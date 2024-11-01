Кнутов раскрыл, сможет ли Украина превратить в крепость Запорожье и построить там линию обороны - 01.11.2024 Украина.ру
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Кнутов раскрыл, сможет ли Украина превратить в крепость Запорожье и построить там линию обороны
Кнутов раскрыл, сможет ли Украина превратить в крепость Запорожье и построить там линию обороны - 01.11.2024 Украина.ру
Кнутов раскрыл, сможет ли Украина превратить в крепость Запорожье и построить там линию обороны
Вероятность того, что в подконтрольной Киеву части Запорожской области будут построены укрепления такого же уровня, которые существовали на Донбассе, невелика. Вряд ли на это способны украинские инженерные части и гражданские организации. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2024-11-01T03:45
2024-11-01T03:45
новости
киев
украина
запорожье
юрий кнутов
оборона
всу
укрепления
запорожская область
наступление
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Ранее украинская "администрация" Запорожья заявила, что оставшуюся под контролем Киева часть региона превратят в крепость, построив там несколько линий обороны.Сейчас у Киева есть определенный опыт в строительстве укреплений. Другой вопрос, что на Украине на всех уровнях царит огромный уровень коррупции. Из-за этого даже у Запада нет доверия к киевским властям, отметил эксперт.Вряд ли на это способны украинские инженерные части и гражданские организации, которые киевский режим привлекает для строительства укреплений, подчеркнул Кнутов.Также нужно исходить из того, что сейчас сезон дождей и распутицы. Такая погода будет препятствовать строительству укреплений, отметил он."Потом начнутся заморозки, а когда грунт станет благоприятным, чтобы рыть окопы, он же поспособствует тому, чтобы наши войска начали двигаться. Поэтому это запоздалая мера, которая к серьезным последствиям для наступления наших войск не должна привести", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Юрия Кнутова: Россию ждут тяжелые бои за Покровск, Запад готовит эскалацию, а у Зеленского еще есть козырь на сайте Украина.руО том, какие модели танков использует российская армия в зоне спецоперации — в статье Алексея Туманова Пять основных боевых танков российской армии в зоне СВО на сайте Украина.ру
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новости, киев, украина, запорожье, юрий кнутов, оборона, всу, укрепления, запорожская область, наступление, дождь, детали, сво, спецоперация
Новости, Киев, Украина, Запорожье, Юрий Кнутов, оборона, ВСУ, укрепления, Запорожская область, наступление, дождь, детали, СВО, Спецоперация

Кнутов раскрыл, сможет ли Украина превратить в крепость Запорожье и построить там линию обороны

03:45 01.11.2024
 
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Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУ
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Вероятность того, что в подконтрольной Киеву части Запорожской области будут построены укрепления такого же уровня, которые существовали на Донбассе, невелика. Вряд ли на это способны украинские инженерные части и гражданские организации. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Ранее украинская "администрация" Запорожья заявила, что оставшуюся под контролем Киева часть региона превратят в крепость, построив там несколько линий обороны.
Сейчас у Киева есть определенный опыт в строительстве укреплений. Другой вопрос, что на Украине на всех уровнях царит огромный уровень коррупции. Из-за этого даже у Запада нет доверия к киевским властям, отметил эксперт.
"Поэтому вероятность того, что [в Запорожской области] будут построены укрепления такого же уровня, которые существовали на Донбассе, названные [Владимиром] Зеленским Восточным валом, невелика", — сообщил историк.
Вряд ли на это способны украинские инженерные части и гражданские организации, которые киевский режим привлекает для строительства укреплений, подчеркнул Кнутов.
Также нужно исходить из того, что сейчас сезон дождей и распутицы. Такая погода будет препятствовать строительству укреплений, отметил он.
"Потом начнутся заморозки, а когда грунт станет благоприятным, чтобы рыть окопы, он же поспособствует тому, чтобы наши войска начали двигаться. Поэтому это запоздалая мера, которая к серьезным последствиям для наступления наших войск не должна привести", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Юрия Кнутова: Россию ждут тяжелые бои за Покровск, Запад готовит эскалацию, а у Зеленского еще есть козырь на сайте Украина.ру
О том, какие модели танков использует российская армия в зоне спецоперации — в статье Алексея Туманова Пять основных боевых танков российской армии в зоне СВО на сайте Украина.ру
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