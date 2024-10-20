Главком НАТО в Европе: Россия после СВО будет сильнее и к этому надо подготовиться - 20.10.2024 Украина.ру
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Главком НАТО в Европе: Россия после СВО будет сильнее и к этому надо подготовиться
Главком НАТО в Европе: Россия после СВО будет сильнее и к этому надо подготовиться - 20.10.2024 Украина.ру
Главком НАТО в Европе: Россия после СВО будет сильнее и к этому надо подготовиться
Армия России после окончания боевых действий на Украине будет сильнее и НАТО надо активнее наращивать свою военную мощь, чтобы быть готовым к такому противостоянию. Об этом в интервью немецкому Spiegel заявил главком НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи
2024-10-20T17:27
2024-10-20T17:27
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"Россия понесла потери на Украине, довольно большие потери. Но российские Вооружённые силы изучают, совершенствуют и внедряют военный опыт", - констатировал Каволи.По его мнению, из СВО российская армия выйдет сильной и мотивированной, с опытными командирами, а военно-политическому блоку НАТО ещё только предстоит подготовиться к противостоянию с таким противником."В конце войны на Украине, как бы это ни выглядело, российская армия будет сильнее, чем сегодня. Эти силы будут на границе нашего альянса. Ими командуют те же люди, которые уже видят в нас врагов и потом будут весьма недовольны тем, как шла война. Поэтому у нас будет противник с реальными навыками, многочисленный и чётким намерением. Вот почему мы должны быть готовы и нуждаемся в вооруженных силах, которые смогут этому противостоять", - заявил Каволи.Он также отметил, что Россия является постоянной угрозой для Североатлантического альянса и угрожает безопасности всей Европы, к которой Каволи не относит ни Россию, ни другие не-западные европейские страны.Главком НАТО в Европе констатировал, что Россия активизировала взаимодействие с такими крупными акторами, как КНР и КНДР. Таким образом, по его словам, создана "очень серьёзная угроза" для всего человечества."НАТО должно иметь больше возможностей, чем наш противник. Поэтому мы должны быстро выполнять требования, вытекающие из планов обороны. Когда я говорю "быстро", то я имею в виду, что мы должны быть быстрее русских. Только так мы сможем сдержать их", - поведал Каволи.Ранее проблему наращивания мощи НАТО для противостояния с Россией рассмотрел обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко в публикации Зеленский снова просит крови. Для НАТО и США эскалация СВО - и хочется, и колется, ибо страшно
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Новости, Россия, Европа, Украина, НАТО, Украина-НАТО, СВО, США, геополитика, КНР (Китай), КНДР

Главком НАТО в Европе: Россия после СВО будет сильнее и к этому надо подготовиться

17:27 20.10.2024
 
© X / Chief of the Defence StaffКристофер Каволи, Валерий Залужный, Энтони Радакин
Кристофер Каволи, Валерий Залужный, Энтони Радакин - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© X / Chief of the Defence Staff
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Армия России после окончания боевых действий на Украине будет сильнее и НАТО надо активнее наращивать свою военную мощь, чтобы быть готовым к такому противостоянию. Об этом в интервью немецкому Spiegel заявил главком НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи
"Россия понесла потери на Украине, довольно большие потери. Но российские Вооружённые силы изучают, совершенствуют и внедряют военный опыт", - констатировал Каволи.
По его мнению, из СВО российская армия выйдет сильной и мотивированной, с опытными командирами, а военно-политическому блоку НАТО ещё только предстоит подготовиться к противостоянию с таким противником.
"В конце войны на Украине, как бы это ни выглядело, российская армия будет сильнее, чем сегодня. Эти силы будут на границе нашего альянса. Ими командуют те же люди, которые уже видят в нас врагов и потом будут весьма недовольны тем, как шла война. Поэтому у нас будет противник с реальными навыками, многочисленный и чётким намерением. Вот почему мы должны быть готовы и нуждаемся в вооруженных силах, которые смогут этому противостоять", - заявил Каволи.
Он также отметил, что Россия является постоянной угрозой для Североатлантического альянса и угрожает безопасности всей Европы, к которой Каволи не относит ни Россию, ни другие не-западные европейские страны.
Главком НАТО в Европе констатировал, что Россия активизировала взаимодействие с такими крупными акторами, как КНР и КНДР. Таким образом, по его словам, создана "очень серьёзная угроза" для всего человечества.
"НАТО должно иметь больше возможностей, чем наш противник. Поэтому мы должны быстро выполнять требования, вытекающие из планов обороны. Когда я говорю "быстро", то я имею в виду, что мы должны быть быстрее русских. Только так мы сможем сдержать их", - поведал Каволи.
Ранее проблему наращивания мощи НАТО для противостояния с Россией рассмотрел обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко в публикации Зеленский снова просит крови. Для НАТО и США эскалация СВО - и хочется, и колется, ибо страшно
 
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