Выдрин: Конституцию отвергли — войну получили, а “Вовина тысяча” уже не спасет - 04.11.2024 Украина.ру
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Выдрин: Конституцию отвергли — войну получили, а “Вовина тысяча” уже не спасет
Выдрин: Конституцию отвергли — войну получили, а “Вовина тысяча” уже не спасет - 04.11.2024 Украина.ру
Выдрин: Конституцию отвергли — войну получили, а “Вовина тысяча” уже не спасет
В мире нет случаев, когда разрушение собственной конституции не заканчивалось разрушением страны, а новая программа Зеленского — лишь попытка спастись
2024-11-04T06:20
2024-11-04T06:20
новости
украина
сша
владимир зеленский
европарламент
еврокомиссия
офис президента
детали
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Такое мнение в интервью изданию высказал политолог, публицист Дмитрий Выдрин.Он начал с того, что в политике новое — это плохо выученные уроки старого. Комики, редко выдумывают нечто свое, обычно они пародируют чужое, добавил политолог.По его словам, война на Украине началась по очевидной причине — попрание собственной конституции.“В Главном законе среди прочего были прописаны важнейшие для блага и мира в стране положения: нейтральный статус державы и защита русского языка. Конституцию отвергли — войну получили. Я не знаю в мире случаев, когда разрушение собственной конституции не заканчивалось разрушением страны”, — отметил в своих рассуждениях Выдрин.Он объяснил, что на Украине конституция утонула, а “Вовина тысяча” — даже не спасательный круг.Ранее политолог Михаил Павлив заметил, что о "тысяче" сообщили, как только через Европарламент и Еврокомиссию прошло согласование кредита в 35 миллиардов для Украины, а США подтвердили намерение выделить еще 20 миллиардов.“По самым скромным подсчетам "Вовина тысяча" обойдется бюджету незалежной приблизительно в 400 миллионов долларов США. Если с выехавшими за рубеж, то более полумиллиарда. Ни одной иной причины этого "аттракциона невиданной щедрости", кроме подготовки к президентским и парламентским выборам, я не вижу”, — прокомментировал Павлив.Политический аналитик Сергей Марченко считает, что “Вовина тысяча” — это отчаяние.“Встреча с активистами гражданского общества, которых президент искренне презирает, не понимает и опасается одновременно, была первым звоночком, что Офис президента в отчаянии. Эта встреча абсолютно нехарактерна для Зеленского, не просто не воспринимающего критику и критиков, а физически их не переносящего. Все так плохо, что приходится копировать приемы тех самых старых политиков, от которых Зеленский обещал отличаться”, — аргументировал свою точку зрения Марченко.Более подробно о реакции на новую программу Зеленского — в статье Виктории Титовой "Вовина тысяча": аттракцион невиданной подлостиНа прошлой неделе глава киевского режима Владимир Зеленский пообещал украинцам программу, которая "будет ощутима для каждой семьи". Речь идет о выплате в 1000 гривен (примерно 2300 рублей).Подробнее об этом — "Зелина тысяча" и проблемы на фронте. Главное на Украине на утро 26 октябряПолный текст интервью — Дмитрий Выдрин о причинах спецоперации и самоуничтожении Украины: Конституцию отвергли - получили войну
https://ukraina.ru/20241031/1058526535.html
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новости, украина, сша, владимир зеленский, европарламент, еврокомиссия, офис президента, детали
Новости, Украина, США, Владимир Зеленский, Европарламент, Еврокомиссия, Офис президента, детали

Выдрин: Конституцию отвергли — войну получили, а “Вовина тысяча” уже не спасет

06:20 04.11.2024
 
Зеленский предупреждает
Зеленский предупреждает
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В мире нет случаев, когда разрушение собственной конституции не заканчивалось разрушением страны, а новая программа Зеленского — лишь попытка спастись
Такое мнение в интервью изданию высказал политолог, публицист Дмитрий Выдрин.
Он начал с того, что в политике новое — это плохо выученные уроки старого. Комики, редко выдумывают нечто свое, обычно они пародируют чужое, добавил политолог.
“Вовина тысяча” — полная пародия на приснопамятную “Юлину тысячу”. Это когда премьер Тимошенко для поднятия падающего рейтинга раздала вкладчикам банков по “штуке". Но, во-первых, тогда гривна была в разы крепче. А, во-вторых, эта затратная для бюджета акция, имела нулевые политические дивиденды”, — поделился мыслями Выдрин.
По его словам, война на Украине началась по очевидной причине — попрание собственной конституции.
“В Главном законе среди прочего были прописаны важнейшие для блага и мира в стране положения: нейтральный статус державы и защита русского языка. Конституцию отвергли — войну получили. Я не знаю в мире случаев, когда разрушение собственной конституции не заканчивалось разрушением страны”, — отметил в своих рассуждениях Выдрин.
Он объяснил, что на Украине конституция утонула, а “Вовина тысяча” — даже не спасательный круг.
Фото: v.daum.net, Владимир Зеленский
31 октября, 17:21
Зеленский согласился на сделки со следствием по коррупционным делам из-за 4 млрд евроВладимир Зеленский подписал закон о сделке со следствием по коррупционным делам. Таким образом Киев выполнил условия для получения транша от Евросоюза в размере 4 млрд евро, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.
Ранее политолог Михаил Павлив заметил, что о "тысяче" сообщили, как только через Европарламент и Еврокомиссию прошло согласование кредита в 35 миллиардов для Украины, а США подтвердили намерение выделить еще 20 миллиардов.
“По самым скромным подсчетам "Вовина тысяча" обойдется бюджету незалежной приблизительно в 400 миллионов долларов США. Если с выехавшими за рубеж, то более полумиллиарда. Ни одной иной причины этого "аттракциона невиданной щедрости", кроме подготовки к президентским и парламентским выборам, я не вижу”, — прокомментировал Павлив.
Политический аналитик Сергей Марченко считает, что “Вовина тысяча” — это отчаяние.
“Встреча с активистами гражданского общества, которых президент искренне презирает, не понимает и опасается одновременно, была первым звоночком, что Офис президента в отчаянии. Эта встреча абсолютно нехарактерна для Зеленского, не просто не воспринимающего критику и критиков, а физически их не переносящего. Все так плохо, что приходится копировать приемы тех самых старых политиков, от которых Зеленский обещал отличаться”, — аргументировал свою точку зрения Марченко.
Более подробно о реакции на новую программу Зеленского — в статье Виктории Титовой "Вовина тысяча": аттракцион невиданной подлости
На прошлой неделе глава киевского режима Владимир Зеленский пообещал украинцам программу, которая "будет ощутима для каждой семьи". Речь идет о выплате в 1000 гривен (примерно 2300 рублей).
Подробнее об этом — "Зелина тысяча" и проблемы на фронте. Главное на Украине на утро 26 октября
Полный текст интервью — Дмитрий Выдрин о причинах спецоперации и самоуничтожении Украины: Конституцию отвергли - получили войну
 
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