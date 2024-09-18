Начальника автобронетанковой службы ЦВО задержали за взятку
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОбыски проходят в офисах авиакомпании "Когалымавиа" и туроператора Brisco
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере в отношении начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора Дениса Путилова. Об этом 18 сентября сообщили в пресс-службе СК РФ
По данным следствия, в 2023 году Минобороны России в рамках исполнения госзаказа был заключен ряд госконтрактов на сумму свыше 140 миллионов рублей по ремонту и техобслуживанию военной автотехники с бизнесменом Чудиновым, их исполнение контролировал Путилов.
"В целях ослабления контроля, получения иных привилегий и преференций при исполнении государственного оборонного заказа, а также заключения в дальнейшем новых контрактов Путилов получил взятку от представителя ИП Чудинова в сумме 10 миллионов рублей", - рассказали в СК.
Его задержали, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Кроме того, в рамках расследования дела "будет дана правовая оценка действиям взяткодателя".
Подробнее о взяточничестве - в материале Офицеры военного представительства Минобороны РФ признались во взятках и хищениях на сайте Украина.ру.