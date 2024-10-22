https://ukraina.ru/20241022/1058277632.html

"Невоспитанные собаки": сестра северокорейского лидера сравнила политику Киева и Сеула

"Невоспитанные собаки": сестра северокорейского лидера сравнила политику Киева и Сеула - 22.10.2024 Украина.ру

"Невоспитанные собаки": сестра северокорейского лидера сравнила политику Киева и Сеула

Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон прокомментировала посягательства южнокорейских властей на суверенитет КНДР, передает агентство ЦТАК

2024-10-22T14:59

2024-10-22T14:59

2024-10-22T14:59

новости

сеул

кндр

южная корея

ким е чжон

ким чен ын

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102793/75/1027937548_0:0:3109:1749_1920x0_80_0_0_7cc8e20268bbf84badf01069c859c9ae.jpg

"Всем политикам и военным больших и малых государств мира с нормальным мышлением ужасно даже представить себе испытания, с которыми придется столкнуться в случае настолько опасных военных провокаций в отношении государств, обладающих ядерным оружием. Кажется, кроме сумасшедших Южной Кореи и Украины в последнее время таких примеров не найти", - сказала Ким Ё Чжон.Она указала, что на такие "безумные нарушения суверенитета", которые могут вызвать "невообразимые смертоносные последствия", способны лишь "сумасшедшие власти Сеула и Киева".Она заверила, что следственные органы КНДР продолжают расследование инцидентов с южнокорейскими беспилотниками, разбрасывавшими агитационные материалы над Пхеньяном.По ее словам, сеульские власти "пытаются броситься в огонь с бензиновым баком" и подвергают себя опасности "полного разгрома всей своей шайки". Сестра северокорейского лидера пообещала подробно проанализировать "всю подноготную отвратительной провокации военных гангстеров Южной Кореи", отметив, что их в любом случае ждет "возмездие и отмщение".Ранее КНДР отвергла обвинения в отправке солдат в зону СВО, но Южная Корея планирует направить группу специалистов на Украину якобы для наблюдения за ними.Подробнее - в материале Сергея Зуева Вмешательство Южной Кореи, обстановка в Сумах, "бандитизм" ЕС. Главное на Украине на 13:00 22 октября на сайте Украина.ру.

сеул

кндр

южная корея

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сеул, кндр, южная корея, ким е чжон, ким чен ын, ес