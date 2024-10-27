России пора заканчивать кошки-мышки с Европой. Для нас это не критично, а они должна почувствовать боль
© Фото : Freepik, master1305
© Фото : Freepik, master1305
Сейчас уже не стоит вопрос о том, какие страны желают покупать российские энергоносители, какие продолжают это делать, пытаясь усидеть на двух стульях, а какие подстраиваются под тренды Запада. Все сводится к одному: заинтересована ли Россия в продолжении этого сотрудничества
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.
"Мы наладили перераспределение этих потоков в Юго-Восточную Азию. Нужно ли нам дальше играть в эти игры? Сейчас доходы от энергопоставок в Европу не критичны. Приходит время для расторжения оставшихся контрактов. Это будет политически правильно и экономически не больно. А Европа должна почувствовать боль. Мы мало что потеряем”, — прокомментировал Зубец.
Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, публицист Дмитрий Выдрин обрисовал свою точку зрения по поводу значимости Европы в мире и конкретно для России.
"Именно в Европе более 100 лет назад создали пистолет "Парабеллум", что означает "готовься к войне". Старушка всегда к ней готова, или, по крайней мере, готовилась. В этом, в частности, суть всей политики НАТО — энергия постоянного расширения альянса.
Другое дело, что Европа на глазах дряхлеет: утрачивает пассионарность и волю к баталиям. Она помнит, что все ее богатство возникло из колониальных войн. Вот только с Россией не получилось", — прокомментировал Выдрин.
Подробнее о том, сможет ли Европа продолжать спонсировать Украину — в интервью Дмитрий Выдрин: Пока Зеленский продает пар от яств, Казахстан шагнул на тонкий лед кочевничества
25 октября, 04:45Ксавье Моро: НАТО ничего не может сделать с Россией. Запад понимает, что уже проиграл эту войнуНАТО ничего не может сделать с Россией. Запад понимает, что проиграл войну, поэтому ищет новые нарративы. Например, Россия выиграла, но якобы "только потому что Запад не хотел ядерной войны". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
Чехию обвинили в том, что она израсходовала на закупку российского же энергетического сырья в пять раз больше средств, чем направила на помощь Украине — это 1,29 и 7 млрд евро соответственно.
Подробнее об этом — в материале Как покупали, так и покупают. Еврофарисейство на российских энергоносителях