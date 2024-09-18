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Начальника автобронетанковой службы ЦВО задержали за взятку

Начальника автобронетанковой службы ЦВО задержали за взятку - 18.09.2024 Украина.ру

Начальника автобронетанковой службы ЦВО задержали за взятку

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере в отношении начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора Дениса Путилова. Об этом 18 сентября сообщили в пресс-службе СК РФ

2024-09-18T14:42

2024-09-18T14:42

2024-09-18T14:42

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По данным следствия, в 2023 году Минобороны России в рамках исполнения госзаказа был заключен ряд госконтрактов на сумму свыше 140 миллионов рублей по ремонту и техобслуживанию военной автотехники с бизнесменом Чудиновым, их исполнение контролировал Путилов.Его задержали, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Кроме того, в рамках расследования дела "будет дана правовая оценка действиям взяткодателя".Подробнее о взяточничестве - в материале Офицеры военного представительства Минобороны РФ признались во взятках и хищениях на сайте Украина.ру.

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новости, россия, следственный комитет, ск рф, уголовное дело, взятка