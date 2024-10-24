https://ukraina.ru/20241024/1058312779.html

Тимофей Ермаков: Россия растянула ВСУ между Селидово и Курахово, чтобы загнать их в Покровск и уничтожить

Тимофей Ермаков: Россия растянула ВСУ между Селидово и Курахово, чтобы загнать их в Покровск и уничтожить - 24.10.2024 Украина.ру

Тимофей Ермаков: Россия растянула ВСУ между Селидово и Курахово, чтобы загнать их в Покровск и уничтожить

Украине сейчас надо строить укрепления уже в Днепропетровской области. Но если она за восемь лет ничего не смогла как следует укрепить кроме Авдеевки и Угледара, то и в Днепропетровске у них ничего не выйдет. Потому что киевский режим стал заложником своего плана "давайте напихаем войск в каждом городе Донбасса и превратим их в фортеци"

2024-10-24T06:05

2024-10-24T06:05

2024-10-24T06:05

интервью

селидово

россия

курахово

вооруженные силы украины

минобороны

сво

северск

покровск/красноармейск

авиабомбы

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А нам то что? У нас есть ФАБы, КАБы, ОДАБы и другие замечательные аббревиатуры (различные виды авиационных бомб), которые укронацисты так любят ловить себе на головы, считает военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей ЕрмаковОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Тимофей, ранее мы с вами говорили, что обстановка на Северском выступе с точки зрения карты выглядит для ВС РФ весьма успешно, однако это далеко не так, поскольку там с обеих сторон недостаточная плотность войск, а информация о нашем контроле над населенными пунктами не всегда подтверждается. Стала ли ситуация там более понятной после того, как Минобороны РФ официально сообщило об освобождении Серебрянки?- Нет, не стала, потому что у нас нет кадров объективного контроля. По идее, сначала должны быть видео взятых населенных пунктов, а затем уже сообщения об их освобождении. Но у нас иногда получаются ситуации, которая была в Зоряное на Кураховском участке.Мне бойцы из 110-й бригады рассказывали, что когда мы взяли Софиевку (наш контроль над ней тоже был нестабилен), Минобороны тут же объявил о взятии Зоряного, хотя штурмовики только ночью собирались туда заходить. Возможно, у бойцов не было полной информации об обстановке, но им не было смысла говорить мне неправду.То же самое касается непосредственного Северского направления. Когда было объявлено о взятии Верхнекаменского, через несколько дней оттуда появился объективный контроль. Но, во-первых, Украина опровергла эту информацию. Во-вторых, некоторые военкоры писали, что наш флаг в этом поселке бойцам просто-напросто сбросили с дрона. Это хорошо в плане информационной войны, но это не подтверждает, что мы реально контролируем населенный пункт. И все. Больше видео из Верхнекаменского мы не увидели.Ну и по поводу Серебрянки. Ее было бы невозможно взять без занятия Григоровки (там с одной стороны лес, а с другой стороны – степи), а видео из Григоровки мы до сих пор не увидели. Надеюсь, мы их все же увидим.Обстановка на Северском направлении нестабильна не только из-за слабой насыщенности войск с обеих сторон, а из-за ландшафта местности. Там населенные пункты переходят из рук в руки. Например, ВСУ отбили у нас Выемку, об освобождении которой ранее было официально объявлена. Какова сейчас там обстановка – я не знаю.Повторюсь, современная информационная война складывается так, что без видео нет события. И нам надо в этом направлении работать.- Когда вам станет понятно, что на Северском выступе началась серьезная движуха?- Движуха там явно есть. Если мы под этим термином имеем виду движение войск. Причем с двух сторон. Украинское командование там явно нервничает. Если оно бросило силы на отбивание Выемки, значит, оно увидело, что ее взятие несет серьезную угрозу для Северска.Повторюсь, движение наших войск нет. Но подтверждений, что мы контролируем новые территории, нет.Я не хочу опровергать Минобороны. Может быть, мы действительно взяли Серебрянку. Просто хотелось бы более весомых доказательств, что мы там присутствуем.Кстати, группировка "Центр" с этим явно справляется лучше. На Кураховском участке из Острого, из Островского и из Максимильяновки было много видео. Тут нашу информационную политику следовало бы подтянуть. Если есть успехи, давайте их подтверждать. Если нет – поспешных докладов делать не надо.- Если мы действительно взяли Серебрянку, то, получается, что район Белогоровки, который еще контролируют ВСУ, оказывается в большом кармане.- Да. С Белогоровкой складывается такая же ситуация, как с Невельским.Я неоднократно был в самой Белогоровке и в ее предместьях. Она стоит на высоте на Белой Горе, где находится крупный меловой завод. Туда проникал спецназ "Ахмат" (с видео оттуда), но устойчивый контроль и над Белогоровкой, и над заводом пока не подтверждается. Мы со времен "харьковской перегруппировки" уже четыре раза ее освобождали, но не до конца.Белогоровка оказывается в кармане, откуда сам ландшафт местности не позволяет ВСУ ударить нам во фланг. Серебрянское лесничество – это вообще "шервудский лес", где лоскутное одеяло из наших позиций и позиций врага.И если мы действительно прорвались в Серебрянку, ВСУ будут вынуждены оставлять Белогоровку.- И все-таки, при каких условиях мы сможем более подробно говорить об активизации Северского направления?- Северский выступ – это не такое перспективное направление, в отличие от Курахово и Дзержинска. Оно оживет только тогда, когда мы зачистим огнеупорный завод в Часов Яре. После освобождения Октябрьского района города мы уже ведем бои за него.В этом случае мы посадим украинское командование на очередной шпагат, как это было в случае с Угледаром и Селидово. Рано или поздно врагу придется оставить Северск, чтобы не потерять более важную Константиновку. А для взятия Константиновки будут важны наши действия в Дзержинске.Понятно, что освобождение Северска поможет нам освободить Красный Лиман и двигаться к Славянску. Но взять Славянск будет трудно без взятия Купянска и Изюма.Поэтому ни для ВС РФ, ни для ВСУ Северский выступ сейчас не является приоритетом ни для наступления, ни для обороны.- Насколько я знаю, ваша любимая 106-я дивизия ВДВ, которая сражалась под Северском, сейчас переброшена под Курск. Какие сейчас настроения у бойцов?- Боевые. Ребята в очередной раз выполняют функции пожарной команды. Хорошо, что мы их перебросили под Курск почти в полном составе. Мы же тоже изначально в Курской области латали этот тришкин кафтан разными заплатками: полк оттуда, два батальона отсюда. Слаженности было ноль. А когда на место приезжает дивизия, которая уже вела боевые действия, с ней всегда проще. Это опытные и храбрые ребята.- Насчет Селидово. Оттуда как раз появились видеозаписи, подтверждающие, что наши войска заняли самый центр города. Причем сама застройка выглядит весьма целой. Когда мы, примерно, сможем его освободить?- Наконец-то мы стали применять тактику, которая описана в советских учебниках по боевых действиях. Мы наносим охватывающие удары, отсекающие логистику противника, а потом наносим разрезающий удар вглубь.В Селидово мы дошли до улицы Гоголя – самый центр этого немаленького города. И сейчас все будет зависеть от уличных боев. Но в любом случае мы видим, что наша затея с тактика нашего командования по растягиванию ВСУ на шпагат приносит свои плоды. Противнику приходится выбирать между Красноармейском (Покровском), Селидово и Курахово. И, судя по всему, Селидово враг будет оставлять.Это не значит, что ВСУ оттуда сразу же убегут. Они безусловно постараются нас там задержать. Но, повторюсь, на шее противника сейчас еще затягивается кураховская петля. И я еще в начале Селидовской освободительной операции писал, для киевского режима есть лишь один выход замедлить наше продвижение – оборонять Красноармейск и Димитров (Мирноград).По-хорошему Украине сейчас надо строить укрепления уже в Днепропетровской области. Но если она за восемь лет ничего не смогла как следует укрепить кроме Авдеевки и Угледара, то и в Днепропетровске у них ничего не выйдет. Потому что киевский режим стал заложником своего плана "давайте напихаем войск в каждом городе Донбасса и превратим их в фортеци". А нам то что? У нас есть ФАБы, КАБы, ОДАБы и другие замечательные аббревиатуры, которые укронацисты так любят ловить себе на головы.Так что пускай ВСУ запираются в Покровске. Это облегчит нам задачи.

https://ukraina.ru/20241023/1058308276.html

https://ukraina.ru/20241022/1058276037.html

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2024

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, селидово, россия, курахово, вооруженные силы украины, минобороны, сво, северск, покровск/красноармейск, авиабомбы, курская область