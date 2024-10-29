"После войны ВС РФ станут крепче". Борисов про первую правдивую фразу от НАТО за два года
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание экипажей танков Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Ведь они же всегда говорили, что хотят нанесение стратегического поражения России, о том, что обязательно Украина победит, что у России нет шансов противостоять более 50 странам НАТО. А тут впервые нарратив сменился
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов.
Ранее в журнале "Шпигель" вышло интервью с командующим силами НАТО в Европе Кристофером Каволи и начальником генштаба Бундесвера Карстеном Бройером.
По словам эксперта, в большую войну они не верят.
"Они считают, что любые войны заканчиваются за столом переговоров, никто не воюет до последнего бойца, и украинский конфликт решится за столом переговоров. Учитывая ситуацию на поле боя, ни о каких выходах на границы 91-го года речь не идет. Чем быстрее наступит момент переговоров, о котором уже начал говорить канцлер Германии Шольц, тем будет лучше и для Украины, и для всего мира", — подробно объяснил Борисов.
Он добавил, что в интервью прозвучало феноменальная мысль: для России война закончится укреплением ее вооруженных сил.
27 октября, 07:40Норин: Если стандартный обмен ударами продолжится, Украина ляжет первойНападение на Курскую область — это часть такого креатива, который Киев использует, чтобы спасти ситуацию. Это была попытка встряхнуть шахматную доску, когда фигуры встали на место. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и журналист Евгений Норин
"Ведь на самом деле они же всегда говорили, что хотят нанесение стратегического поражения России, о том, что обязательно Украина победит, что у России нет шансов противостоять более 50 странам НАТО. Они же не скрывали, что фактически эта война проводится не Украиной. И тут вдруг такое заявление после двух с половиной лет боевых действий", — заметил Борисов.
Подробнее о сенсационных заявлениях во время интервью — в материале Главком НАТО в Европе: Россия после СВО будет сильнее и к этому надо подготовиться
Полный текст интервью — Тимофей Борисов: Пока Украина генерирует новых солдат для ВСУ, НАТО готовится к войне с Россией