Если жители Европы хотят выжить после резкого похолодания, им нельзя враждовать с Россией — политолог - 30.10.2024 Украина.ру
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Если жители Европы хотят выжить после резкого похолодания, им нельзя враждовать с Россией — политолог
Если жители Европы хотят выжить после резкого похолодания, им нельзя враждовать с Россией — политолог - 30.10.2024 Украина.ру
Если жители Европы хотят выжить после резкого похолодания, им нельзя враждовать с Россией — политолог
Предупреждение климатологов должно помочь пробиться росткам разумности в позиции стран Северной Европы. Лучший способ для них — экономическое взаимодействие с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2024-10-30T03:15
2024-10-30T03:15
новости
россия
европа
финляндия
климат
север
европейцы
арктика
детали
дудинка
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Ранее сорок четыре ведущих специалистов-климатологов написали открытое письмо, в котором говорится, что сейчас идет процесс замедления Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции. Это основные течения Атлантического океана, включая Гольфстрим, которые переносят тепло в Северное полушарие.По мнению ученых, сначала похолодание и экстремальные погодные условия обрушатся на север Европы: Данию, Исландию, Норвегию, Финляндию и Швецию. Кроме того, под ударом окажется сельское хозяйство на северо-западе континента.По мнению эксперта, жителям Северной Европы нужно готовиться к жизни в более тяжелых климатических условиях. В каких сейчас живут северные народы России, например ненцы. В таких же условиях находятся и жители города Дудинка. Якуты живут при -50, а северные европейцы, которые привыкли к мягкому климату, могут это не потянуть, отметил политолог.По его словам, попытка стать "игрушкой в руках США" для силового отъема арктических ресурсов выйдет дороже. Хотя руководство этих стран, видимо, собирается идти по этому пути, добавил он."Предупреждение климатологов должно помочь пробиться росткам разумности в позиции стран Северной Европы. Особое внимание я бы обратил на Финляндию. Она интереснее для нас, поскольку имеет самую протяжённую границу с Россией", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Перенджива: Европейцам придется или порвать с США, или готовиться к образу жизни ненцев на сайте Украина.руО ситуации в Харькове, массовых блокпостах и произволе ТЦК на улицах города — в интервью Павла Онищенко о проблемах украинских беженцев и месте в Харькове, где Украина может спрятать армию на сайте Украина.ру
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новости, россия, европа, финляндия, климат, север, европейцы, арктика, детали, дудинка, сша
Новости, Россия, Европа, Финляндия, климат, север, европейцы, Арктика, детали, Дудинка, США

Если жители Европы хотят выжить после резкого похолодания, им нельзя враждовать с Россией — политолог

03:15 30.10.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСильные морозы в Красноярском крае
Сильные морозы в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Предупреждение климатологов должно помочь пробиться росткам разумности в позиции стран Северной Европы. Лучший способ для них — экономическое взаимодействие с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Ранее сорок четыре ведущих специалистов-климатологов написали открытое письмо, в котором говорится, что сейчас идет процесс замедления Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции. Это основные течения Атлантического океана, включая Гольфстрим, которые переносят тепло в Северное полушарие.
По мнению ученых, сначала похолодание и экстремальные погодные условия обрушатся на север Европы: Данию, Исландию, Норвегию, Финляндию и Швецию. Кроме того, под ударом окажется сельское хозяйство на северо-западе континента.
По мнению эксперта, жителям Северной Европы нужно готовиться к жизни в более тяжелых климатических условиях. В каких сейчас живут северные народы России, например ненцы.
В таких же условиях находятся и жители города Дудинка. Якуты живут при -50, а северные европейцы, которые привыкли к мягкому климату, могут это не потянуть, отметил политолог.
"Им придется развивать новую инфраструктуру. Лучший способ для них — это экономическое взаимодействие с Россией, а не враждебное отношение к ней. Потому что именно у России есть и опыт, и инновационные разработки по освоению Арктики", — подчеркнул Перенджиев.
По его словам, попытка стать "игрушкой в руках США" для силового отъема арктических ресурсов выйдет дороже. Хотя руководство этих стран, видимо, собирается идти по этому пути, добавил он.
"Предупреждение климатологов должно помочь пробиться росткам разумности в позиции стран Северной Европы. Особое внимание я бы обратил на Финляндию. Она интереснее для нас, поскольку имеет самую протяжённую границу с Россией", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Перенджива: Европейцам придется или порвать с США, или готовиться к образу жизни ненцев на сайте Украина.ру
О ситуации в Харькове, массовых блокпостах и произволе ТЦК на улицах города — в интервью Павла Онищенко о проблемах украинских беженцев и месте в Харькове, где Украина может спрятать армию на сайте Украина.ру
Коллаж: украинцы - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Вчера, 13:46
Разрушительный потенциал свободного народа УкраиныУкраинцев в социальных сетях дразнят "нерабами". Дразнилка возникла от их майданной привычки заявлять "зато мы не рабы", в качестве последнего аргумента, когда уязвить оппонента больше нечем и дискуссия кажется безнадёжно проигранной.
 
НовостиРоссияЕвропаФинляндияклиматсеверевропейцыАрктикадеталиДудинкаСША
 
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