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Задержан предприниматель, подозреваемый в крупном мошенничестве при исполнении гособоронзаказа

Задержан предприниматель, подозреваемый в крупном мошенничестве при исполнении гособоронзаказа - 24.10.2024 Украина.ру

Задержан предприниматель, подозреваемый в крупном мошенничестве при исполнении гособоронзаказа

Следственным комитетом России расследуется уголовное дело в отношении гендиректора ООО "Ленбытхим" Дениса Михайлова. Он подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа, сообщает СК РФ

2024-10-24T17:48

2024-10-24T17:48

2024-10-24T17:48

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"Следствием установлено, что при исполнении государственных контрактов, заключенных на сумму свыше 115 миллионов рублей с АО "Военторг" по поставке имущества для нужд Департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации, Михайлов умышленного завысил цены на сырье и материалы, похитив таким образом несколько десятков миллионов рублей", - сказано в официальном сообщении.Уголовное дело расследуется главным военным следственным управлением Следственного комитета России. Судом удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на имущество Михайлова – принадлежащие ему шесть автомобилей, два мотоцикла, а также доли активов ООО "Ленбытхим".Ранее в новостях: Наживался на госконтрактах. Руководителю "Военторга" грозит до 10 лет лишения свободы Также на эту тему: Кремль высказался о задержании бывших подчиненных Шойгу

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новости, россия, кремль, следственный комитет, ск рф, минобороны рф, госорганы, оборона, оборонный бюджет, армия, сво, закупки