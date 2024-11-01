Кнутов раскрыл, сможет ли Украина превратить в крепость Запорожье и построить там линию обороны
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУВоеннослужащий ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУ
Вероятность того, что в подконтрольной Киеву части Запорожской области будут построены укрепления такого же уровня, которые существовали на Донбассе, невелика. Вряд ли на это способны украинские инженерные части и гражданские организации. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Ранее украинская "администрация" Запорожья заявила, что оставшуюся под контролем Киева часть региона превратят в крепость, построив там несколько линий обороны.
Сейчас у Киева есть определенный опыт в строительстве укреплений. Другой вопрос, что на Украине на всех уровнях царит огромный уровень коррупции. Из-за этого даже у Запада нет доверия к киевским властям, отметил эксперт.
"Поэтому вероятность того, что [в Запорожской области] будут построены укрепления такого же уровня, которые существовали на Донбассе, названные [Владимиром] Зеленским Восточным валом, невелика", — сообщил историк.
Вряд ли на это способны украинские инженерные части и гражданские организации, которые киевский режим привлекает для строительства укреплений, подчеркнул Кнутов.
Также нужно исходить из того, что сейчас сезон дождей и распутицы. Такая погода будет препятствовать строительству укреплений, отметил он.
"Потом начнутся заморозки, а когда грунт станет благоприятным, чтобы рыть окопы, он же поспособствует тому, чтобы наши войска начали двигаться. Поэтому это запоздалая мера, которая к серьезным последствиям для наступления наших войск не должна привести", — заключил собеседник издания.
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