https://ukraina.ru/20241102/1058570227.html

Трухачев: Запад подсаживает Украину на кредитную иглу, чтобы она была "вечным Сомали" у границ России

Трухачев: Запад подсаживает Украину на кредитную иглу, чтобы она была "вечным Сомали" у границ России - 02.11.2024 Украина.ру

Трухачев: Запад подсаживает Украину на кредитную иглу, чтобы она была "вечным Сомали" у границ России

Задача Украины, в отличие от Грузии и Молдавии, как раз состоит в том, чтобы воевать с Россией. Она должна стать вечным Афганистаном или Сомали у российских границ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета, специалист по Восточной Европе Вадим Трухачев

2024-11-02T05:30

2024-11-02T05:30

2024-11-02T05:30

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Ранее Евросоюз одобрил новый кредит для Украины на 35 миллиардов евро, который будет выплачиваться из доходов от замороженных российских активов.Запад подсаживает Украину на кредитную "иглу" еще с 2014 года, чтобы должник исполнял все, что ему прикажут, сказал эксперт.Итоги последних выборов в Европе показывают, что европейцы начинают уставать от активной поддержки Украины, ради которой пустеет их карман. Поэтому Евросоюз должен искать другие источники финансирования Киева, подчеркнул политолог."И поскольку российские либералы из финансово-экономического блока слишком много денег вложили в Европу, ЕС будет постепенно эти деньги отбирать, чтобы не залезать в карман к собственным налогоплательщикам и не допускать успехов евроскептиков", — уточнил специалист.В массе своей европейский избиратель готов поддерживать Украину, но так, чтобы это не грозило ему падением уровня жизни и мобилизацией. Если судить по среднестатистическим соцопросам в Европе, то возражать против того, что у России изъяли 35 миллиардов никто не будет, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Вадима Трухачева: Молдавия и Грузия не одумались, поэтому Россия для борьбы с Украиной использует Болгарию на сайте Украина.руО последствиях тяжелой демографической ситуации на Украине — в статье Ростислава Ищенко День гнева на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241101/1058557750.html

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