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"Свобода слова умирает, она фактически исчезает" - австралийский юрист о санкциях против "России сегодня"

"Свобода слова умирает, она фактически исчезает" - австралийский юрист о санкциях против "России сегодня" - 22.10.2024 Украина.ру

"Свобода слова умирает, она фактически исчезает" - австралийский юрист о санкциях против "России сегодня"

Недавнее ужесточение санкций в отношении медиагруппы "Россия сегодня" отражают умирание на Западе свободы слова. Об этом заявил РИА "Новости" известный австралийский ученый-юрист Аугусто Циммерман

2024-10-22T16:24

2024-10-22T16:24

2024-10-22T16:24

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"Мы подвергаемся массированным атакам в Австралии и других частях западного мира. Кажется, что на самом деле предпринимается попытка подавить любую альтернативную информацию. И теперь они интерпретируют ее как форму дезинформации, к ней по сути относится все, что не одобрено правящими классами. Так что свобода слова по сути умирает, она фактически исчезает на Западе. Это действительно очень печальная реальность", - констатировал Циммерман.По мнению эксперта, санкции против медиагруппы "Россия сегодня" являются частью более широкой кампании против свободы слова. Против неё ведется масштабная кампания под предводительством правящих классов Запада, уверен австралийский ученый-юрист.Минфин США объявил 4 сентября о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также её заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Также в черный список включены глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.Госдеп США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Такие миссии обязаны уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.Кроме того, власти США объявили об ограничении выдачи виз людям, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. Госдеп не раскрывает подробности такого решения.Ранее на эту тему: Супружеской паре в ФРГ грозит срок за показ российских каналов в Сети Более подробно о том, какие претензии есть у США к каналу RT и медиа-холдингу "Россия сегодня" - в статье Захара Виноградова "Спектакль удачно провалился. Как госсекретарь Блинкен и его люди оказались в обществе "кошечек и собак""

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новости, сша, запад, австралия, маргарита симоньян, rt, минфин, антироссийские санкции, свобода слова, журналисты, журналистика