На крючке у США: Европа посеяла свою политическую волю, ее уже не спасти — эксперт - 26.10.2024 Украина.ру
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На крючке у США: Европа посеяла свою политическую волю, ее уже не спасти — эксперт
На крючке у США: Европа посеяла свою политическую волю, ее уже не спасти — эксперт - 26.10.2024 Украина.ру
На крючке у США: Европа посеяла свою политическую волю, ее уже не спасти — эксперт
Процесс деиндустриализации Европы идет полным ходом, но разрушение Евросоюза не в интересах США. ЕС — это инструмент сдерживания “подневольных”
2024-10-26T05:00
2024-10-26T05:00
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.Он рассказал, что когда-то существовал так называемый золотой миллиард и четыре-пять миллиардов в бедных и развивающихся странах.Говоря о деиндустриализации Европы, эксперт заявил, что этот процесс идет полным ходом, потому что он выгоден США.“С другой стороны, не в интересах США и разрушение Евросоюза. ЕС — это инструмент сдерживания Европы. И высасывание экономических ресурсов происходит за счет Евросоюза”, — добавил Зубец.Чтобы остановить этот процесс, нужна политическая воля, но в Европе таких сил нет, поэтому ее уже не спасти, заключил эксперт.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, публицист Дмитрий Выдрин обрисовал свою точку зрения по поводу значимости Европы в мире и конкретно для России."Именно в Европе более 100 лет назад создали пистолет "Парабеллум", что означает "готовься к войне". Старушка всегда к ней готова, или, по крайней мере, готовилась. В этом, в частности, суть всей политики НАТО — энергия постоянного расширения альянса.Другое дело, что Европа на глазах дряхлеет: утрачивает пассионарность и волю к баталиям. Она помнит, что все ее богатство возникло из колониальных войн. Вот только с Россией не получилось", — прокомментировал Выдрин.Подробнее о том, сможет ли Европа продолжать спонсировать Украину — в интервью Дмитрий Выдрин: Пока Зеленский продает пар от яств, Казахстан шагнул на тонкий лед кочевничестваПолный текст интервью — Европа должна почувствовать боль. Алексей Зубец о том, почему БРИКС станет новой ООН, и хрупком Китае
https://ukraina.ru/20241025/1058350743.html
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Новости, Европа, США, Россия, ЕС, НАТО, детали

На крючке у США: Европа посеяла свою политическую волю, ее уже не спасти — эксперт

05:00 26.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Елкин / Перейти в фотобанкГран скандаль по-американски
Гран скандаль по-американски - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости . Сергей Елкин
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Процесс деиндустриализации Европы идет полным ходом, но разрушение Евросоюза не в интересах США. ЕС — это инструмент сдерживания “подневольных”
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.
Он рассказал, что когда-то существовал так называемый золотой миллиард и четыре-пять миллиардов в бедных и развивающихся странах.
“Но сегодня либеральная экономика не способна прокормить золотой миллиард, поскольку страны третьего мира не хотят работать за копейки. Поэтому речь идет о том, что кого-то из этого миллиарда надо выкинуть. И американцы заняты тем, что выкидывают из этого золотого миллиарда европейцев, пользуясь тем, что у них есть инструменты политического управления Европой”, — отметил Зубец.
Говоря о деиндустриализации Европы, эксперт заявил, что этот процесс идет полным ходом, потому что он выгоден США.
С другой стороны, не в интересах США и разрушение Евросоюза. ЕС — это инструмент сдерживания Европы. И высасывание экономических ресурсов происходит за счет Евросоюза”, — добавил Зубец.
Чтобы остановить этот процесс, нужна политическая воля, но в Европе таких сил нет, поэтому ее уже не спасти, заключил эксперт.
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Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, публицист Дмитрий Выдрин обрисовал свою точку зрения по поводу значимости Европы в мире и конкретно для России.
"Именно в Европе более 100 лет назад создали пистолет "Парабеллум", что означает "готовься к войне". Старушка всегда к ней готова, или, по крайней мере, готовилась. В этом, в частности, суть всей политики НАТО — энергия постоянного расширения альянса.
Другое дело, что Европа на глазах дряхлеет: утрачивает пассионарность и волю к баталиям. Она помнит, что все ее богатство возникло из колониальных войн. Вот только с Россией не получилось", — прокомментировал Выдрин.
Подробнее о том, сможет ли Европа продолжать спонсировать Украину — в интервью Дмитрий Выдрин: Пока Зеленский продает пар от яств, Казахстан шагнул на тонкий лед кочевничества
Полный текст интервью — Европа должна почувствовать боль. Алексей Зубец о том, почему БРИКС станет новой ООН, и хрупком Китае
 
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