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Наживался на госконтрактах. Руководителю "Военторга" грозит до 10 лет лишения свободы
Наживался на госконтрактах. Руководителю "Военторга" грозит до 10 лет лишения свободы - 01.08.2024 Украина.ру
Наживался на госконтрактах. Руководителю "Военторга" грозит до 10 лет лишения свободы
Руководителя "Военторга" задержали по уголовному делу о хищении денежных средств в особо крупном размере при исполнении государственных контрактов для нужд Минобороны России. Об этом сообщила 1 августа представитель МВД РФ Ирина Волк
2024-08-01T10:54
2024-08-01T10:54
2024-08-01T10:54
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игорь волк
сизо
госконтракты
мошенничество
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Следователи полагают, что в 2019 году руководитель и сотрудники АО "Военторга" с соучастниками в Москве, Северной Осетии – Алании, Ставропольском крае, Псковской области вступили в преступный сговор и заключили госконтракты на поставку "Армейских несессеров" на 625 миллионов рублей.После злоумышленники продали эту продукцию Минобороны РФ, "экономически необоснованно увеличив цену товаров на сумму свыше 400 миллионов рублей", ведомству и бюджету РФ причинен ущерб в особо крупном размере.Руководитель АО "Военторг" и бенефициар подконтрольных организаций задержаны в рамках дела, им предъявлено обвинение в мошенничестве. Как указано в УК, за мошенничество в особо крупном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Наказание может быть и более существенным, если в деле окажется несколько эпизодов данного преступления.Кроме прочего, как следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости, АО "Военторг" значилось в уголовном деле, в рамках которого был арестован генерал Дмитрий Булгаков, как "прослойка" между МО РФ и "Грязинским пищевым комбинатом", руководство которого наряду с генералом сейчас находится в СИЗО.В одном из материалов указано, что между Министерством обороны и "Военторгом" был заключен контракт на поставку индивидуальных рационов питания. "Военторг" в свою очередь заключил соглашение с "Грязинским пищевым комбинатом". Позднее следствие установило, что пайки оказались некачественными, а стоимость продукции завысили.Подробнее о ситуации с Булгаковым - в материале Названы организации из уголовного дела экс-замминистра обороны Булгакова на сайте Украина.ру.
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новости, россия, игорь волк, сизо, госконтракты, мошенничество
Новости, Россия, Игорь Волк, СИЗО, госконтракты, мошенничество
Наживался на госконтрактах. Руководителю "Военторга" грозит до 10 лет лишения свободы
Руководителя "Военторга" задержали по уголовному делу о хищении денежных средств в особо крупном размере при исполнении государственных контрактов для нужд Минобороны России. Об этом сообщила 1 августа представитель МВД РФ Ирина Волк
Следователи полагают, что в 2019 году руководитель и сотрудники АО "Военторга" с соучастниками в Москве, Северной Осетии – Алании, Ставропольском крае, Псковской области вступили в преступный сговор и заключили госконтракты на поставку "Армейских несессеров" на 625 миллионов рублей.
"В период с декабря 2019 по декабрь 2022 года соучастники приобрели продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации, бенефициаром которых являлся предприниматель - 41-летний уроженец Республики Северная Осетия - Алания", - отметила Волк.
После злоумышленники продали эту продукцию Минобороны РФ, "экономически необоснованно увеличив цену товаров на сумму свыше 400 миллионов рублей", ведомству и бюджету РФ причинен ущерб в особо крупном размере.
Руководитель АО "Военторг" и бенефициар подконтрольных организаций задержаны в рамках дела, им предъявлено обвинение в мошенничестве.
Как указано в УК, за мошенничество в особо крупном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Наказание может быть и более существенным, если в деле окажется несколько эпизодов данного преступления.
Кроме прочего, как следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости, АО "Военторг" значилось в уголовном деле, в рамках которого был арестован генерал Дмитрий Булгаков, как "прослойка" между МО РФ и "Грязинским пищевым комбинатом", руководство которого наряду с генералом сейчас находится в СИЗО.
В одном из материалов указано, что между Министерством обороны и "Военторгом" был заключен контракт на поставку индивидуальных рационов питания. "Военторг" в свою очередь заключил соглашение с "Грязинским пищевым комбинатом". Позднее следствие установило, что пайки оказались некачественными, а стоимость продукции завысили.