"После войны ВС РФ станут крепче". Борисов про первую правдивую фразу от НАТО за два года - 29.10.2024 Украина.ру
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"После войны ВС РФ станут крепче". Борисов про первую правдивую фразу от НАТО за два года
"После войны ВС РФ станут крепче". Борисов про первую правдивую фразу от НАТО за два года - 29.10.2024 Украина.ру
"После войны ВС РФ станут крепче". Борисов про первую правдивую фразу от НАТО за два года
Ведь они же всегда говорили, что хотят нанесение стратегического поражения России, о том, что обязательно Украина победит, что у России нет шансов противостоять более 50 странам НАТО. А тут впервые нарратив сменился
2024-10-29T04:30
2024-10-29T04:30
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов.Ранее в журнале "Шпигель" вышло интервью с командующим силами НАТО в Европе Кристофером Каволи и начальником генштаба Бундесвера Карстеном Бройером.По словам эксперта, в большую войну они не верят.Он добавил, что в интервью прозвучало феноменальная мысль: для России война закончится укреплением ее вооруженных сил."Ведь на самом деле они же всегда говорили, что хотят нанесение стратегического поражения России, о том, что обязательно Украина победит, что у России нет шансов противостоять более 50 странам НАТО. Они же не скрывали, что фактически эта война проводится не Украиной. И тут вдруг такое заявление после двух с половиной лет боевых действий", — заметил Борисов.Подробнее о сенсационных заявлениях во время интервью — в материале Главком НАТО в Европе: Россия после СВО будет сильнее и к этому надо подготовитьсяПолный текст интервью — Тимофей Борисов: Пока Украина генерирует новых солдат для ВСУ, НАТО готовится к войне с Россией
https://ukraina.ru/20241027/1058375926.html
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новости, россия, украина, европа, олаф шольц, нато, детали
Новости, Россия, Украина, Европа, Олаф Шольц, НАТО, детали

"После войны ВС РФ станут крепче". Борисов про первую правдивую фразу от НАТО за два года

04:30 29.10.2024
 
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Ведь они же всегда говорили, что хотят нанесение стратегического поражения России, о том, что обязательно Украина победит, что у России нет шансов противостоять более 50 странам НАТО. А тут впервые нарратив сменился
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов.
Ранее в журнале "Шпигель" вышло интервью с командующим силами НАТО в Европе Кристофером Каволи и начальником генштаба Бундесвера Карстеном Бройером.
По словам эксперта, в большую войну они не верят.
"Они считают, что любые войны заканчиваются за столом переговоров, никто не воюет до последнего бойца, и украинский конфликт решится за столом переговоров. Учитывая ситуацию на поле боя, ни о каких выходах на границы 91-го года речь не идет. Чем быстрее наступит момент переговоров, о котором уже начал говорить канцлер Германии Шольц, тем будет лучше и для Украины, и для всего мира", — подробно объяснил Борисов.
Он добавил, что в интервью прозвучало феноменальная мысль: для России война закончится укреплением ее вооруженных сил.
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Норин: Если стандартный обмен ударами продолжится, Украина ляжет первойНападение на Курскую область — это часть такого креатива, который Киев использует, чтобы спасти ситуацию. Это была попытка встряхнуть шахматную доску, когда фигуры встали на место. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и журналист Евгений Норин
"Ведь на самом деле они же всегда говорили, что хотят нанесение стратегического поражения России, о том, что обязательно Украина победит, что у России нет шансов противостоять более 50 странам НАТО. Они же не скрывали, что фактически эта война проводится не Украиной. И тут вдруг такое заявление после двух с половиной лет боевых действий", — заметил Борисов.
Подробнее о сенсационных заявлениях во время интервью — в материале Главком НАТО в Европе: Россия после СВО будет сильнее и к этому надо подготовиться
Полный текст интервью — Тимофей Борисов: Пока Украина генерирует новых солдат для ВСУ, НАТО готовится к войне с Россией
 
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