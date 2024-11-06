Мосийчук* дал совет Зеленскому, как лучше подлизаться к Трампу
Экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук* предложил Владимиру Зеленскому быть последовательным и прежде, чем подхалимничать перед получившим главное кресло США Дональдом Трампом, устранить его недоброжелателей на Украине
"Думается мне, что перед тем как просить Дональда Трампа о личной встрече, Владимир Зеленский должен немедленно освободить из Лукьяновского СИЗО Александра Дубинского и упрятать туда своего [грубый синоним слова лизоблюд] Вову Петрова (блогер, обливавший Трампа грязью. - Ред.) Тогда за встречу быстрее и дешевле договориться получится!" - написал Мосийчук*.
Пару дней назад депутат Верховной рады Александр Дубинский, который с ноября прошлого года находится в СИЗО по обвинению в госизмене, обратился к Зеленскому в своем телеграм-канале, комментируя слова последнего об окончании конфликта на Украине.
"В интервью южнокорейским медиа Величайший (так Дубинский саркастично называет Зеленского. - Ред.) с апломбом заявил, что если [кандидат в президенты США Дональд] Трамп захочет остановить войну - у него не получится.<...> Не знаю, что там получится или не получится у Трампа, но уже сейчас Величайший не может даже стабилизировать фронт. Я уже не говорю о каком-то возврате территории. То есть, дядя, не получается ничего сейчас у тебя. Ни-че-го", - написал Дубинский.
2 ноября, 13:27"Дядя, не получается у тебя" даже с фронтом: Дубинский из СИЗО обратился к ЗеленскомуДепутат Верховной рады Александр Дубинский, который с ноября прошлого года находится в СИЗО по обвинению в госизмене, обратился к Владимиру Зеленскому в своем телеграм-канале. Поводом послужили слова последнего об окончании конфликта на Украине
По предварительным данным, Трамп побеждает на президентских выборах в США-2024. Владимир Зеленский уже поздравил его с этим, написав в своих соцсетях, что ценит "приверженность президента Трампа подходу "мир через силу" в глобальных вопросах. Это именно тот принцип, который может практически приблизить справедливый мир на Украине. Я надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь".
Зеленский добавил, что "с нетерпением ждет возможности лично поздравить президента Трампа и обсудить пути укрепления стратегического партнерства Украины с Соединенными Штатами".
В конце сентября мировые СМИ обратили внимание на то, что Зеленский сжег последний республиканский мост. Дело в том, что на заводе по производству боеприпасов в Пенсильвании он не только открыто агитировал за Харрис, но и критиковал Трампа.
И тот отреагировал, сказав, что Украины больше нет, а Зеленский - "величайший продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает к нам, он уезжает обратно с 60 миллиардами долларов".
26 сентября, 11:27"Украины больше нет": Трамп обвинил Зеленского в нежелании вовремя "немного сдаться"Выступая на очередном предвыборном митинге, кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что "Украины больше нет", а виной тому оказалось нежелание Владимира Зеленского в 2022 году заключить "плохую сделку" и давление со стороны президента и вице-президента Джо Байдена и Камалы Харрис