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Зеленский делает из Рады слепого оленя, бегущего через пожар в лесу — Железняк
Зеленский делает из Рады слепого оленя, бегущего через пожар в лесу — Железняк - 24.10.2024 Украина.ру
Зеленский делает из Рады слепого оленя, бегущего через пожар в лесу — Железняк
Депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк 24 октября в своем телеграм-канале пожаловался на Владимира Зеленского, который уже 10 дней не подписывает законопроект №11416-д, предусматривающий повышение налогов
2024-10-24T11:43
2024-10-24T11:43
2024-10-24T11:44
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ярослав железняк
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"Это эпически… с ним так спешили, что готовы были принять задним числом. А теперь уже никто не кричит, что каждый день это потеря налогов на армию и не обвиняет Зеленского, как это было в отношении оппозиции. <...> я много раз публично говорил, что именно так оно снова будет: Рада будет спешить принять "хоть что-то" и бежать как слепой олень при пожаре в лесу. А потом будем без причины ждать подпись Зеленского", - возмутился он.Рада 10 октября приняла во втором чтении и в целом законопроект об увеличении военных сборов на зарплаты военных с полутора до пяти процентов.По ожиданиям правительства, налоговые изменения должны принести в бюджет дополнительные 58 миллиардов гривен (1,41 млрд долларов) в этом году, и 137 миллиардов гривен (3,32 миллиарда долларов) – в 2025-м.Эксперты полагают, что принятие законопроекта может привести к негативным последствиям для украинской экономики: сокращению экономической активности, повышению фискального давления на "белый" бизнес, расширение теневого сектора, в частности, "черной" и "серой" занятости.Подробнее о законе - в материале Украинский парламент проголосовал за "историческое" повышение налогов на сайте Украина.ру.
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новости, украина, рада, ярослав железняк, владимир зеленский, верховная рада
Новости, Украина, Рада, Ярослав Железняк, Владимир Зеленский, Верховная Рада
Зеленский делает из Рады слепого оленя, бегущего через пожар в лесу — Железняк
11:43 24.10.2024 (обновлено: 11:44 24.10.2024)
Депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк 24 октября в своем телеграм-канале пожаловался на Владимира Зеленского, который уже 10 дней не подписывает законопроект №11416-д, предусматривающий повышение налогов
"Это эпически… с ним так спешили, что готовы были принять задним числом. А теперь уже никто не кричит, что каждый день это потеря налогов на армию и не обвиняет Зеленского, как это было в отношении оппозиции. <...> я много раз публично говорил, что именно так оно снова будет: Рада будет спешить принять "хоть что-то" и бежать как слепой олень при пожаре в лесу. А потом будем без причины ждать подпись Зеленского", - возмутился он.
Рада 10 октября приняла во втором чтении и в целом законопроект об увеличении военных сборов на зарплаты военных с полутора до пяти процентов.
По ожиданиям правительства, налоговые изменения должны принести в бюджет дополнительные 58 миллиардов гривен (1,41 млрд долларов) в этом году, и 137 миллиардов гривен (3,32 миллиарда долларов) – в 2025-м.
Эксперты полагают, что принятие законопроекта может привести к негативным последствиям для украинской экономики: сокращению экономической активности, повышению фискального давления на "белый" бизнес, расширение теневого сектора, в частности, "черной" и "серой" занятости.