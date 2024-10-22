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"Невоспитанные собаки": сестра северокорейского лидера сравнила политику Киева и Сеула
"Невоспитанные собаки": сестра северокорейского лидера сравнила политику Киева и Сеула - 22.10.2024 Украина.ру
"Невоспитанные собаки": сестра северокорейского лидера сравнила политику Киева и Сеула
Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон прокомментировала посягательства южнокорейских властей на суверенитет КНДР, передает агентство ЦТАК
2024-10-22T14:59
2024-10-22T14:59
2024-10-22T14:59
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"Всем политикам и военным больших и малых государств мира с нормальным мышлением ужасно даже представить себе испытания, с которыми придется столкнуться в случае настолько опасных военных провокаций в отношении государств, обладающих ядерным оружием. Кажется, кроме сумасшедших Южной Кореи и Украины в последнее время таких примеров не найти", - сказала Ким Ё Чжон.Она указала, что на такие "безумные нарушения суверенитета", которые могут вызвать "невообразимые смертоносные последствия", способны лишь "сумасшедшие власти Сеула и Киева".Она заверила, что следственные органы КНДР продолжают расследование инцидентов с южнокорейскими беспилотниками, разбрасывавшими агитационные материалы над Пхеньяном.По ее словам, сеульские власти "пытаются броситься в огонь с бензиновым баком" и подвергают себя опасности "полного разгрома всей своей шайки". Сестра северокорейского лидера пообещала подробно проанализировать "всю подноготную отвратительной провокации военных гангстеров Южной Кореи", отметив, что их в любом случае ждет "возмездие и отмщение".Ранее КНДР отвергла обвинения в отправке солдат в зону СВО, но Южная Корея планирует направить группу специалистов на Украину якобы для наблюдения за ними.Подробнее - в материале Сергея Зуева Вмешательство Южной Кореи, обстановка в Сумах, "бандитизм" ЕС. Главное на Украине на 13:00 22 октября на сайте Украина.ру.
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Новости, Сеул, КНДР, Южная Корея, Ким Е Чжон, Ким Чен Ын, ЕС
"Невоспитанные собаки": сестра северокорейского лидера сравнила политику Киева и Сеула
Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон прокомментировала посягательства южнокорейских властей на суверенитет КНДР, передает агентство ЦТАК
"Всем политикам и военным больших и малых государств мира с нормальным мышлением ужасно даже представить себе испытания, с которыми придется столкнуться в случае настолько опасных военных провокаций в отношении государств, обладающих ядерным оружием. Кажется, кроме сумасшедших Южной Кореи и Украины в последнее время таких примеров не найти", - сказала Ким Ё Чжон.
Она указала, что на такие "безумные нарушения суверенитета", которые могут вызвать "невообразимые смертоносные последствия", способны лишь "сумасшедшие власти Сеула и Киева".
"Судя по поведению Сеула и Киева, которые суетятся туда и сюда для попрошайничества и осмеливаются нести необратимый нелепый вздор в отношении государств, обладающих ядерным оружием, они одинаковые, как две капли воды. Надо назвать это общими чертами, присущими невоспитанным собакам, выпестованным США", - подчеркнула Ким Ё Чжон.
Она заверила, что следственные органы КНДР продолжают расследование инцидентов с южнокорейскими беспилотниками, разбрасывавшими агитационные материалы над Пхеньяном.
По ее словам, сеульские власти "пытаются броситься в огонь с бензиновым баком" и подвергают себя опасности "полного разгрома всей своей шайки".
Сестра северокорейского лидера пообещала подробно проанализировать "всю подноготную отвратительной провокации военных гангстеров Южной Кореи", отметив, что их в любом случае ждет "возмездие и отмщение".
Ранее КНДР отвергла обвинения в отправке солдат в зону СВО, но Южная Корея планирует направить группу специалистов на Украину якобы для наблюдения за ними.