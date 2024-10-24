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Задержан предприниматель, подозреваемый в крупном мошенничестве при исполнении гособоронзаказа
Задержан предприниматель, подозреваемый в крупном мошенничестве при исполнении гособоронзаказа - 24.10.2024 Украина.ру
Задержан предприниматель, подозреваемый в крупном мошенничестве при исполнении гособоронзаказа
Следственным комитетом России расследуется уголовное дело в отношении гендиректора ООО "Ленбытхим" Дениса Михайлова. Он подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа, сообщает СК РФ
2024-10-24T17:48
2024-10-24T17:48
2024-10-24T17:48
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"Следствием установлено, что при исполнении государственных контрактов, заключенных на сумму свыше 115 миллионов рублей с АО "Военторг" по поставке имущества для нужд Департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации, Михайлов умышленного завысил цены на сырье и материалы, похитив таким образом несколько десятков миллионов рублей", - сказано в официальном сообщении.Уголовное дело расследуется главным военным следственным управлением Следственного комитета России. Судом удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на имущество Михайлова – принадлежащие ему шесть автомобилей, два мотоцикла, а также доли активов ООО "Ленбытхим".Ранее в новостях: Наживался на госконтрактах. Руководителю "Военторга" грозит до 10 лет лишения свободы Также на эту тему: Кремль высказался о задержании бывших подчиненных Шойгу
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новости, россия, кремль, следственный комитет, ск рф, минобороны рф, госорганы, оборона, оборонный бюджет, армия, сво, закупки
Новости, Россия, Кремль, Следственный комитет, СК РФ, Минобороны РФ, госорганы, оборона, оборонный бюджет, Армия, СВО, закупки
Задержан предприниматель, подозреваемый в крупном мошенничестве при исполнении гособоронзаказа
Следственным комитетом России расследуется уголовное дело в отношении гендиректора ООО "Ленбытхим" Дениса Михайлова. Он подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа, сообщает СК РФ