https://ukraina.ru/20241104/1058535352.html

Выдрин: Конституцию отвергли — войну получили, а “Вовина тысяча” уже не спасет

Выдрин: Конституцию отвергли — войну получили, а “Вовина тысяча” уже не спасет - 04.11.2024 Украина.ру

Выдрин: Конституцию отвергли — войну получили, а “Вовина тысяча” уже не спасет

В мире нет случаев, когда разрушение собственной конституции не заканчивалось разрушением страны, а новая программа Зеленского — лишь попытка спастись

2024-11-04T06:20

2024-11-04T06:20

2024-11-04T06:20

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Такое мнение в интервью изданию высказал политолог, публицист Дмитрий Выдрин.Он начал с того, что в политике новое — это плохо выученные уроки старого. Комики, редко выдумывают нечто свое, обычно они пародируют чужое, добавил политолог.По его словам, война на Украине началась по очевидной причине — попрание собственной конституции.“В Главном законе среди прочего были прописаны важнейшие для блага и мира в стране положения: нейтральный статус державы и защита русского языка. Конституцию отвергли — войну получили. Я не знаю в мире случаев, когда разрушение собственной конституции не заканчивалось разрушением страны”, — отметил в своих рассуждениях Выдрин.Он объяснил, что на Украине конституция утонула, а “Вовина тысяча” — даже не спасательный круг.Ранее политолог Михаил Павлив заметил, что о "тысяче" сообщили, как только через Европарламент и Еврокомиссию прошло согласование кредита в 35 миллиардов для Украины, а США подтвердили намерение выделить еще 20 миллиардов.“По самым скромным подсчетам "Вовина тысяча" обойдется бюджету незалежной приблизительно в 400 миллионов долларов США. Если с выехавшими за рубеж, то более полумиллиарда. Ни одной иной причины этого "аттракциона невиданной щедрости", кроме подготовки к президентским и парламентским выборам, я не вижу”, — прокомментировал Павлив.Политический аналитик Сергей Марченко считает, что “Вовина тысяча” — это отчаяние.“Встреча с активистами гражданского общества, которых президент искренне презирает, не понимает и опасается одновременно, была первым звоночком, что Офис президента в отчаянии. Эта встреча абсолютно нехарактерна для Зеленского, не просто не воспринимающего критику и критиков, а физически их не переносящего. Все так плохо, что приходится копировать приемы тех самых старых политиков, от которых Зеленский обещал отличаться”, — аргументировал свою точку зрения Марченко.Более подробно о реакции на новую программу Зеленского — в статье Виктории Титовой "Вовина тысяча": аттракцион невиданной подлостиНа прошлой неделе глава киевского режима Владимир Зеленский пообещал украинцам программу, которая "будет ощутима для каждой семьи". Речь идет о выплате в 1000 гривен (примерно 2300 рублей).Подробнее об этом — "Зелина тысяча" и проблемы на фронте. Главное на Украине на утро 26 октябряПолный текст интервью — Дмитрий Выдрин о причинах спецоперации и самоуничтожении Украины: Конституцию отвергли - получили войну

https://ukraina.ru/20241031/1058526535.html

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новости, украина, сша, владимир зеленский, европарламент, еврокомиссия, офис президента, детали