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Кнутов раскрыл, сможет ли Украина превратить в крепость Запорожье и построить там линию обороны

Кнутов раскрыл, сможет ли Украина превратить в крепость Запорожье и построить там линию обороны - 01.11.2024 Украина.ру

Кнутов раскрыл, сможет ли Украина превратить в крепость Запорожье и построить там линию обороны

Вероятность того, что в подконтрольной Киеву части Запорожской области будут построены укрепления такого же уровня, которые существовали на Донбассе, невелика. Вряд ли на это способны украинские инженерные части и гражданские организации. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2024-11-01T03:45

2024-11-01T03:45

2024-11-01T03:45

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Ранее украинская "администрация" Запорожья заявила, что оставшуюся под контролем Киева часть региона превратят в крепость, построив там несколько линий обороны.Сейчас у Киева есть определенный опыт в строительстве укреплений. Другой вопрос, что на Украине на всех уровнях царит огромный уровень коррупции. Из-за этого даже у Запада нет доверия к киевским властям, отметил эксперт.Вряд ли на это способны украинские инженерные части и гражданские организации, которые киевский режим привлекает для строительства укреплений, подчеркнул Кнутов.Также нужно исходить из того, что сейчас сезон дождей и распутицы. Такая погода будет препятствовать строительству укреплений, отметил он."Потом начнутся заморозки, а когда грунт станет благоприятным, чтобы рыть окопы, он же поспособствует тому, чтобы наши войска начали двигаться. Поэтому это запоздалая мера, которая к серьезным последствиям для наступления наших войск не должна привести", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Юрия Кнутова: Россию ждут тяжелые бои за Покровск, Запад готовит эскалацию, а у Зеленского еще есть козырь на сайте Украина.руО том, какие модели танков использует российская армия в зоне спецоперации — в статье Алексея Туманова Пять основных боевых танков российской армии в зоне СВО на сайте Украина.ру

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