Гастролирует по США и сдает украинских фанатов ТЦК. Чем занят лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук - 01.11.2024 Украина.ру
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Гастролирует по США и сдает украинских фанатов ТЦК. Чем занят лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук
Гастролирует по США и сдает украинских фанатов ТЦК. Чем занят лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук - 01.11.2024 Украина.ру
Гастролирует по США и сдает украинских фанатов ТЦК. Чем занят лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук
Лидер украинской группы "Океан Эльзы" и бывший депутат прозападной фракции "Голос" Святослав Вакарчук последнее время часто мелькает в украинских СМИ. Он дважды избирался в Раду, дважды из нее уходил, заведя перед этим туда так называемых "соросят", которые становились депутатами исключительно благодаря раскрученности его музыкальной группы
2024-11-01T12:28
2024-11-01T12:29
эксклюзив
святослав вакарчук
леонид кучма
украина
россия
сша
виктор ющенко
океан эльзы
вооруженные силы украины
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Сейчас Вакарчук формально является украинским военнослужащим, но в реальности – дает концерты в Нью-Йорке и Филадельфии. В связи с чем в сети возникает много вопросов от украинских военнослужащих, которые третий год не могут покинуть свои блиндажи и окопы.Многие хотели бы так "служить", но такое дозволено лишь представителям элиты, а Вакарчук – сын львовского ректора и министра образования, бывший депутат и выученик Френсиса Фукуямы.Гастролируя с концертами, зарабатывая деньги на зрителях, Вакарчук при этом получает жалование военнослужащего. За 2022-2024 годы эта сумма составила около 850 тыс. грн. В звании лейтенанта ВСУ он служил во Львовской областной военной администрации и в частности числился в ТЦК."Львовская администрация в буквальном смысле дала мне командировку ездить по Украине и вдохновлять людей. Так это выглядит", - рассказал сам Вакарчук.Его родной брат, Олег Вакарчук, проработал в Львовском ТЦК два года и демобилизовался в феврале 2024 года. В 2023 году он получил 432 000 грн за работу заместителем командира роты по морально-психологическому обеспечению. Тяжелых ранений он не получал и просто демобилизовался, чего тоже не может себе позволить рядовой военнослужащий.Незадолго до гастролей в США Вакарчук собирал своих поклонников в киевском Дворце спорта, где ТЦК (военкомы) и устроили облаву. Сам Вакарчук никак не заступился за своих фанатов, прокомментировав происшедшее крайне уклончиво. Большинство его зрителей – представители киевского и львовского среднего класса, многие из них смогли откупиться, пополнив карманы коллег Вакарчука из ТЦК.За день до облавы на концерте в сети разошлось видео, на котором Вакарчук общается с представителями киевского ТЦК. Украинские пользователи полагают, что поездку в США на гастроли Вакарчук заслужил по акции: приведи 5 человек и получи 1 месяц отсрочки для себя.Отвечая на вопрос о его отношении к случившемуся на концерте, Вакарчук сказал, что благодарен пришедшим зрителям и для него это всё – просто "радость и праздник".Уроженец закарпатского Мукачево в детстве переехал во Львов, где его отец был ректором Львовского национального университета, а впоследствии даже возглавил министерство образования. Окончил он университет под чутким руководством отца. В 1994 году, 30 лет назад, создал группу "Океан Эльзы". Популярность группа приобрела после выхода запрещенного ныне на Украине фильма "Брат 2", в котором звучали его песни.В свое время его группу раскрутили именно российские продюсеры, которым нужна была изюминка из ближнего зарубежья. В 2011 году Вакарчук под звуки Симфонического оркестра МВД РФ в Кремлевском дворце съездов говорил российским зрителям на чистейшем русском языке: "Мы с вами одна большая семья".И если на выборах 1999 года он исполнял свои песни в поддержку Леонида Кучмы, то в 2004 перебежал в лагерь "оранжевых", после чего занял проходное место в списке Виктора Ющенко "Наша Украина". В Раде он почти не появлялся. В 2008 году он сложил мандат, мотивировав свой поступок тем, что не понимает происходящих в парламенте процессов. Тем не менее, это не помешало ему снова пойти на выборы в 2019 году, а потом снова сложить мандат, когда нужные люди в Раду прошли под его прикрытием.В период между депутатствами Вакарчук снова пытается зарабатывать на гастролях в России. Но в ноябре 2013, во время начала Евромайдана, сразу же объявился в лагере протестующих. "Весь период противостояния на Майдане Вакарчук выступает со сцены, призывая людей к протесту против Виктора Януковича. В 2015 году Вакарчука послали на стажировку в США, в Йельский, а затем - в Стэндфордский университет по программе подготовки будущих украинских лидеров под руководством американского историка-неолиберала Френсиса Фукуямы. Обучение частично оплачивал олигарх Виктор Пинчук.В 2019 году Вакарчук прошел в Раду, как лидер новосозданной партии "Голос", объединившей так называемых "соросят". Избирательную кампанию он вел преимущественно из Лондона, рассказывая британцам, как "избежать ловушки Путина" и не переходить "красные линии в переговорах с РФ".Мандат сложил в 2020 году, вернувшись к концертной деятельности. В том же году против Вакарчука выдвинуто обвинение по поводу ухода от налоговых выплат и сокрытие гонораров от концертной деятельности на 12,9 млн гривен.В 2022 году он вступил в ВСУ, но на фронте так и не появлялся, но продолжал давать концерты. Этим летом прошли слухи о его демобилизации после огласки его зарплаты в ВСУ, но его пресс-секретарь Виктория Хоменко опровергла их, заявив, что он продолжает службу в должности офицера морально-психологического обеспечения. Морально "поддержав" своих киевских фанатов, некоторые из которых уже сидят где-нибудь под обстрелом, Вакарчук поехал морально поддерживать американцев. Все-таки билеты на концерты в США стоят дороже.О том как живет украинская элита - в статье Дмитрия Ковалевича Подкупают прокуроров и судей, строят фашистскую диктатуру. Чем занимаются представители украинской элиты
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Дмитрий Ковалевич
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эксклюзив, святослав вакарчук, леонид кучма, украина, россия, сша, виктор ющенко, океан эльзы, вооруженные силы украины
Эксклюзив, Святослав Вакарчук, Леонид Кучма, Украина, Россия, США, Виктор Ющенко, Океан Эльзы, Вооруженные силы Украины
Гастролирует по США и сдает украинских фанатов ТЦК. Чем занят лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук

12:28 01.11.2024 (обновлено: 12:29 01.11.2024)
 
Фото: Святослав Вакарчук / Facebook(запрещен в РФ)
Фото: Святослав Вакарчук / Facebook(запрещен в РФ)
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
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Лидер украинской группы "Океан Эльзы" и бывший депутат прозападной фракции "Голос" Святослав Вакарчук последнее время часто мелькает в украинских СМИ. Он дважды избирался в Раду, дважды из нее уходил, заведя перед этим туда так называемых "соросят", которые становились депутатами исключительно благодаря раскрученности его музыкальной группы
Сейчас Вакарчук формально является украинским военнослужащим, но в реальности – дает концерты в Нью-Йорке и Филадельфии. В связи с чем в сети возникает много вопросов от украинских военнослужащих, которые третий год не могут покинуть свои блиндажи и окопы.
Многие хотели бы так "служить", но такое дозволено лишь представителям элиты, а Вакарчук – сын львовского ректора и министра образования, бывший депутат и выученик Френсиса Фукуямы.
Гастролируя с концертами, зарабатывая деньги на зрителях, Вакарчук при этом получает жалование военнослужащего. За 2022-2024 годы эта сумма составила около 850 тыс. грн. В звании лейтенанта ВСУ он служил во Львовской областной военной администрации и в частности числился в ТЦК.
"Львовская администрация в буквальном смысле дала мне командировку ездить по Украине и вдохновлять людей. Так это выглядит", - рассказал сам Вакарчук.
Его родной брат, Олег Вакарчук, проработал в Львовском ТЦК два года и демобилизовался в феврале 2024 года. В 2023 году он получил 432 000 грн за работу заместителем командира роты по морально-психологическому обеспечению. Тяжелых ранений он не получал и просто демобилизовался, чего тоже не может себе позволить рядовой военнослужащий.
Незадолго до гастролей в США Вакарчук собирал своих поклонников в киевском Дворце спорта, где ТЦК (военкомы) и устроили облаву. Сам Вакарчук никак не заступился за своих фанатов, прокомментировав происшедшее крайне уклончиво. Большинство его зрителей – представители киевского и львовского среднего класса, многие из них смогли откупиться, пополнив карманы коллег Вакарчука из ТЦК.
За день до облавы на концерте в сети разошлось видео, на котором Вакарчук общается с представителями киевского ТЦК. Украинские пользователи полагают, что поездку в США на гастроли Вакарчук заслужил по акции: приведи 5 человек и получи 1 месяц отсрочки для себя.
Отвечая на вопрос о его отношении к случившемуся на концерте, Вакарчук сказал, что благодарен пришедшим зрителям и для него это всё – просто "радость и праздник".
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Уроженец закарпатского Мукачево в детстве переехал во Львов, где его отец был ректором Львовского национального университета, а впоследствии даже возглавил министерство образования. Окончил он университет под чутким руководством отца. В 1994 году, 30 лет назад, создал группу "Океан Эльзы". Популярность группа приобрела после выхода запрещенного ныне на Украине фильма "Брат 2", в котором звучали его песни.
В свое время его группу раскрутили именно российские продюсеры, которым нужна была изюминка из ближнего зарубежья. В 2011 году Вакарчук под звуки Симфонического оркестра МВД РФ в Кремлевском дворце съездов говорил российским зрителям на чистейшем русском языке: "Мы с вами одна большая семья".
И если на выборах 1999 года он исполнял свои песни в поддержку Леонида Кучмы, то в 2004 перебежал в лагерь "оранжевых", после чего занял проходное место в списке Виктора Ющенко "Наша Украина". В Раде он почти не появлялся. В 2008 году он сложил мандат, мотивировав свой поступок тем, что не понимает происходящих в парламенте процессов. Тем не менее, это не помешало ему снова пойти на выборы в 2019 году, а потом снова сложить мандат, когда нужные люди в Раду прошли под его прикрытием.
В период между депутатствами Вакарчук снова пытается зарабатывать на гастролях в России. Но в ноябре 2013, во время начала Евромайдана, сразу же объявился в лагере протестующих. "Весь период противостояния на Майдане Вакарчук выступает со сцены, призывая людей к протесту против Виктора Януковича. В 2015 году Вакарчука послали на стажировку в США, в Йельский, а затем - в Стэндфордский университет по программе подготовки будущих украинских лидеров под руководством американского историка-неолиберала Френсиса Фукуямы. Обучение частично оплачивал олигарх Виктор Пинчук.
В 2019 году Вакарчук прошел в Раду, как лидер новосозданной партии "Голос", объединившей так называемых "соросят". Избирательную кампанию он вел преимущественно из Лондона, рассказывая британцам, как "избежать ловушки Путина" и не переходить "красные линии в переговорах с РФ".
Мандат сложил в 2020 году, вернувшись к концертной деятельности. В том же году против Вакарчука выдвинуто обвинение по поводу ухода от налоговых выплат и сокрытие гонораров от концертной деятельности на 12,9 млн гривен.
В 2022 году он вступил в ВСУ, но на фронте так и не появлялся, но продолжал давать концерты. Этим летом прошли слухи о его демобилизации после огласки его зарплаты в ВСУ, но его пресс-секретарь Виктория Хоменко опровергла их, заявив, что он продолжает службу в должности офицера морально-психологического обеспечения. Морально "поддержав" своих киевских фанатов, некоторые из которых уже сидят где-нибудь под обстрелом, Вакарчук поехал морально поддерживать американцев. Все-таки билеты на концерты в США стоят дороже.
О том как живет украинская элита - в статье Дмитрия Ковалевича Подкупают прокуроров и судей, строят фашистскую диктатуру. Чем занимаются представители украинской элиты
 
ЭксклюзивСвятослав ВакарчукЛеонид КучмаУкраинаРоссияСШАВиктор ЮщенкоОкеан ЭльзыВооруженные силы Украины
 
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