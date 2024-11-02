Трухачев: Запад подсаживает Украину на кредитную иглу, чтобы она была "вечным Сомали" у границ России - 02.11.2024 Украина.ру
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Трухачев: Запад подсаживает Украину на кредитную иглу, чтобы она была "вечным Сомали" у границ России
Трухачев: Запад подсаживает Украину на кредитную иглу, чтобы она была "вечным Сомали" у границ России - 02.11.2024 Украина.ру
Трухачев: Запад подсаживает Украину на кредитную иглу, чтобы она была "вечным Сомали" у границ России
Задача Украины, в отличие от Грузии и Молдавии, как раз состоит в том, чтобы воевать с Россией. Она должна стать вечным Афганистаном или Сомали у российских границ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета, специалист по Восточной Европе Вадим Трухачев
2024-11-02T05:30
2024-11-02T05:30
новости
украина
россия
трухачев
кредит
афганистан
сомали
деньги
евросоюз
грузия
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Ранее Евросоюз одобрил новый кредит для Украины на 35 миллиардов евро, который будет выплачиваться из доходов от замороженных российских активов.Запад подсаживает Украину на кредитную "иглу" еще с 2014 года, чтобы должник исполнял все, что ему прикажут, сказал эксперт.Итоги последних выборов в Европе показывают, что европейцы начинают уставать от активной поддержки Украины, ради которой пустеет их карман. Поэтому Евросоюз должен искать другие источники финансирования Киева, подчеркнул политолог."И поскольку российские либералы из финансово-экономического блока слишком много денег вложили в Европу, ЕС будет постепенно эти деньги отбирать, чтобы не залезать в карман к собственным налогоплательщикам и не допускать успехов евроскептиков", — уточнил специалист.В массе своей европейский избиратель готов поддерживать Украину, но так, чтобы это не грозило ему падением уровня жизни и мобилизацией. Если судить по среднестатистическим соцопросам в Европе, то возражать против того, что у России изъяли 35 миллиардов никто не будет, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Вадима Трухачева: Молдавия и Грузия не одумались, поэтому Россия для борьбы с Украиной использует Болгарию на сайте Украина.руО последствиях тяжелой демографической ситуации на Украине — в статье Ростислава Ищенко День гнева на сайте Украина.ру
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новости, украина, россия, трухачев, кредит, афганистан, сомали, деньги, евросоюз, грузия, поддержка, финансирование, детали, европа
Новости, Украина, Россия, Трухачев, кредит, Афганистан, Сомали, деньги, Евросоюз, Грузия, поддержка, финансирование, детали, Европа

Трухачев: Запад подсаживает Украину на кредитную иглу, чтобы она была "вечным Сомали" у границ России

05:30 02.11.2024
 
© Фото : CC0, Pixabayрваный флаг Украина болото
рваный флаг Украина болото - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
Задача Украины, в отличие от Грузии и Молдавии, как раз состоит в том, чтобы воевать с Россией. Она должна стать вечным Афганистаном или Сомали у российских границ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета, специалист по Восточной Европе Вадим Трухачев
Ранее Евросоюз одобрил новый кредит для Украины на 35 миллиардов евро, который будет выплачиваться из доходов от замороженных российских активов.
Запад подсаживает Украину на кредитную "иглу" еще с 2014 года, чтобы должник исполнял все, что ему прикажут, сказал эксперт.
"Задача Украины, в отличие от Грузии и Молдавии, как раз состоит в том, чтобы воевать с Россией. Украина должна стать вечным Афганистаном или Сомали у наших границ, только с другим цветом кожи и религией", — отметил Трухачев.
Итоги последних выборов в Европе показывают, что европейцы начинают уставать от активной поддержки Украины, ради которой пустеет их карман. Поэтому Евросоюз должен искать другие источники финансирования Киева, подчеркнул политолог.
"И поскольку российские либералы из финансово-экономического блока слишком много денег вложили в Европу, ЕС будет постепенно эти деньги отбирать, чтобы не залезать в карман к собственным налогоплательщикам и не допускать успехов евроскептиков", — уточнил специалист.
В массе своей европейский избиратель готов поддерживать Украину, но так, чтобы это не грозило ему падением уровня жизни и мобилизацией. Если судить по среднестатистическим соцопросам в Европе, то возражать против того, что у России изъяли 35 миллиардов никто не будет, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Вадима Трухачева: Молдавия и Грузия не одумались, поэтому Россия для борьбы с Украиной использует Болгарию на сайте Украина.ру
О последствиях тяжелой демографической ситуации на Украине — в статье Ростислава Ищенко День гнева на сайте Украина.ру
Арчил Сихарулидзе интервью
Вчера, 18:00
Арчил Сихарулидзе о том, когда в Грузии запретят "Грузинский легион"*, и о политической смерти президентаГрузия официально присоединилась к странам Запада, поэтому не считает людей, воюющих на стороне Украины, правонарушителями. За это их не будут арестовывать. Шаги будут предприняты в случае попытки насильственного сценария, предпринятой этими людьми в Грузии. Но пока с их стороны идут только заявления.
 
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