"Движуха там есть": Ермаков раскрыл, почему ВСУ нервничают под Северском и бросили все силы на Выемку
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении
На Северском направлении населенные пункты переходят из рук в руки. Украинское командование там явно нервничает. Если оно бросило силы на отбивание Выемки, значит ее взятие несет серьезную угрозу для Северска. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
Обстановка на Северском направлении нестабильна не только из-за слабой насыщенности войск с обеих сторон, а из-за ландшафта местности. Там населенные пункты переходят из рук в руки, сообщил военкор.
"Например, ВСУ отбили у нас Выемку, об освобождении которой ранее было официально объявлено. Какова сейчас там обстановка — я не знаю. Повторюсь, современная информационная война складывается так, что без видео нет события. И нам надо в этом направлении работать", — отметил Ермаков.
На Северском выступе сейчас есть "движуха". Если мы под этим термином имеем в виду движение войск. Украинское командование там явно нервничает. Если оно бросило силы на отбивание Выемки, значит ее взятие несет серьезную угрозу для Северска, добавил он.
С Белогоровкой складывается такая же ситуация, как с Невельским. Она стоит на высоте на Белой Горе, где находится крупный меловой завод. Туда проникал спецназ "Ахмат" (с видео оттуда), но устойчивый контроль и над Белогоровкой, и над заводом пока не подтверждается, подчеркнул журналист.
Белогоровка оказывается в кармане, откуда сам ландшафт местности не позволяет ВСУ ударить во фланг. Серебрянское лесничество — это "шервудский лес", лоскутное одеяло из российских позиций и позиций врага, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Россия растянула ВСУ между Селидово и Курахово, чтобы загнать их в Покровск и уничтожить на сайте Украина.ру
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Вчера, 17:04Военный историк Александр Полищук: Россия перебила ВСУ на подступах к Селидово и сохранила город целымЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.