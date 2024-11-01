https://ukraina.ru/20241101/1058540874.html

Гастролирует по США и сдает украинских фанатов ТЦК. Чем занят лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук

Гастролирует по США и сдает украинских фанатов ТЦК. Чем занят лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук - 01.11.2024 Украина.ру

Гастролирует по США и сдает украинских фанатов ТЦК. Чем занят лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук

Лидер украинской группы "Океан Эльзы" и бывший депутат прозападной фракции "Голос" Святослав Вакарчук последнее время часто мелькает в украинских СМИ. Он дважды избирался в Раду, дважды из нее уходил, заведя перед этим туда так называемых "соросят", которые становились депутатами исключительно благодаря раскрученности его музыкальной группы

2024-11-01T12:28

2024-11-01T12:28

2024-11-01T12:29

эксклюзив

святослав вакарчук

леонид кучма

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Сейчас Вакарчук формально является украинским военнослужащим, но в реальности – дает концерты в Нью-Йорке и Филадельфии. В связи с чем в сети возникает много вопросов от украинских военнослужащих, которые третий год не могут покинуть свои блиндажи и окопы.Многие хотели бы так "служить", но такое дозволено лишь представителям элиты, а Вакарчук – сын львовского ректора и министра образования, бывший депутат и выученик Френсиса Фукуямы.Гастролируя с концертами, зарабатывая деньги на зрителях, Вакарчук при этом получает жалование военнослужащего. За 2022-2024 годы эта сумма составила около 850 тыс. грн. В звании лейтенанта ВСУ он служил во Львовской областной военной администрации и в частности числился в ТЦК."Львовская администрация в буквальном смысле дала мне командировку ездить по Украине и вдохновлять людей. Так это выглядит", - рассказал сам Вакарчук.Его родной брат, Олег Вакарчук, проработал в Львовском ТЦК два года и демобилизовался в феврале 2024 года. В 2023 году он получил 432 000 грн за работу заместителем командира роты по морально-психологическому обеспечению. Тяжелых ранений он не получал и просто демобилизовался, чего тоже не может себе позволить рядовой военнослужащий.Незадолго до гастролей в США Вакарчук собирал своих поклонников в киевском Дворце спорта, где ТЦК (военкомы) и устроили облаву. Сам Вакарчук никак не заступился за своих фанатов, прокомментировав происшедшее крайне уклончиво. Большинство его зрителей – представители киевского и львовского среднего класса, многие из них смогли откупиться, пополнив карманы коллег Вакарчука из ТЦК.За день до облавы на концерте в сети разошлось видео, на котором Вакарчук общается с представителями киевского ТЦК. Украинские пользователи полагают, что поездку в США на гастроли Вакарчук заслужил по акции: приведи 5 человек и получи 1 месяц отсрочки для себя.Отвечая на вопрос о его отношении к случившемуся на концерте, Вакарчук сказал, что благодарен пришедшим зрителям и для него это всё – просто "радость и праздник".Уроженец закарпатского Мукачево в детстве переехал во Львов, где его отец был ректором Львовского национального университета, а впоследствии даже возглавил министерство образования. Окончил он университет под чутким руководством отца. В 1994 году, 30 лет назад, создал группу "Океан Эльзы". Популярность группа приобрела после выхода запрещенного ныне на Украине фильма "Брат 2", в котором звучали его песни.В свое время его группу раскрутили именно российские продюсеры, которым нужна была изюминка из ближнего зарубежья. В 2011 году Вакарчук под звуки Симфонического оркестра МВД РФ в Кремлевском дворце съездов говорил российским зрителям на чистейшем русском языке: "Мы с вами одна большая семья".И если на выборах 1999 года он исполнял свои песни в поддержку Леонида Кучмы, то в 2004 перебежал в лагерь "оранжевых", после чего занял проходное место в списке Виктора Ющенко "Наша Украина". В Раде он почти не появлялся. В 2008 году он сложил мандат, мотивировав свой поступок тем, что не понимает происходящих в парламенте процессов. Тем не менее, это не помешало ему снова пойти на выборы в 2019 году, а потом снова сложить мандат, когда нужные люди в Раду прошли под его прикрытием.В период между депутатствами Вакарчук снова пытается зарабатывать на гастролях в России. Но в ноябре 2013, во время начала Евромайдана, сразу же объявился в лагере протестующих. "Весь период противостояния на Майдане Вакарчук выступает со сцены, призывая людей к протесту против Виктора Януковича. В 2015 году Вакарчука послали на стажировку в США, в Йельский, а затем - в Стэндфордский университет по программе подготовки будущих украинских лидеров под руководством американского историка-неолиберала Френсиса Фукуямы. Обучение частично оплачивал олигарх Виктор Пинчук.В 2019 году Вакарчук прошел в Раду, как лидер новосозданной партии "Голос", объединившей так называемых "соросят". Избирательную кампанию он вел преимущественно из Лондона, рассказывая британцам, как "избежать ловушки Путина" и не переходить "красные линии в переговорах с РФ".Мандат сложил в 2020 году, вернувшись к концертной деятельности. В том же году против Вакарчука выдвинуто обвинение по поводу ухода от налоговых выплат и сокрытие гонораров от концертной деятельности на 12,9 млн гривен.В 2022 году он вступил в ВСУ, но на фронте так и не появлялся, но продолжал давать концерты. Этим летом прошли слухи о его демобилизации после огласки его зарплаты в ВСУ, но его пресс-секретарь Виктория Хоменко опровергла их, заявив, что он продолжает службу в должности офицера морально-психологического обеспечения. Морально "поддержав" своих киевских фанатов, некоторые из которых уже сидят где-нибудь под обстрелом, Вакарчук поехал морально поддерживать американцев. Все-таки билеты на концерты в США стоят дороже.О том как живет украинская элита - в статье Дмитрия Ковалевича Подкупают прокуроров и судей, строят фашистскую диктатуру. Чем занимаются представители украинской элиты

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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эксклюзив, святослав вакарчук, леонид кучма, украина, россия, сша, виктор ющенко, океан эльзы, вооруженные силы украины