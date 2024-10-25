https://ukraina.ru/20241025/1058347032.html

"Движуха там есть": Ермаков раскрыл, почему ВСУ нервничают под Северском и бросили все силы на Выемку

"Движуха там есть": Ермаков раскрыл, почему ВСУ нервничают под Северском и бросили все силы на Выемку - 25.10.2024 Украина.ру

"Движуха там есть": Ермаков раскрыл, почему ВСУ нервничают под Северском и бросили все силы на Выемку

На Северском направлении населенные пункты переходят из рук в руки. Украинское командование там явно нервничает. Если оно бросило силы на отбивание Выемки, значит ее взятие несет серьезную угрозу для Северска. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков

2024-10-25T05:30

2024-10-25T05:30

2024-10-25T05:30

новости

северск

россия

селидово

донбасс

сво

спецоперация

детали

"ахмат"

наступление

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Обстановка на Северском направлении нестабильна не только из-за слабой насыщенности войск с обеих сторон, а из-за ландшафта местности. Там населенные пункты переходят из рук в руки, сообщил военкор.На Северском выступе сейчас есть "движуха". Если мы под этим термином имеем в виду движение войск. Украинское командование там явно нервничает. Если оно бросило силы на отбивание Выемки, значит ее взятие несет серьезную угрозу для Северска, добавил он.С Белогоровкой складывается такая же ситуация, как с Невельским. Она стоит на высоте на Белой Горе, где находится крупный меловой завод. Туда проникал спецназ "Ахмат" (с видео оттуда), но устойчивый контроль и над Белогоровкой, и над заводом пока не подтверждается, подчеркнул журналист.Белогоровка оказывается в кармане, откуда сам ландшафт местности не позволяет ВСУ ударить во фланг. Серебрянское лесничество — это "шервудский лес", лоскутное одеяло из российских позиций и позиций врага, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Россия растянула ВСУ между Селидово и Курахово, чтобы загнать их в Покровск и уничтожить на сайте Украина.руО том, как ВС РФ бьют по флангам и повторяют в Селидово сценарий Угледара — в интервью Бориса Рожина об оперативной обстановке на фронте, корейском факторе, предложениях министра обороны Франции на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241024/1058336758.html

северск

россия

селидово

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новости, северск, россия, селидово, донбасс, сво, спецоперация, детали, "ахмат", наступление, всу