https://ukraina.ru/20241024/1058314685.html

Политолог о том, что значат "пышные заявления" Парижа о размещении сил неядерного сдерживания на Украине

Политолог о том, что значат "пышные заявления" Парижа о размещении сил неядерного сдерживания на Украине - 24.10.2024 Украина.ру

Политолог о том, что значат "пышные заявления" Парижа о размещении сил неядерного сдерживания на Украине

За все время СВО французы говорили очень много, но реальный объем военно-экономической помощи Украине был относительно небольшой. Основными военными донорами Украины остаются США, Польша, Германия и Британия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

2024-10-24T04:00

2024-10-24T04:00

2024-10-24T04:00

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Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню, комментируя "план победы" Владимира Зеленского, заявил, что пришло время заняться вопросом размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины, чтобы в случае прекращения огня иметь возможность "отразить новую угрозу со стороны России".До тех пор пока все эти заявления не сопровождаются конкретными действиями, на них не стоит обращать пристальное внимание, отметил политолог.Потому что за все время СВО французы говорили очень много, но реальный объем военно-экономической помощи Украине был не очень большой, добавил эксперт. Не исключено, что заявление Лекорню не более чем риторика в связи с выборами в одной "не очень близкой стране" на случай победы одного из кандидатов, который тоже любит делать популистские заявления, предположил политолог."Может быть, это попытка завязать отношения с [экс-президентом США Дональдом] Трампом. А может быть, это банальная попытка повысить значимость Франции. Так что к подобным заявлениям нам следует относиться осторожно, но спокойно", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Богдана Безпалько: Для России не фатальны ни французы подо Львовом, ни грань ядерной войны с США на сайте Украина.руО других аспектах отношений России и Запада — в интервью Вячеслава Некрасова: "Вы отняли наше, мы заберем ваше" на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241023/1058291297.html

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