https://ukraina.ru/20241102/1058562719.html

Пока народ кричит от боли, художник может стоять в стороне. Почему сербские СМИ ополчились на Кустурицу

Пока народ кричит от боли, художник может стоять в стороне. Почему сербские СМИ ополчились на Кустурицу - 02.11.2024 Украина.ру

Пока народ кричит от боли, художник может стоять в стороне. Почему сербские СМИ ополчились на Кустурицу

В одном из главных книжных магазинов российской столицы, в Доме книги на Арбате, сербский режиссер Эмир Кустурица 31 октября представил свой автобиографический роман-эссе, посвященный его другу, немецкому писателю Петеру Хандке

2024-11-02T08:30

2024-11-02T08:30

2024-11-02T10:40

эксклюзив

сербия

эмир кустурица

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александр вучич

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Перед полным залом зрителей режиссер ответил на вопросы о геополитике, о будущем США, о своем творчестве, восприятии времени, о боге, а также о том, должен ли художник быть голодным.За день до московского мероприятия на страницах самой авторитетной сербской газеты "Политика" в рубрике "Взгляд" появилась очередная публикация в рамках полемики, которую в сербском обществе вызвал ряд предельно честных статей Эмира Кустурицы, посвященных животрепещущим вопросам сербской действительности.Все началось с эссе, которое Кустурица опубликовал на портале "Искра" 10 августа, в разгар народных протестов против добычи литиевой руды в Сербии. Реализацию этого проекта сербские власти доверили мультинациональной компании Rio Tinto, известной пренебрежительным отношением к окружающей среде и здоровью населения тех стран, в которых действуют её проекты.Как тогда отметил Кустурица, вопрос добычи литиевой руды в Сербии из политической сферы сместился в экзистенциальную. Он выступил в защиту права каждого гражданина страны поднять голос против этого проекта, так как существует оправданная боязнь, что эксплуатация лития превратит большую часть Сербии из зеленой плодоносной страны в пустыню.Режиссер призвал воспринимать народ, взбунтовавшийся против добычи лития, не как инструмент в руках оппозиции для проведения очередной цветной революции, а как своего союзника, который остался без защиты.По его словам, народ не может быть идентифицирован как враг собственного государства. В данном случае народ чувствует, что теряет все, а человек, который так себя ощущает, "увеличивает свою деструктивную силу", полагает режиссер."Что эта масса делает, мы знаем по своему несчастному и величественному прошлому", — отметил Эмир Кустурица.Статья вызвала большой резонанс в обществе — считалось, что режиссер в конфликте, который вспыхнул между властями и населением из-за проекта Rio Tinto, принял сторону народа. Это стало поводом для критики со стороны провластных СМИ.Следующая статья Кустурицы, вызвавшая еще более бурную дискуссию в обществе, посвящена "творчеству" владельца телеканала "Пинк" Желько Митровича. С 1994 года, когда канал начал вещание, и до сегодняшнего дня ТВ "Пинк" стал одним из самых влиятельных медиаразвлекательных проектов в юго-восточной Европе.Желько Митрович первым в Сербии стал показывать на экране реалити-шоу. Во многом благодаря этому жанру он построил свою медиаимперию. Со временем в сербском обществе к данному типу передач появились многочисленные вопросы, связанные с их этической и ценностной составляющей. Неоднократно ставился вопрос о запрете подобного вещания, но этот запрос общества до сих пор не удовлетворен.Недавно Желько Митрович в Белграде приобрел здание бывшего кинотеатра "Одеон" и переделал его под театр. Премьерным показом на новой сцене в Белграде стал спектакль "Лю", названный по главному герою — принцу тьмы "Люциферу". В анонсе театрального представления говорится, что это "история про любовь, но также и вечную борьбу добра и зла".Именно этот спектакль оказался под ударом критики прославленного кинорежиссера. Кустурице не понравилось, каким образом Митрович в своем сценическом представлении обращается к идее бога. Этот образ на сцене примерят сам Желько Митрович, известный по прозвищу "Жекс". Например, он использует спецэффекты, чтобы показать, как он ходит по воде, отметил Кустурица."Значит, он не берет вне области религии или религиозной культуры идею, что Иисус Христос шагал по морю — он сам шагает по морю. У него в спектакле Дед Мороз тот, который обладает богоугодным голосом. Все атрибуты Бога берет на себя Жекс. Жекс сопротивляется гравитации, Жекс живет вне гравитации", - подчеркнул режиссер.В своем материале Кустурица перечислил все последствия, к которым привело систематичное воздействие телеканала Желько Митровича на сербское общество, включая общую деградацию человеческой сути и деконструкцию традиционной системы ценностей, на которой зиждилось сербское национальное самосознание.Статью Кустурицы перепечатало огромное количество сербских порталов, ее прочло большое количество пользователей интернета, так как она предельно четко отразила их собственное отношение к феномену Желько Митровича. Но это не понравилось самому медиамагнату, чья телевизионная империя является одним из столпов, на которые опирается действующий сербский режим.На Кустурицу посыпался шквал "разоблачительных" публикаций и комментариев приближенных к правящей партии экспертов, а сам Митрович вместо ответа смонтировал с помощью искусственного интеллекта довольно топорное видео, в котором режиссер якобы дает интервью с критикой самого себя. Травля Кустурицы дошла до того, что в соцсетях появился пост с "надгробием" прославленного кинематографиста, на котором годом смерти значится 2027 – год, когда в Сербии должен заработать рудник лития Rio Tinto.Связи Кустурицы с Россией тоже не остались вне поле зрения его критиков. Колумнист "Политики", профессор социологии на философском факультете Университета в Белграде Владимир Вулетич в тексте от 30 октября в полушутливом, полуироничном тоне пишет, что Кустурица взялся за критику Желько Митровича, как только вернулся "из командировки в Россию" (название фильма Кустурицы – "Папа в командировке", - Ред.).Поэтому, иронизирует автор, можно подумать, что на всю эту критику деятельности любимого режимного телевизионщика прославленного режиссера сподвигли русские. На что это Кремлю? - задается вопросом Вулетич. На то, чтобы сделать из Кустурицы нового лидера пророссийской оппозиции, высмеивает автор то ли режиссера, то ли Кремль, то ли тех, кто мог бы видеть в художнике национального лидера."Когда русские увидели, что на стороне оппозиции не осталось ни одного хотя бы малость нормального и нескомпрометированного лидера, они решили внедрить своего человека. Он не только влиятелен, но и прославлен, а обезглавленным ненавистникам действующих властей любой новый лидер пригодился бы", - написал Вулетич, напоминая, что Кустурица уже пользуется поддержкой русофильской оппозиции, и теперь его должен поддержать прозападный сербский оппозиционный блок.Почему кампания против Кустурицы в сербском медийном пространстве никак не прекратится? Неужели сербские власти действительно опасаются того сценария, который в ироничном ключе описал колумнист влиятельной сербской газеты?По мнению сербского историка литературы, профессора филологического факультета Белградского университета и бывшего генерального директора газеты "Политика" Мило Ломпара, кампания против Эмира Кустурицы продиктована желанием властей оказать сопротивление каждому, кто препятствует их намерению реализовать проект Rio Tinto."Президент Сербии Александр Вучич, руководствуясь либо собственным, либо каким-то другим интересом, очевидно, не может не претворить в жизнь этот проект. Вот и все. Кустурица раньше выступал против эксплуатации никеля в Сербии. Он тогда публично об этом говорил, и тогдашнее правительство во главе с Воиславом Коштуницей отказало британской компании, которая запрашивала разрешение на разработку никеля на западе страны", - рассказал Ломпар в интервью Украина.ру.Потом Кустрица оказался под ударом из-за того, что он поднял голос против целенаправленного упрощения цивилизационных стандартов, продолжил Ломпар. Смысл этого процесса не в упрощении сербской действительности, а из-за того, что только в таком виде она может закрыть глаза перед беспрекословным выполнением интересов коллективного Запада, вернее США, уточнил эксперт."Кустурица восстал против тривиализации публичной сцены, которой занимается Митрович. На самом деле он восстал против намерения переделать общественное пространство исходя с учетом проекции американских интересов. Среди них – сдача Косово и Метохии, превращение государства в колонию США и изменение военной и политической позиции Сербии по отношению к России", - отметил Ломпар.По его словам, серия нападок на Кустурицу в соцсетях и СМИ наглядно показала настоящую природу сербского режима, который не терпит никаких высказываний, отличающихся от его собственной позиции, несмотря на то исходят ли они со стороны прозападных или пророссийских общественных деятелей, подчеркнул Ломпар."Многие общественные деятели уже почувствовали на собственной коже возмездие сербских властей, но в случае Кустурицы это очень заметно, так как речь идет о личности, которая известна в мировых масштабах", - рассказал Мило Ломпар.Если сербские власти действительно опасаются того, что гордость нации, всемирно известный режиссер Эмир Кустурица благодаря своему авторитету и прорусскости может стать своеобразным новым духовным, а может быть и политическим лидером нации, им надо прекратить травлю против него. В противном случае собственными руками могут слепить того, кого им никак не хотелось бы видеть сейчас в раздираемом противоречиями сербском обществе – оппозиционного лидера, способного вдохновить массы.Действительно, в мире искусства художник имеет право на неприкосновенность. Но художник, которого его народ выбирает своим духовным лидером, даже независимо от того хочет ли он этого или нет, не может стоять в стороне, пока его народ кричит от боли. Неизвестно, какую роль примерил бы на себе сам Кустурица. Он этого уточнять не стал.Больше о российско-сербских отношениях в материале У Вучича всегда был только один стул. Почему президент Сербии подписал антироссийскую декларацию

https://ukraina.ru/20240917/1057505207.html

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