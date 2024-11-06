https://ukraina.ru/20241106/1058674296.html

Мосийчук* дал совет Зеленскому, как лучше подлизаться к Трампу

Мосийчук* дал совет Зеленскому, как лучше подлизаться к Трампу - 06.11.2024 Украина.ру

Мосийчук* дал совет Зеленскому, как лучше подлизаться к Трампу

Экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук* предложил Владимиру Зеленскому быть последовательным и прежде, чем подхалимничать перед получившим главное кресло США Дональдом Трампом, устранить его недоброжелателей на Украине

2024-11-06T13:05

2024-11-06T13:05

2024-11-06T13:05

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Пару дней назад депутат Верховной рады Александр Дубинский, который с ноября прошлого года находится в СИЗО по обвинению в госизмене, обратился к Зеленскому в своем телеграм-канале, комментируя слова последнего об окончании конфликта на Украине."В интервью южнокорейским медиа Величайший (так Дубинский саркастично называет Зеленского. - Ред.) с апломбом заявил, что если [кандидат в президенты США Дональд] Трамп захочет остановить войну - у него не получится.<...> Не знаю, что там получится или не получится у Трампа, но уже сейчас Величайший не может даже стабилизировать фронт. Я уже не говорю о каком-то возврате территории. То есть, дядя, не получается ничего сейчас у тебя. Ни-че-го", - написал Дубинский.По предварительным данным, Трамп побеждает на президентских выборах в США-2024. Владимир Зеленский уже поздравил его с этим, написав в своих соцсетях, что ценит "приверженность президента Трампа подходу "мир через силу" в глобальных вопросах. Это именно тот принцип, который может практически приблизить справедливый мир на Украине. Я надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь".Зеленский добавил, что "с нетерпением ждет возможности лично поздравить президента Трампа и обсудить пути укрепления стратегического партнерства Украины с Соединенными Штатами".Все последнее время представители киевского режима открыто выступали за Харрис, отмечая, что только в случае ее победы, Киев продолжит получать военную помощь от США.В конце сентября мировые СМИ обратили внимание на то, что Зеленский сжег последний республиканский мост. Дело в том, что на заводе по производству боеприпасов в Пенсильвании он не только открыто агитировал за Харрис, но и критиковал Трампа.И тот отреагировал, сказав, что Украины больше нет, а Зеленский - "величайший продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает к нам, он уезжает обратно с 60 миллиардами долларов".Другие темы: Безуглая заявила, что Сырский готовит вывод ВСУ из Курской области. Он ответил.

https://ukraina.ru/20241102/1058589871.html

https://ukraina.ru/20241106/1058670976.html

https://ukraina.ru/20240926/1057698241.html

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новости, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада, сизо, вооруженные силы украины, выборы, президентские выборы, игорь мосийчук