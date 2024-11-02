https://ukraina.ru/20241102/1058576475.html

Почему Зеленский никогда не получит "Томагавки"

Почему Зеленский никогда не получит "Томагавки" - 02.11.2024 Украина.ру

Почему Зеленский никогда не получит "Томагавки"

Владимир Зеленский настоятельно просит у Белого дома ракеты Tomahawk чтобы наносить удары вглубь территории РФ. Утверждается, что подобная просьба содержится в необнародованной части "плана победы" Зеленского.

2024-11-02T12:08

2024-11-02T12:08

2024-11-02T12:08

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Если говорить о военной составляющей, стоит отметить, что Украине требуется вариант этой ракеты только в наземном варианте, поскольку если Tomahawk представляет собой изделие морского базирования, то вместе с ракетами Киеву придется передавать и соответствующие носители КРМБ – атомные подводные лодки, эсминцы и крейсера. Подобный вариант настолько фантастичен, что не имеет смысла даже на нем останавливаться.Американская многоцелевая дозвуковая крылатая ракета “Томагавк” (Tomahawk), принята на вооружение ВМС США в 1983 году и производится военно-промышленными компаниями Rayteon и McDonnell Douglas. За все время производства, было выпущено несколько модификаций этого высокоточного оружия, а его основными операторами, кроме США, являются ВМС Британии и Испании.Имеется несколько модификаций. Block I. Изначально “Томагавк” была разработана как стратегическая ракета малой дальности надводного, подводного и наземного базирования с ядерной боевой частью Block I (RGM/UGM-109A). Для надводного варианта ракета имела дальность в 2500 км, а для подводного 550 км. Наземный вариант ракеты BGM-109G GLCM также имел дальность в 2500 км, однако позже был снят с вооружения, в связи с международными договорами о размещении стратегического вооружения.Block II. В 1986 году вышла модификация ракеты Block II и Block IIA (RGM и UGM-109C TLAM-C) надводного и подводного базирования, с дальностью пуска до 1250 км. Block III. В 1993 году вышла версия Tomahawk Block III с дальностью поражения до 1850 км. Вариант Block III имеет большую дальность по сравнению с предшественниками и, кроме инерциальной системы наведения, оснащен системой GPS-навигации, что повышает точность ракеты. Этот вариант ракеты стал первой модификацией, оснащенной осколочно-фугасной боевой частью весом в 340 кг. До этого времени использовалась ядерная или полубронебойная БЧ.Block IV. В 2004 году вышла модификация ракеты Tomahawk Block IV для кораблей и подводных лодок с увеличенной дальностью пуска до 2400 км за счет усовершенствования турбореактивного маршевого двигателя Williams.Block V. В 2021 году анонсировали появление ракеты “Томагавк” пятой версии, в которой увеличили дальность (неизвестна) и улучшили навигацию. Ракету оснастили умной системой наведения, способной поражать труднодоступные цели. По заявлению Пентагона, с 2021 года началось переоборудование имеющихся ракет четвертой модификации в пятую версию, а Block III планируется снять с вооружения.Общие характеристики:Длина со стартовым ускорителем: 6,25 метра;Диаметр: 518 см;Размах крыла: 2,62 метра;Масса: 1,5 тонны (Block IV);Скорость полёта: 0,75 Маха (880 км/ч, дозвуковая);Боевая часть: осколочно фугасная весом в 340 кг для Block IV;Двигатель: турбореактивный компании Williams с тягой в 3,1 kH;Система управления: инерциальная c TERCOM (коррекция траектории по карте местности) и добавлением навигации по GPS и спутнику на УКВ;Наведение на цель на конечном участке: DSMAC (аналог TERCOM);Круговое вероятное отклонение: 5-10 метров для Block IV;Есть еще Block Vb. Это "классический" "Томагавк" для нанесения ударов по наземным целям. У него новая проникающая боевая часть Joint Multiple Effects Warhead System (JMEWS), сочетающая кумулятивный предзаряд с проникающей боеголовкой. Взрыватель — программируемый, многоцелевой, способный подорвать боевую часть в воздухе. Эта ракета нацеливается как на укрепленные подземные бункеры, так и на обычные военные объекты.Ближайшим аналогом американских "Томагавков" считаются крылатые ракеты "Калибр", которые Россия впервые испытала в боевых условиях осенью 2015 года. Корабли ВМФ одновременно атаковали новейшим оружием 26 объектов террористов в Сирии, успешно поразив почти все. Этими ракетами оснащены фрегаты, корветы, малые ракетные корабли, а также подводные лодки. Дальность полета ракеты морского базирования до надводной цели составляет 1400 километров — это сравнимо с новыми "Томагавками". Дальность версии для стрельбы по наземным объектам — от двух до 2600 километров. Однако это далеко не предел.Сегодня на вооружении американских ВМС уже стоят "Томагавки" четвертого поколения, проводятся работы по их дальнейшему усовершенствованию. У этой КР есть один существенный минус — небольшая дозвуковая скорость, которая составляет до 880 км/ч. Подлетная скорость при прямом выходе на цель снижается практически в два раза, что делает ее уязвимой для всех современных средств ПВО и ПРО. В той же Югославии эти ракеты, пуски которых засекали российские спутники и передавали данные о них в Белград, сбивали даже из ЗСУ-23-4 "Шилка".При обстреле в 2017 году сирийского аэродрома Шайрат с эсминцев США уже использовались более усовершенствованные Tomahawk Block III надводного базирования. Дальность ее поражения составляет от 1,6 тыс. до 2,4 тыс. км в зависимости от модификации. Но скорость все равно остается дозвуковой. Можно предположить, что пуски американцы проводили с близкого расстояния, скорее всего, через территорию Ливана, что затруднило их обнаружение сирийскими средствами ПВО.Крылатые ракеты „Томагавк “, как и любое средство поражения, имеет противодействие. „Томагавки“ сбивали не раз, но это не повод недооценивать оружие потенциального противника. Во-первых, таких ракет у США много, что может потребовать и гораздо больших усилий, чтобы им противостоять. Во-вторых, они обладают большой мобильностью за счет размещения на кораблях, которые собраны в крупные группировки и могут наносить удары с большого расстояния. В-третьих, эти крылатые ракеты могут нести ядерный заряд, что способно многократно повысить поражающий эффект. Поэтому подобной угрозе нужно противостоять всеми имеющимися в распоряжении нашей армии силами и средствами.Кстати, по Сирии удары наносили эсминцы класса Arleigh Burke USS Ross и USS Porter. Корабельная модификация Tomahawk имеет дальность полета 1600 -2500 км в зависимости от модификации, а масса боевой части ракеты может достигать 465 кг.В соответствии с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), подписанным 8 декабря 1987 года, со стороны Соединенных Штатов уничтожению подлежали ракеты "Першинг-2" и BGM-109G Gryphon. Крылатые ракеты наземного базирования GLCM были вывезены из Европы в Соединенные Штаты в начале 1988 года, в последующем доставлены на авиабазу Дэвис Монтан и там уничтожены или преобразованы в демонстрационные макеты к 1991 году.Сразу же после выхода из РСМД, 18 августа 2019 года министерство обороны США сообщило, что с полигона на острове Сан-Николас на Тихоокеанском побережье США (штат Калифорния) был произведен первый испытательный запуск крылатой ракеты Tomahawk в варианте наземного базирования. В заявлении утверждалось, что ракета была запущена с подвижной пусковой установки и точно поразила цель на дистанции более 500 км.В данном случае речь идет о мобильной наземной пусковой установке типа Typhon, предназначенной для запуска крылатых ракет Tomahawk и многоцелевых ракет типа SM-6. Разработка системы продолжилась в 2020-2023 годах. На вооружение армии США Typhon был принят в 2023 году. По данным Lockheed Martin, в одну ракетную батарею Typhon входят четыре мобильные пусковые установки, передвижной командный пункт, транспортно-заряжающая машина и машина обеспечения боевого дежурства.Как бы там ни было, на оснащении Вооруженных сил США пока нет значительного количества мобильных наземных пусковых установок типа Typhon и крылатых ракет наземного базирования (GLCM). И речи о том, чтобы Вашингтон передал подобное вооружение иностранным государствам, пока не может идти в принципе. Белый дом еще только собирается (фактически через два года) приступить к развертыванию подобных ракет.Американцы ни при каких условиях не передадут "Томагавки". Просьба о "Томагавках" свидетельствует о полной неадекватности Зеленского. Это часть стратегических вооружений США, которые им самим нужны, их запуск — дело стратегических сил США.Читайте также: Оторопь в Пентагоне, генералы хотели в плен. Итоги 31 октября на Украине

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эксклюзив, сша, владимир зеленский, украина, вмф, рсмд, пентагон, россия