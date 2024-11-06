Мосийчук* дал совет Зеленскому, как лучше подлизаться к Трампу - 06.11.2024 Украина.ру
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Мосийчук* дал совет Зеленскому, как лучше подлизаться к Трампу
Мосийчук* дал совет Зеленскому, как лучше подлизаться к Трампу - 06.11.2024 Украина.ру
Мосийчук* дал совет Зеленскому, как лучше подлизаться к Трампу
Экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук* предложил Владимиру Зеленскому быть последовательным и прежде, чем подхалимничать перед получившим главное кресло США Дональдом Трампом, устранить его недоброжелателей на Украине
2024-11-06T13:05
2024-11-06T13:05
новости
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дональд трамп
владимир зеленский
александр дубинский
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сизо
вооруженные силы украины
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Пару дней назад депутат Верховной рады Александр Дубинский, который с ноября прошлого года находится в СИЗО по обвинению в госизмене, обратился к Зеленскому в своем телеграм-канале, комментируя слова последнего об окончании конфликта на Украине."В интервью южнокорейским медиа Величайший (так Дубинский саркастично называет Зеленского. - Ред.) с апломбом заявил, что если [кандидат в президенты США Дональд] Трамп захочет остановить войну - у него не получится.&lt;...&gt; Не знаю, что там получится или не получится у Трампа, но уже сейчас Величайший не может даже стабилизировать фронт. Я уже не говорю о каком-то возврате территории. То есть, дядя, не получается ничего сейчас у тебя. Ни-че-го", - написал Дубинский.По предварительным данным, Трамп побеждает на президентских выборах в США-2024. Владимир Зеленский уже поздравил его с этим, написав в своих соцсетях, что ценит "приверженность президента Трампа подходу "мир через силу" в глобальных вопросах. Это именно тот принцип, который может практически приблизить справедливый мир на Украине. Я надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь".Зеленский добавил, что "с нетерпением ждет возможности лично поздравить президента Трампа и обсудить пути укрепления стратегического партнерства Украины с Соединенными Штатами".Все последнее время представители киевского режима открыто выступали за Харрис, отмечая, что только в случае ее победы, Киев продолжит получать военную помощь от США.В конце сентября мировые СМИ обратили внимание на то, что Зеленский сжег последний республиканский мост. Дело в том, что на заводе по производству боеприпасов в Пенсильвании он не только открыто агитировал за Харрис, но и критиковал Трампа.И тот отреагировал, сказав, что Украины больше нет, а Зеленский - "величайший продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает к нам, он уезжает обратно с 60 миллиардами долларов".Другие темы: Безуглая заявила, что Сырский готовит вывод ВСУ из Курской области. Он ответил.
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новости, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада, сизо, вооруженные силы украины, выборы, президентские выборы, игорь мосийчук
Новости, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Верховная Рада, СИЗО, Вооруженные силы Украины, выборы, президентские выборы, Игорь Мосийчук

Мосийчук* дал совет Зеленскому, как лучше подлизаться к Трампу

13:05 06.11.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ігор МосійчукИгорь Мосийчук
Игорь Мосийчук - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ігор Мосійчук
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Экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук* предложил Владимиру Зеленскому быть последовательным и прежде, чем подхалимничать перед получившим главное кресло США Дональдом Трампом, устранить его недоброжелателей на Украине

"Думается мне, что перед тем как просить Дональда Трампа о личной встрече, Владимир Зеленский должен немедленно освободить из Лукьяновского СИЗО Александра Дубинского и упрятать туда своего [грубый синоним слова лизоблюд] Вову Петрова (блогер, обливавший Трампа грязью. - Ред.) Тогда за встречу быстрее и дешевле договориться получится!" - написал Мосийчук*.

Пару дней назад депутат Верховной рады Александр Дубинский, который с ноября прошлого года находится в СИЗО по обвинению в госизмене, обратился к Зеленскому в своем телеграм-канале, комментируя слова последнего об окончании конфликта на Украине.
"В интервью южнокорейским медиа Величайший (так Дубинский саркастично называет Зеленского. - Ред.) с апломбом заявил, что если [кандидат в президенты США Дональд] Трамп захочет остановить войну - у него не получится.<...> Не знаю, что там получится или не получится у Трампа, но уже сейчас Величайший не может даже стабилизировать фронт. Я уже не говорю о каком-то возврате территории. То есть, дядя, не получается ничего сейчас у тебя. Ни-че-го", - написал Дубинский.
Зеленский Дубинский
2 ноября, 13:27
"Дядя, не получается у тебя" даже с фронтом: Дубинский из СИЗО обратился к ЗеленскомуДепутат Верховной рады Александр Дубинский, который с ноября прошлого года находится в СИЗО по обвинению в госизмене, обратился к Владимиру Зеленскому в своем телеграм-канале. Поводом послужили слова последнего об окончании конфликта на Украине
По предварительным данным, Трамп побеждает на президентских выборах в США-2024. Владимир Зеленский уже поздравил его с этим, написав в своих соцсетях, что ценит "приверженность президента Трампа подходу "мир через силу" в глобальных вопросах. Это именно тот принцип, который может практически приблизить справедливый мир на Украине. Я надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь".
Зеленский добавил, что "с нетерпением ждет возможности лично поздравить президента Трампа и обсудить пути укрепления стратегического партнерства Украины с Соединенными Штатами".
Зеленский и Трамп
12:10
Зеленский поздравил Трампа, а тот - "решительного парня" ВэнсаВладимир Зеленский поздравил кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа с победой на выборах президента США-2024
Все последнее время представители киевского режима открыто выступали за Харрис, отмечая, что только в случае ее победы, Киев продолжит получать военную помощь от США.
В конце сентября мировые СМИ обратили внимание на то, что Зеленский сжег последний республиканский мост. Дело в том, что на заводе по производству боеприпасов в Пенсильвании он не только открыто агитировал за Харрис, но и критиковал Трампа.
И тот отреагировал, сказав, что Украины больше нет, а Зеленский - "величайший продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает к нам, он уезжает обратно с 60 миллиардами долларов".
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26 сентября, 11:27
"Украины больше нет": Трамп обвинил Зеленского в нежелании вовремя "немного сдаться"Выступая на очередном предвыборном митинге, кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что "Украины больше нет", а виной тому оказалось нежелание Владимира Зеленского в 2022 году заключить "плохую сделку" и давление со стороны президента и вице-президента Джо Байдена и Камалы Харрис
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НовостиУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийВерховная РадаСИЗОВооруженные силы Украинывыборыпрезидентские выборыИгорь Мосийчук
 
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