Начальника автобронетанковой службы ЦВО задержали за взятку - 18.09.2024 Украина.ру
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Начальника автобронетанковой службы ЦВО задержали за взятку
Начальника автобронетанковой службы ЦВО задержали за взятку - 18.09.2024 Украина.ру
Начальника автобронетанковой службы ЦВО задержали за взятку
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере в отношении начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора Дениса Путилова. Об этом 18 сентября сообщили в пресс-службе СК РФ
2024-09-18T14:42
2024-09-18T14:42
новости
россия
следственный комитет
ск рф
уголовное дело
взятка
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По данным следствия, в 2023 году Минобороны России в рамках исполнения госзаказа был заключен ряд госконтрактов на сумму свыше 140 миллионов рублей по ремонту и техобслуживанию военной автотехники с бизнесменом Чудиновым, их исполнение контролировал Путилов.Его задержали, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Кроме того, в рамках расследования дела "будет дана правовая оценка действиям взяткодателя".Подробнее о взяточничестве - в материале Офицеры военного представительства Минобороны РФ признались во взятках и хищениях на сайте Украина.ру.
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новости, россия, следственный комитет, ск рф, уголовное дело, взятка
Новости, Россия, Следственный комитет, СК РФ, уголовное дело, взятка

Начальника автобронетанковой службы ЦВО задержали за взятку

14:42 18.09.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОбыски проходят в офисах авиакомпании "Когалымавиа" и туроператора Brisco
Обыски проходят в офисах авиакомпании Когалымавиа и туроператора Brisco - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере в отношении начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора Дениса Путилова. Об этом 18 сентября сообщили в пресс-службе СК РФ
По данным следствия, в 2023 году Минобороны России в рамках исполнения госзаказа был заключен ряд госконтрактов на сумму свыше 140 миллионов рублей по ремонту и техобслуживанию военной автотехники с бизнесменом Чудиновым, их исполнение контролировал Путилов.
"В целях ослабления контроля, получения иных привилегий и преференций при исполнении государственного оборонного заказа, а также заключения в дальнейшем новых контрактов Путилов получил взятку от представителя ИП Чудинова в сумме 10 миллионов рублей", - рассказали в СК.
Его задержали, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Кроме того, в рамках расследования дела "будет дана правовая оценка действиям взяткодателя".
Подробнее о взяточничестве - в материале Офицеры военного представительства Минобороны РФ признались во взятках и хищениях на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияСледственный комитетСК РФуголовное деловзятка
 
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