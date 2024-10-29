https://ukraina.ru/20241029/1058424107.html

"После войны ВС РФ станут крепче". Борисов про первую правдивую фразу от НАТО за два года

"После войны ВС РФ станут крепче". Борисов про первую правдивую фразу от НАТО за два года - 29.10.2024 Украина.ру

"После войны ВС РФ станут крепче". Борисов про первую правдивую фразу от НАТО за два года

Ведь они же всегда говорили, что хотят нанесение стратегического поражения России, о том, что обязательно Украина победит, что у России нет шансов противостоять более 50 странам НАТО. А тут впервые нарратив сменился

2024-10-29T04:30

2024-10-29T04:30

2024-10-29T04:30

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов.Ранее в журнале "Шпигель" вышло интервью с командующим силами НАТО в Европе Кристофером Каволи и начальником генштаба Бундесвера Карстеном Бройером.По словам эксперта, в большую войну они не верят.Он добавил, что в интервью прозвучало феноменальная мысль: для России война закончится укреплением ее вооруженных сил."Ведь на самом деле они же всегда говорили, что хотят нанесение стратегического поражения России, о том, что обязательно Украина победит, что у России нет шансов противостоять более 50 странам НАТО. Они же не скрывали, что фактически эта война проводится не Украиной. И тут вдруг такое заявление после двух с половиной лет боевых действий", — заметил Борисов.Подробнее о сенсационных заявлениях во время интервью — в материале Главком НАТО в Европе: Россия после СВО будет сильнее и к этому надо подготовитьсяПолный текст интервью — Тимофей Борисов: Пока Украина генерирует новых солдат для ВСУ, НАТО готовится к войне с Россией

https://ukraina.ru/20241027/1058375926.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, европа, олаф шольц, нато, детали