Трухачев: Запад подсаживает Украину на кредитную иглу, чтобы она была "вечным Сомали" у границ России
© Фото : CC0, Pixabayрваный флаг Украина болото
© Фото : CC0, Pixabay
Задача Украины, в отличие от Грузии и Молдавии, как раз состоит в том, чтобы воевать с Россией. Она должна стать вечным Афганистаном или Сомали у российских границ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета, специалист по Восточной Европе Вадим Трухачев
Ранее Евросоюз одобрил новый кредит для Украины на 35 миллиардов евро, который будет выплачиваться из доходов от замороженных российских активов.
Запад подсаживает Украину на кредитную "иглу" еще с 2014 года, чтобы должник исполнял все, что ему прикажут, сказал эксперт.
"Задача Украины, в отличие от Грузии и Молдавии, как раз состоит в том, чтобы воевать с Россией. Украина должна стать вечным Афганистаном или Сомали у наших границ, только с другим цветом кожи и религией", — отметил Трухачев.
"И поскольку российские либералы из финансово-экономического блока слишком много денег вложили в Европу, ЕС будет постепенно эти деньги отбирать, чтобы не залезать в карман к собственным налогоплательщикам и не допускать успехов евроскептиков", — уточнил специалист.
В массе своей европейский избиратель готов поддерживать Украину, но так, чтобы это не грозило ему падением уровня жизни и мобилизацией. Если судить по среднестатистическим соцопросам в Европе, то возражать против того, что у России изъяли 35 миллиардов никто не будет, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Вадима Трухачева: Молдавия и Грузия не одумались, поэтому Россия для борьбы с Украиной использует Болгарию на сайте Украина.ру
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