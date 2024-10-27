https://ukraina.ru/20241027/1058358871.html

России пора заканчивать кошки-мышки с Европой. Для нас это не критично, а они должна почувствовать боль

России пора заканчивать кошки-мышки с Европой. Для нас это не критично, а они должна почувствовать боль - 27.10.2024 Украина.ру

России пора заканчивать кошки-мышки с Европой. Для нас это не критично, а они должна почувствовать боль

Сейчас уже не стоит вопрос о том, какие страны желают покупать российские энергоносители, какие продолжают это делать, пытаясь усидеть на двух стульях, а какие подстраиваются под тренды Запада. Все сводится к одному: заинтересована ли Россия в продолжении этого сотрудничества

2024-10-27T05:00

2024-10-27T05:00

2024-10-27T05:00

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, публицист Дмитрий Выдрин обрисовал свою точку зрения по поводу значимости Европы в мире и конкретно для России."Именно в Европе более 100 лет назад создали пистолет "Парабеллум", что означает "готовься к войне". Старушка всегда к ней готова, или, по крайней мере, готовилась. В этом, в частности, суть всей политики НАТО — энергия постоянного расширения альянса.Другое дело, что Европа на глазах дряхлеет: утрачивает пассионарность и волю к баталиям. Она помнит, что все ее богатство возникло из колониальных войн. Вот только с Россией не получилось", — прокомментировал Выдрин.Подробнее о том, сможет ли Европа продолжать спонсировать Украину — в интервью Дмитрий Выдрин: Пока Зеленский продает пар от яств, Казахстан шагнул на тонкий лед кочевничестваЧехию обвинили в том, что она израсходовала на закупку российского же энергетического сырья в пять раз больше средств, чем направила на помощь Украине — это 1,29 и 7 млрд евро соответственно.Подробнее об этом — в материале Как покупали, так и покупают. Еврофарисейство на российских энергоносителяхПолный текст интервью — Европа должна почувствовать боль. Алексей Зубец о том, почему БРИКС станет новой ООН, и хрупком Китае

https://ukraina.ru/20241025/1058344763.html

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новости, европа, россия, украина, нато, брикс, детали