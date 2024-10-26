Уничтожение ВСУ важнее освобождения территорий — Моро
© 28-я отдельная механизированная бригада 28-я отдельная механизированная бригада ВСУ, танк
© 28-я отдельная механизированная бригада
Еще в 2022 году Россия поняла, что война будет продолжаться, поэтому важно уничтожать военный потенциал НАТО и украинской армии. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
Он напомнил, что главная цель российских войск — это уничтожать военный потенциал Украины. Это важнее, чем занимать города, считает эксперт.
“Если наблюдать за тем, что происходит в Курской области, то ясно, что цель начальника Генштаба Герасимова в большей степени в том, чтобы уничтожать как можно больше солдат и техники ВСУ, чем в том, чтобы освободить эту территорию”, — отметил Моро.
Поэтому российская армия стремится окружить противника, спровоцировать на то, чтобы командование ВСУ удерживало свои коммуникации, используя ресурсы, которые не сможет перебросить на главный фронт на Востоке, добавил эксперт.
“Еще в 2022 году Россия поняла, что война будет продолжаться, поэтому важно уничтожать военный потенциал НАТО и украинской армии. Именно это мы сейчас и наблюдаем”, — заключил Моро.
Вчера, 06:15Врагу придется оставить Северск: военкор о том, когда ВС РФ выйдут к Славянску и "посадят на шпагат" ВСУОсвобождение Северска поможет российским войскам взять Красный Лиман и двигаться к Славянску. Но взять Славянск будет сложно без освобождения Купянска и Изюма. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
Ранее в интервью изданию Украина.ру известный российский политолог Сергей Михеев заявил, что Западу выгодно прикрывать "спонсорство" Украины риском ядерной войны с Россией. В это же время в Америке желают усыпить бдительность России, чтобы нанести удары, а потом де-факто их легализовать, добавил эксперт.
“Российские СМИ часто подыгрывают западной пропаганде, говоря о том, что наша победа на Украине приведет к гибели Запада. Это неправда. Но именно этот тезис помогает США и Европе говорить о том, что нужно поддерживать Украину несмотря на риск ядерной войны с Россией, "потому что иначе нам конец". Надо показать, что с потерей Украины для Европы жизнь не заканчивается. И надо показать, что есть возможности найти некий компромисс. Это сейчас даже важнее, чем успехи на поле боя”, — поделился своими взглядами Михеев.
Подробнее об этом — в интервью Сергей Михеев: Пока США поставили на паузу ядерную войну из-за Украины, Россия успеет сделать важную вещь
Политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов в интервью изданию Украина.ру заметил, что Украина проигрывает, и ей нужно больше вооружений.
Подробнее о поддержке Украины со стороны Европы — в интервью Тимофей Борисов: Пока в Германии звучит плач Ярославны по ВСУ, против России готовится восточный фронт
Полный текст интервью — Ксавье Моро: Россия следует плану вековой давности, чтобы добить ВСУ, а Запад хочет красиво уйти