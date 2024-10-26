https://ukraina.ru/20241026/1058377352.html

Уничтожение ВСУ важнее освобождения территорий — Моро

Уничтожение ВСУ важнее освобождения территорий — Моро - 26.10.2024 Украина.ру

Уничтожение ВСУ важнее освобождения территорий — Моро

Еще в 2022 году Россия поняла, что война будет продолжаться, поэтому важно уничтожать военный потенциал НАТО и украинской армии. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро

2024-10-26T05:55

2024-10-26T05:55

2024-10-26T05:55

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Он напомнил, что главная цель российских войск — это уничтожать военный потенциал Украины. Это важнее, чем занимать города, считает эксперт.Поэтому российская армия стремится окружить противника, спровоцировать на то, чтобы командование ВСУ удерживало свои коммуникации, используя ресурсы, которые не сможет перебросить на главный фронт на Востоке, добавил эксперт.“Еще в 2022 году Россия поняла, что война будет продолжаться, поэтому важно уничтожать военный потенциал НАТО и украинской армии. Именно это мы сейчас и наблюдаем”, — заключил Моро.Ранее в интервью изданию Украина.ру известный российский политолог Сергей Михеев заявил, что Западу выгодно прикрывать "спонсорство" Украины риском ядерной войны с Россией. В это же время в Америке желают усыпить бдительность России, чтобы нанести удары, а потом де-факто их легализовать, добавил эксперт.“Российские СМИ часто подыгрывают западной пропаганде, говоря о том, что наша победа на Украине приведет к гибели Запада. Это неправда. Но именно этот тезис помогает США и Европе говорить о том, что нужно поддерживать Украину несмотря на риск ядерной войны с Россией, "потому что иначе нам конец". Надо показать, что с потерей Украины для Европы жизнь не заканчивается. И надо показать, что есть возможности найти некий компромисс. Это сейчас даже важнее, чем успехи на поле боя”, — поделился своими взглядами Михеев.Подробнее об этом — в интервью Сергей Михеев: Пока США поставили на паузу ядерную войну из-за Украины, Россия успеет сделать важную вещьПолитолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов в интервью изданию Украина.ру заметил, что Украина проигрывает, и ей нужно больше вооружений.Подробнее о поддержке Украины со стороны Европы — в интервью Тимофей Борисов: Пока в Германии звучит плач Ярославны по ВСУ, против России готовится восточный фронтПолный текст интервью — Ксавье Моро: Россия следует плану вековой давности, чтобы добить ВСУ, а Запад хочет красиво уйти

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