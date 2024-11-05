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"Республика Команча" без команчей. Но с лемками

"Республика Команча" без команчей. Но с лемками - 05.11.2024 Украина.ру

"Республика Команча" без команчей. Но с лемками

5 ноября 1918 года представители более 30 сёл Восточной Лемковщины провозгласили свою республику. Она, в отличие от созданной через месяц "Русской Народной Республики Лемков", считала себя частью ЗУНР

2024-11-05T08:08

2024-11-05T08:08

2024-11-05T08:08

история

1918 г

австро-венгрия

карпаты

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история

западная украина

россия

чехословакия

рада

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Часть русинского народа, проживавшая в Карпатах и называвшая себя "лемками", на протяжении веков была разделена между разными государствами. Однако после того, как в состав Австрийской империи была включена сначала Венгрия, а потом и Галичина, разделявшие лемков границы из государственных стали административными.Любопытно, что ещё до разделов Польши можно проследить отдельные миграции лемков в Россию. Так, например, в середине 40-х годов XVIII века из лемковского села Бортного в Российскую империю переселился Степан Бортнянский, отец выдающегося русского композитора Дмитрия Бортнянского.Хотя к концу XIX — началу ХХ века идеи украинского национализма проникли и в лемковские сёла на территории Галичины, значительная часть лемков — в первую очередь православные — ориентировалась на Россию. Показательно, что в начале XX века на Лемковщине было пять бурс, четыре из которых были русофильскими, и лишь одна — украинофильской.19 октября 1918 года украинские политики Австро-Венгрии на заседании Украинского национального совета во Львове провозгласили Западную Украину "украинской национальной территорией", на которой должно быть создано украинское государство.Первые шаги в этом направлении были сделаны только 1 ноября, когда Украинские Сечевые Стрельцы захватили власть во Львове и большинстве городов Восточной Галичины, и провозгласили создание Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР).Лемковщина оказалась меж двух огней.К тому времени край уже был расколот в отношении того, какое будущее ему выбрать. Предводители лемков понимали, что столь небольшая территория не может претендовать на полную независимость.Польшу в качестве такого государства осенью 1918 года лемки не рассматривали. Большинство из них выступало за присоединение к России — на этих позициях стояли уездные Русские Рады в Крынице, Гладишеве и Снетнице. 5 декабря 1918 года именно эти Русские Рады провозгласили создание "Русской Народной Республики Лемков", которая выразила волю к объединению с Россией.Русская Рада была создана и в городе Санок, её возглавил адвокат Александр Савюк. В феврале 1917 Савюк был осуждён австро-венгерским судом к смертной казни за свою русофильскую деятельность во время оккупации Санока русскими войсками, однако исполнение приговора было отложено на время рассмотрения апелляции.Однако никакой деятельности в Санокском уезде ориентированные на Россию лемки в ноябре 1918 года не вели. Сам город был под контролем польской администрации, тут стояли польские войска. А население русинских сёл этого самого восточного уезда Лемковщины было настроено проукраински. Главную роль в этом сыграли греко-католические священники.3 ноября 1918 года отец Пантелеймон Шпилька получил из Львова прокламацию о создании ЗУНР. В тот же день Шпилька созвал сельское вече в местной школе, на котором зачитал этот документ. 4 ноября из 33 окрестных сёл в Великий Вислок прибыли уже более 70 делегатов, среди которых также было немало греко-католических священников.Именно на этом вече 5 ноября 1918 года была основана Уездная Украинская Национальная Рада и провозглашено создание "Восточно-Лемковской республики", известной также как "Республика Команча", поскольку в этом селе находился её главный штаб обороны.На вече также было принято решение о вхождении республики в состав ЗУНР. В состав Рады были включены все присутствовавшие делегаты, а её главой был избран сам Пантелеймон Шпилька. Главой Уездного Комиссариата (правительства) стал учитель из Нижнего Вислока Григорий Судомир, а комендантом милиции — бывший фельдфебель австро-венгерской армии Андрей Кир из села Команча."Республика Команча" имела явные признаки "семейного предприятия". Так, фактическим руководителем Главной управы (президиума) Уездной Украинской Национальной Рады был Теодор Шпилька — родной брат Пантелеймона Шпильки. Заседала управа в приходском доме Великого Вислока, в котором жил и сам отец Пантелеймон.При этом республика с самого начала считала себя частью ЗУНР, а своё самоуправление — временным.К примеру, на печати её правительства была надпись "Комиссариат уезда Санокского в Великом Вислоке", главу Комиссариата решением Уездной Украинской Национальной Рады обязывали в кратчайшее время принять присягу от всех служащих на верность "Украинской Державе", а назначенный Радой судья Иван Куцыла (уроженец Коломыи) выносил приговоры от имени "Украинской Республики".Первые официальные контакты между представителями ЗУНР и "Восточно-Лемковской республики" состоялись в начале декабря, когда представители последней прибыли в Стрый.Польский историк Тадеуш Анджей Ольшанский обратил внимание на тот факт, что лемки, ища поддержки в Стрые, не пытались объединиться с расположенными ближе властными структурами ЗУНР в Лютовисках или Балигроде. По мнению исследователя, в основе этого были межэтнические и социальные факторы: чувство "превосходства" лемков по отношению к другой восточнославянской группе — бойкам, а также недоверие местных крестьян к чиновникам в Балигроде — преимущественно "городским панам".Руководство "Республики Команча" даже не пытался создать какие-то регулярные вооружённые подразделения из самих лемков — хотя сёлах республики было более 18 тысяч жителей, из которых около 800 входили в местные группы самообороны.20 декабря 1918 года Пантелеймон Шпилька и студент Юлий Назаревич отправились в Будапешт, где надеялись сагитировать на службу в Лемковщину бывших военнослужащих австро-венгерской армии, находящихся на демобилизационных пунктах. Но даже при содействии консула ЗУНР в Будапеште Ярослава Биберовича Шпильке удалось навербовать только 12 сержантов и унтер-офицеров. Зато Биберович на первое время решил вопрос денежного содержания военных, выделив Шпильке 10 тысяч австрийских крон, и пообещав прислать ещё.В конце декабря 1918 года в греко-католическом храме Великого Вислока прибывшие военные присягнули на верность "Украинской Державе".Пантелеймон Шпилька послал одного из унтер-офицеров за оружием и боеприпасами в Стрый. После нескольких дней переговоров лишь после вмешательства полковника Григория Козака окружное командование Украинской Галицкой Армии выделило для военной жандармерии "Республики Команча" 100 винтовок с патронами и другую амуницию. Однако на обратном пути украинский комендант села Лютовиска отобрал транспорт с оружием.Денег на зарплаты чиновникам и регулярные поездки Пантелеймона Шпильки за границу практически не было.Как отмечал доктор Богуслав Прах из Украинского католического университета во Львове, бедное население Лемковщины не имело возможности делать взносы в кассу республики, а вновь созданные налоговое и таможенное управления практически не приносили средств.Готовность финансово поддержать власти "Республики Команча" высказывали местные евреи, но Пантелеймон Шпилька поначалу отказывался воспользоваться этим предложением по политическим причинам.Однако в середине января 1919 года члены Управы встретились с представителями еврейской общины. Те обязались предоставить список еврейских семей, которые будут платить налог местной власти, с определением денежных квот и графиком выплат. Такой список был предоставлен 20 января 1919 года, но денег от евреев "Республика Команча" получить не успела.23 января 1919 года польские власти приступили к ликвидации "Республики Команча".Это была скорее полицейская, чем войсковая операция, в которой принимали участие лишь около 300 польских военнослужащих. Вислок был занят без сопротивления, и только в Команче дошло до вооружённых столкновений.Как иронично отмечают польские историки, в этом селе позже был обнаружен "лемковский бронепоезд" — состав из нескольких пассажирских вагонов, стены которых были укреплены кирпичами. Однако в противостоянии поляками это чудо техники не использовалось, а 350 лемков, из которых только 120 имели огнестрельное оружие, разбежались при виде поезда с подразделениями регулярной польской армии.Команча была занята поляками 24 января, а на следующий день они взяли под контроль железнодорожную станцию в селе Лупков на границе с Чехословакией — главную цель операции.27 января 1919 года, после занятия польскими войсками села Прелуки, "Республика Команча" прекратила своё существование.За поимку Пантелеймона Шпильки польские власти назначили, однако тому удалось бежать на территорию Чехословакии.В межвоенные годы Шпилька служил священником в Подкарпатской Руси (ныне Закарпатская область Украины). После Второй мировой войны он оказался в немецком Регенсбурге, а в 1949 году выехал в Канаду, где в следующем году умер в городе Виннипег.После ликвидации "Республики Команча" в конце января 1919 года командира чехословацкого гранизона в Кошице полковника Шебла посетила делегация лемков. Они передали ему просьбу присоединить "Галицкую Лемковщину" (территорию между реками Санок и Попрад с железной дорогой Сандел-Санок) к Чехословакии.А Русская Народная Рада в Пряшеве 31 января 1919 провозгласила себя единственной законной представительницей лемков с обеих сторон Карпат, то есть бывших северных комитатов Венгерской короны (ныне Словакия) и южных уездов Галичины.Однако власти Чехословакии не собирались конфликтовать с Польшей ещё и из-за лемков — им и проблем с Тешином вполне хватало. Просьбу лемков о присоединении к Чехословакии их этнических территорий, доставшихся Польше, отклонила мирная конференция в Париже.Лемки опять оказались разделены государственными границами, а после переселения 1944-1946 годов и "Операции Висла" в 1947-м с польской стороны Карпат их практически не осталось.

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история, 1918 г, австро-венгрия, карпаты, польша, западная украина, россия, чехословакия, рада, галичина, гражданская война, зунр