"Движуха там есть": Ермаков раскрыл, почему ВСУ нервничают под Северском и бросили все силы на Выемку - 25.10.2024 Украина.ру
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"Движуха там есть": Ермаков раскрыл, почему ВСУ нервничают под Северском и бросили все силы на Выемку
"Движуха там есть": Ермаков раскрыл, почему ВСУ нервничают под Северском и бросили все силы на Выемку - 25.10.2024 Украина.ру
"Движуха там есть": Ермаков раскрыл, почему ВСУ нервничают под Северском и бросили все силы на Выемку
На Северском направлении населенные пункты переходят из рук в руки. Украинское командование там явно нервничает. Если оно бросило силы на отбивание Выемки, значит ее взятие несет серьезную угрозу для Северска. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
2024-10-25T05:30
2024-10-25T05:30
новости
северск
россия
селидово
донбасс
сво
спецоперация
детали
"ахмат"
наступление
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Обстановка на Северском направлении нестабильна не только из-за слабой насыщенности войск с обеих сторон, а из-за ландшафта местности. Там населенные пункты переходят из рук в руки, сообщил военкор.На Северском выступе сейчас есть "движуха". Если мы под этим термином имеем в виду движение войск. Украинское командование там явно нервничает. Если оно бросило силы на отбивание Выемки, значит ее взятие несет серьезную угрозу для Северска, добавил он.С Белогоровкой складывается такая же ситуация, как с Невельским. Она стоит на высоте на Белой Горе, где находится крупный меловой завод. Туда проникал спецназ "Ахмат" (с видео оттуда), но устойчивый контроль и над Белогоровкой, и над заводом пока не подтверждается, подчеркнул журналист.Белогоровка оказывается в кармане, откуда сам ландшафт местности не позволяет ВСУ ударить во фланг. Серебрянское лесничество — это "шервудский лес", лоскутное одеяло из российских позиций и позиций врага, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Россия растянула ВСУ между Селидово и Курахово, чтобы загнать их в Покровск и уничтожить на сайте Украина.руО том, как ВС РФ бьют по флангам и повторяют в Селидово сценарий Угледара — в интервью Бориса Рожина об оперативной обстановке на фронте, корейском факторе, предложениях министра обороны Франции на сайте Украина.ру
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северск
россия
селидово
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новости, северск, россия, селидово, донбасс, сво, спецоперация, детали, "ахмат", наступление, всу
Новости, Северск, Россия, Селидово, Донбасс, СВО, Спецоперация, детали, "Ахмат", наступление, ВСУ

"Движуха там есть": Ермаков раскрыл, почему ВСУ нервничают под Северском и бросили все силы на Выемку

05:30 25.10.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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На Северском направлении населенные пункты переходят из рук в руки. Украинское командование там явно нервничает. Если оно бросило силы на отбивание Выемки, значит ее взятие несет серьезную угрозу для Северска. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
Обстановка на Северском направлении нестабильна не только из-за слабой насыщенности войск с обеих сторон, а из-за ландшафта местности. Там населенные пункты переходят из рук в руки, сообщил военкор.
"Например, ВСУ отбили у нас Выемку, об освобождении которой ранее было официально объявлено. Какова сейчас там обстановка — я не знаю. Повторюсь, современная информационная война складывается так, что без видео нет события. И нам надо в этом направлении работать", — отметил Ермаков.
На Северском выступе сейчас есть "движуха". Если мы под этим термином имеем в виду движение войск. Украинское командование там явно нервничает. Если оно бросило силы на отбивание Выемки, значит ее взятие несет серьезную угрозу для Северска, добавил он.
С Белогоровкой складывается такая же ситуация, как с Невельским. Она стоит на высоте на Белой Горе, где находится крупный меловой завод. Туда проникал спецназ "Ахмат" (с видео оттуда), но устойчивый контроль и над Белогоровкой, и над заводом пока не подтверждается, подчеркнул журналист.
Белогоровка оказывается в кармане, откуда сам ландшафт местности не позволяет ВСУ ударить во фланг. Серебрянское лесничество — это "шервудский лес", лоскутное одеяло из российских позиций и позиций врага, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Россия растянула ВСУ между Селидово и Курахово, чтобы загнать их в Покровск и уничтожить на сайте Украина.ру
О том, как ВС РФ бьют по флангам и повторяют в Селидово сценарий Угледара — в интервью Бориса Рожина об оперативной обстановке на фронте, корейском факторе, предложениях министра обороны Франции на сайте Украина.ру
Александр Полищук (СВО) - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Вчера, 17:04
Военный историк Александр Полищук: Россия перебила ВСУ на подступах к Селидово и сохранила город целымЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
НовостиСеверскРоссияСелидовоДонбассСВОСпецоперациядетали"Ахмат"наступлениеВСУ
 
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