует СВО: денацификация и демилитаризация. Мы можем сколько угодно убивать нацистов и насильно мобилизованных всушников. Но мы должны понимать, что огромное количество украинских граждан за пределами Украины сейчас находятся под этой тоталитарной проукраинской пропагандой Запада. Допустим, нынешнее поколение украинских беженцев не хочет воевать, но вирус этого проукраинского нацизма распространится на их детей”, — объяснил Скориков.По его словам, перепрошить этих людей можно только в том случае, если они будут физически находиться под контролем России.Более подробно о том, каким образом России следует поступать с украинцами — в интервью Иван Скориков: Если Россия не пустит украинцев на Ковчег, она столкнется с миллионной армией русофобовПолный текст интервью — Олег Шаландин: ВСУ хотят сдаться КНДР, Россия готовится форсировать Днепр, Европа боится выборов в США

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новости, украина, россия, москва, снг, вооруженные силы украины, сво, детали