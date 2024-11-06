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Президент США и Украина, налёты и обстрелы. Главное на Украине на 13:00 6 ноября

Президент США и Украина, налёты и обстрелы. Главное на Украине на 13:00 6 ноября - 06.11.2024 Украина.ру

Президент США и Украина, налёты и обстрелы. Главное на Украине на 13:00 6 ноября

Выборы президента США обеспокоили украинских политиков и политизированных обывателей, многие попытались рассмотреть перспективы Украины при возвращении Дональда Трампа в Белый дом

2024-11-06T13:00

2024-11-06T13:00

2024-11-06T14:09

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"Наша электоральная ситуация выглядит точно так же. Половина страны молчит в вопросах внутренних политики и повестки. А они никуда не делись, эти вопросы", — заметил депутат Верховной рады от "Слуги народа" Максим Бужанский.По его мнению, политика трампистов в отношении Киева будет более прагматичной. Потому-то, заметил Бужанский, Трамп является "классическим капиталистом".Другой депутат — находящийся в СИЗО Александр Дубинский, тоже присмотрелся к последствиям президентских выборов в США, но в философско-правовом ракурсе."Потеря независимости и суверенитета - это когда судьба страны зависит от результатов выборов в другом государстве. Это когда от выборов в своей стране настолько ничего не зависит, что их вообще нет. Это когда законы в стране принимают люди, которые сами себя от действия этих законов освобождают. Когда вместо информации, в стране пропаганда", - констатировал Дубинский.Он крайне негативно оценил состояние свобод и демократии на Украине и заметил, что сейчас собственную жизнь человеку нужно выкупать за деньги. Видимо, Дубинский намекнул на громкие коррупционные скандалы, связанные с оформлением инвалидности и документов, освобождающих уклонистов от насильственной мобилизации."Потеря суверенитета государства - это и тогда, когда принадлежность к государству делает человека несвободным и обязанным. Когда гражданство - это наличие обязанностей и полное отсутствие прав. Когда обязанности, в конечном счете, оказываются обязанностью умереть", - отметил депутат ВР.Он также заметил, что потеря суверенитета всегда сопровождается культом войны и смерти, который пытаются внедрить даже в головы детей. Потеря суверенитета, по мнению Дубинского, это когда человек не может выйти из отношений с государством.Констатируя полную зависимость Украины от внешней помощи, он также отметил, что война является самым удобным поводом сохранять систему управления, но не сохранять жизни и территории. При этом государство отождествляется с фамилией, а не с историей, людьми и будущим."Население потерявшей суверенитет страны превращается в ее собственность, которая уже выкуплена внешними кредиторами. Когда эти кредиторы определяют жизненные перспективы порабощенных граждан. Кому выучить языки и пополнить генофонд других стран, а кому умереть в мясорубке и пойти на органы", - написал Дубинский.Пока выходили ночные и утренние комментарии украинских наблюдателей, в президентских канцеляриях готовились вписать нужную фамилию в поздравительные адреса."Макарон поздравил Трампа с победой. Напомню, накануне тот же Макрон сказал: "Насколько я информирован, я не думаю, что Дональд Трамп станет президентом Соединённых Штатов Америки". Видимо, те же информаторы, что и по Украине, да, Эммануэль?", - иронично заметила в своём телеграм-канале официальный представители МИД России Мария Захарова. По её мнению, президенту Франции надо менять источники информации.Тем временем официальный Париж разъяснял своим гражданам причины дефицита бюджета при сокращении госрасходов на фоне сокращённой, но весьма существенной помощи Киеву. Об этом писала французская пресса.Следили за французским вкладом в ход конфликта и российские наблюдатели. В частности, телеграм-канал "Военный осведомитель" заметил, что французская компания Thales подписала меморандум о взаимопонимании с неназванной украинской компанией о совместном производстве ракет для борьбы с БПЛА."В будущем обе стороны рассчитывают на углубление сотрудничества и проведение передачи технологий и оборудования для производства компонентов", – заявил украинский министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин.По мнению "Военного осведомителя", вероятнее всего производиться будут 70-мм ракеты FZ275 с полуактивной лазерной головкой, аналогичные используемым ВСУ. Также был заключен меморандум о взаимопонимании с Литвой по производству систем РЭБ, БПЛА и их компонентов.Владимир Зеленский тоже поспешил поздравить Дональда Трампа с победой на выборах. Он сделал это в аккаунте в социальной сети, где ранее нахваливал Джо Байдена, Камалу Харрис и других представителей враждебной трампистам Демпартии."Поздравляю Дональда Трампа с впечатляющей победой на выборах!", - как ни в чём не бывало написал Зеленский, припомнив позитив встреч и снова обозначив надежду на помощь Вашингтона.Налёты и обстрелыМинобороны Росси сообщило утром 6 ноября, что за минувшую ночь пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Российскими дежурными средствами ПВО два украинских беспилотника был уничтожены над территорией Курской области и один - над Орловской областью.Также продолжали поступать сводки Минобороны из зоны СВО и КТО в Курской области. Ежесуточные потери (санитарные и убитыми) украинских интервентов и приданных им наёмников в сводках исчисляются сотнями. Потери ВСУ в военной технике на курской земле скоромнее, что может объясняться, по мнению комментаторов в соцсетях, требованиями Минобороны к подтверждению потерь противника.Среди очередных освобождённых населённых пунктов ДНР в сообщении Минобороны появились Максимовка и Антоновка. Первую освободили подразделения группировки войск "Восток", вторую - подразделения Южной группировки войск российской армии.Губернатор Курской области Алексей Смирнов в своём телеграм-канале с утра 6 ноября не сообщал об обстрелах и сигналах ракетной опасности. Он опубликовал информацию о пунктах выдачи гуманитарной помощи."Жителям пострадавших районов Курской области оказывается всесторонняя поддержка", - заверил губернатор.Смирнов рассказал также о планах восстановления после освобождения Курской области от врага. по его словам, уже сейчас совместно с правительством РФ разрабатывается профильная программа. Её подготовку губернатор обсудил с главой Минстроя РФ Иреком Файзуллиным и замминистра финансов РФ Павлом Кадочниковым.Продолжается работа по выдаче жилищных сертификатов переселенцам из приграничных районов. На эти цели из федерального бюджета направлено 14,5 млрд рублей. Сертификаты получили около 2,5 тысяч семей, чьи дома располагались в зоне интенсивных обстрелов, в том числе оказавшиеся разрушенными. На восстановление и компенсацию за утраченное жильё в приграничье Курской области понадобится более 100 млрд рублей.Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале также не сообщил о новых обстрелах, атаках дронов и тому подобном, что прежде фиксировалось ежедневно. Сославшись на информацию представительства ДНР в СЦКК, Кулемзин сообщил, что за минувшие сутки дважды открывали огонь по нашему городу. В частности, по мирным жителям Петровского района Донецка было выпущено четыре снаряда НАТОвского калибра 155 мм.Официальный телеграм-канал губернатора Белгородской области сообщил о нанесённых ВСУ ударах по региону за прошедшие сутки. В частности, город Белгород атакован беспилотником самолётного типа - пострадали два мирных жителя. Повреждены 40 квартир, 24 автомобиля и объект торговли."В Белгородском районе сёла Нечаевка, Никольское, Репное, Чайки и Ясные Зори атакованы 5 БПЛА, два из которых сбиты системой ПВО. Повреждены частный дом и легковой автомобиль", - сообщил Вячеслав Гладков.По хутору Казачье-Рудченское в Борисовском районе ВСУ произведён один обстрел с применением семи боеприпасов. Обошлось без пострадавших и разрушений. Также без последствий тем же количеством боеприпасов и одного беспилотника были обстреляны хутора Плотвянка и Старый в Волоконовском районе.В многострадальном Грайворонском муниципальном округе по сёлам Дроновка, Козинка, Мокрая Орловка и Новостроевка-Вторая выпущены 14 боеприпасов в ходе трёх обстрелов. Также отмечена атака одного беспилотника. Обошлось без пострадавших и разрушений.В Краснояружском районе артиллерийским обстрелам и атакам БПЛА подверглись посёлок Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка и Староселье. Пострадавших и разрушений в итоге не зафиксировано. Аналогично – после обстрела села Вышние Пены в Ракитянском районе, а также после атаки беспилотника села Крюково в Яковлевском муниципальном округе."В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Муром и Нехотеевка выпущено 2 боеприпаса в ходе 2 обстрелов и совершены атаки с помощью 4 беспилотников. Ранены два мирных жителя. Женщина, пострадавшая в результате атаки дрона, госпитализирована в городскую больницу №2 г. Белгорода. Ещё одна женщина, которая была ранена в результате обстрела, проходит лечение в областной клинической больнице. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается. Повреждены 4 квартиры в 4 МКД, 7 частных домовладений, 6 автомобилей, объект торговли и газопровод", - рассказал Гладков.Первую атаку украинского БПЛА на Каспийск прокомментировал губернатор Дагестана Сергей Меликов. Он сообщил, что утром средствами ПВО над городом беспилотник уничтожен."Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. Работает оперативный штаб, нахожусь на постоянной связи с ответственными органами. Хочу заверить, что все решения будут приниматься своевременно для безопасности жителей республики", - заверил губернатор.Он также провёл совещание по актуальным вопросам обеспечения безопасности в Дагестане в связи с последними событиями, сообщила администрация Каспийска. Меликов заверил, что ситуация в регионе стабильная и контролируемая."Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего, жителям республики ничего не угрожает. Усилен режим безопасности на гражданских и военных объектах, - сказано в официальном сообщении. - В ходе заседания так же обсудили работу с обращениями граждан в социальных сетях".Также об итогах выборов в США - в материале Ростислава Ищенко После праздника демократии. Что ждет Россию в результате выборов президента США на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241106/1058662773.html

https://ukraina.ru/20241106/1058670672.html

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хроники, эксклюзив, украина, курская область, сша, дональд трамп, александр дубинский, максим бужанский, вооруженные силы украины, минобороны, верховная рада