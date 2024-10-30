https://ukraina.ru/20241030/1058461905.html

Если жители Европы хотят выжить после резкого похолодания, им нельзя враждовать с Россией — политолог

Если жители Европы хотят выжить после резкого похолодания, им нельзя враждовать с Россией — политолог - 30.10.2024 Украина.ру

Если жители Европы хотят выжить после резкого похолодания, им нельзя враждовать с Россией — политолог

Предупреждение климатологов должно помочь пробиться росткам разумности в позиции стран Северной Европы. Лучший способ для них — экономическое взаимодействие с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2024-10-30T03:15

2024-10-30T03:15

2024-10-30T03:15

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Ранее сорок четыре ведущих специалистов-климатологов написали открытое письмо, в котором говорится, что сейчас идет процесс замедления Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции. Это основные течения Атлантического океана, включая Гольфстрим, которые переносят тепло в Северное полушарие.По мнению ученых, сначала похолодание и экстремальные погодные условия обрушатся на север Европы: Данию, Исландию, Норвегию, Финляндию и Швецию. Кроме того, под ударом окажется сельское хозяйство на северо-западе континента.По мнению эксперта, жителям Северной Европы нужно готовиться к жизни в более тяжелых климатических условиях. В каких сейчас живут северные народы России, например ненцы. В таких же условиях находятся и жители города Дудинка. Якуты живут при -50, а северные европейцы, которые привыкли к мягкому климату, могут это не потянуть, отметил политолог.По его словам, попытка стать "игрушкой в руках США" для силового отъема арктических ресурсов выйдет дороже. Хотя руководство этих стран, видимо, собирается идти по этому пути, добавил он."Предупреждение климатологов должно помочь пробиться росткам разумности в позиции стран Северной Европы. Особое внимание я бы обратил на Финляндию. Она интереснее для нас, поскольку имеет самую протяжённую границу с Россией", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Перенджива: Европейцам придется или порвать с США, или готовиться к образу жизни ненцев на сайте Украина.руО ситуации в Харькове, массовых блокпостах и произволе ТЦК на улицах города — в интервью Павла Онищенко о проблемах украинских беженцев и месте в Харькове, где Украина может спрятать армию на сайте Украина.ру

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