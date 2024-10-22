"Свобода слова умирает, она фактически исчезает" - австралийский юрист о санкциях против "России сегодня" - 22.10.2024 Украина.ру
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"Свобода слова умирает, она фактически исчезает" - австралийский юрист о санкциях против "России сегодня"
"Свобода слова умирает, она фактически исчезает" - австралийский юрист о санкциях против "России сегодня" - 22.10.2024 Украина.ру
"Свобода слова умирает, она фактически исчезает" - австралийский юрист о санкциях против "России сегодня"
Недавнее ужесточение санкций в отношении медиагруппы "Россия сегодня" отражают умирание на Западе свободы слова. Об этом заявил РИА "Новости" известный австралийский ученый-юрист Аугусто Циммерман
2024-10-22T16:24
2024-10-22T16:24
новости
сша
запад
австралия
маргарита симоньян
rt
минфин
антироссийские санкции
свобода слова
журналисты
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"Мы подвергаемся массированным атакам в Австралии и других частях западного мира. Кажется, что на самом деле предпринимается попытка подавить любую альтернативную информацию. И теперь они интерпретируют ее как форму дезинформации, к ней по сути относится все, что не одобрено правящими классами. Так что свобода слова по сути умирает, она фактически исчезает на Западе. Это действительно очень печальная реальность", - констатировал Циммерман.По мнению эксперта, санкции против медиагруппы "Россия сегодня" являются частью более широкой кампании против свободы слова. Против неё ведется масштабная кампания под предводительством правящих классов Запада, уверен австралийский ученый-юрист.Минфин США объявил 4 сентября о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также её заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Также в черный список включены глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.Госдеп США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Такие миссии обязаны уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.Кроме того, власти США объявили об ограничении выдачи виз людям, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. Госдеп не раскрывает подробности такого решения.Ранее на эту тему: Супружеской паре в ФРГ грозит срок за показ российских каналов в Сети Более подробно о том, какие претензии есть у США к каналу RT и медиа-холдингу "Россия сегодня" - в статье Захара Виноградова "Спектакль удачно провалился. Как госсекретарь Блинкен и его люди оказались в обществе "кошечек и собак""
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, запад, австралия, маргарита симоньян, rt, минфин, антироссийские санкции, свобода слова, журналисты, журналистика
Новости, США, Запад, Австралия, Маргарита Симоньян, RT, Минфин, антироссийские санкции, свобода слова, журналисты, журналистика

"Свобода слова умирает, она фактически исчезает" - австралийский юрист о санкциях против "России сегодня"

16:24 22.10.2024
 
© СС0, Pixabay
© СС0, Pixabay
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Недавнее ужесточение санкций в отношении медиагруппы "Россия сегодня" отражают умирание на Западе свободы слова. Об этом заявил РИА "Новости" известный австралийский ученый-юрист Аугусто Циммерман
"Мы подвергаемся массированным атакам в Австралии и других частях западного мира. Кажется, что на самом деле предпринимается попытка подавить любую альтернативную информацию. И теперь они интерпретируют ее как форму дезинформации, к ней по сути относится все, что не одобрено правящими классами. Так что свобода слова по сути умирает, она фактически исчезает на Западе. Это действительно очень печальная реальность", - констатировал Циммерман.
По мнению эксперта, санкции против медиагруппы "Россия сегодня" являются частью более широкой кампании против свободы слова. Против неё ведется масштабная кампания под предводительством правящих классов Запада, уверен австралийский ученый-юрист.
Минфин США объявил 4 сентября о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также её заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Также в черный список включены глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.
Госдеп США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Такие миссии обязаны уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.
Кроме того, власти США объявили об ограничении выдачи виз людям, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. Госдеп не раскрывает подробности такого решения.
Ранее на эту тему: Супружеской паре в ФРГ грозит срок за показ российских каналов в Сети
Более подробно о том, какие претензии есть у США к каналу RT и медиа-холдингу "Россия сегодня" - в статье Захара Виноградова "Спектакль удачно провалился. Как госсекретарь Блинкен и его люди оказались в обществе "кошечек и собак""
 
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